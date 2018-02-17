Верховный суд России отклонил иск Собчак по отмене регистрации Путина

Пресс-служба Собчак заявляет, что готовятся повторно подать иск об отмене регистрации Путина в качестве кандидата в президенты.

Верховный суд России не удовлетворил иск Ксении Собчак с требованием отмены регистрации Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на пресс-службу суда.

«В удовлетворении заявления отказать», – огласил вердикт судья Николай Романенков.

Прокуратура сочла доводы кандидата несостоятельными. В ходе заседания Верховного суда прокурор заявил, что они «основаны на ошибочном толковании права».

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова заявила РБК, что команда кандидата планирует подать повторный иск.

«Разумеется, обязательно будем», – ответила она на соответствующий вопрос РБК.

Как сообщало «Гуляй Поле» ранее, Собчак в своем исковом заявлении просила отменить решение ЦИК о регистрации Путина кандидатом на выборах. Она настаивала, что нынешний глава государства не может выдвигаться, потому что «уже неоднократно» был президентом ранее.

Телеведущая отмечала, что он уже трижды был избран, а также исполнял обязанности главы государства после отставки Бориса Ельцина. Кроме того, Собчак указывала: «Заявление президента Медведева о поддержке Путина в 2011 году было уникальным признанием двух высших должностных лиц государства в сговоре с целью бессрочного или долгосрочного закрепления поста президента за своей группой».

«РБК»