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Новости

В США предъявили обвинения россиянам за вмешательство в выборы 2016 года

«Гуляй Поле»
16 февраля 2018

Спецпрокурор США Мюллер обвинили 13 сотрудников российской «фабрики троллей» во вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году.

Специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали в «фабрике троллей» и еще двух организациях во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов. Об этом сообщается в документе, который опубликовали на сайте министерства юстиции США.

В списке значатся:

Евгений Пригожин

Михаил Быстров

Михаил Бурчик

Александра Крылова

Сергей Полозов

Анна Богачева

Мария Бовда

Роберт Бовда

Джейхун Асланов

Вадим Подкопаев

Глеб Васильченко

Ирина Каверзина

Владимир Венков

Первая страница документа с перечисленными фамилиями.

Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Кроме того, двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще четверо – в краже личных данных других людей.

Однако отмечается, что ни один из них не находился под стражей.

Кроме россиян, США обвиняет три российские организации – «Агентство интернет-исследований» или «фабрика троллей», «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и «Concord Catering». Всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.

В документе пишут, что обвиняемые россияне и сотрудники организаций массово распространяли критические материалы в интернете о соперниках Дональда Трампа во время праймериз Республиканской партии Марко Рубио и Теда Круза и его оппонентки от демократов Хиллари Клинтон.

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Россиянин Евгений Пригожин уже прокомментировал обвинения. Он заявил, что совсем ими не расстроен, передает РИА «Новости».

«Американцы очень уязвимые люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним. Я вовсе не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола – пусть видят», – заявил он.

Как известно, сотрудники «Агентства интернет-исследований» или «фабрики троллей из Ольгина» пишут платные комментарии в поддержку российских властей в социальных сетях.

В 2013 году российские журналисты разоблачили их офис в Ольгине – историческом районе Санкт-Петербурга. Позже, по информации журналистов, офис «троллей» переехал в 4-этажное здание по улице Савушкина в Петербурге.

«Гуляй Поле»

Tags: вмешательство в президентские выборы, выборы, Евгений Пригожин, обвинения, Роберт Мюллер, российские тролли, США, тролли

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