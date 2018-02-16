В США предъявили обвинения россиянам за вмешательство в выборы 2016 года

Спецпрокурор США Мюллер обвинили 13 сотрудников российской «фабрики троллей» во вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году.

Специальный прокурор США Роберт Мюллер выдвинул обвинения против 13 россиян, которые работали в «фабрике троллей» и еще двух организациях во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов. Об этом сообщается в документе, который опубликовали на сайте министерства юстиции США.

В списке значатся:

Евгений Пригожин

Михаил Быстров

Михаил Бурчик

Александра Крылова

Сергей Полозов

Анна Богачева

Мария Бовда

Роберт Бовда

Джейхун Асланов

Вадим Подкопаев

Глеб Васильченко

Ирина Каверзина

Владимир Венков

Россиян обвиняют в сговоре с целью обмануть Соединенные Штаты. Кроме того, двух россиян из списка обвиняют в банковском мошенничестве, еще четверо – в краже личных данных других людей.

Однако отмечается, что ни один из них не находился под стражей.

Кроме россиян, США обвиняет три российские организации – «Агентство интернет-исследований» или «фабрика троллей», «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» и «Concord Catering». Всех их связывают с Евгением Пригожиным, которого считают приближенным к президенту России Владимиру Путину.

В документе пишут, что обвиняемые россияне и сотрудники организаций массово распространяли критические материалы в интернете о соперниках Дональда Трампа во время праймериз Республиканской партии Марко Рубио и Теда Круза и его оппонентки от демократов Хиллари Клинтон.

Россиянин Евгений Пригожин уже прокомментировал обвинения. Он заявил, что совсем ими не расстроен, передает РИА «Новости».

«Американцы очень уязвимые люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним. Я вовсе не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола – пусть видят», – заявил он.

Как известно, сотрудники «Агентства интернет-исследований» или «фабрики троллей из Ольгина» пишут платные комментарии в поддержку российских властей в социальных сетях.

В 2013 году российские журналисты разоблачили их офис в Ольгине – историческом районе Санкт-Петербурга. Позже, по информации журналистов, офис «троллей» переехал в 4-этажное здание по улице Савушкина в Петербурге.

«Гуляй Поле»