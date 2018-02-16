Угрозы со стороны представителей ОРДЛО делают невозможными переговоры в Минске

Представители оккупационных администраций угрожают участникам украинских подгрупп в ТКГ на переговорах в Минске. Климкин рассказал, что обсудил с Лавровым инцидент на прошлом заседании гуманитарной подгруппы в Минске.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил, что действия боевиков сделают невозможным продолжение переговоров в минском формате. Об этом он заявил, рассказывая о своих переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает из Мюнхена корреспондент «Европейской Правды».

«Мы достаточно долго говорили о гуманитарных аспектах и ​​попросил повлиять на оккупационную администрацию, чтобы не допустить повторения таких инцидентов, который произошел на прошлом заседании гуманитарной подгруппы Минске», – подчеркнул Климкин.

Как известно, первый вице-спикер и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко заявила об угрозах со стороны боевиков.

«Они угрожали моим детям (мол, подумайте о своих трех детях, нам за них страшно, и это не первая откровенная угроза), а также унижали Небесную сотню. Я остановила эту вакханалию, напомнила координатору ОБСЕ о недопустимости угроз и оставила группу», – рассказала она.

Климкин от метил, что продолжение такой практики ставит под угрозу минский формат в целом, и текущую работу ТКГ, в частности.

«То, что они угрожали Ирине (Геращенко), угрожали детям – это за любым пределом. Если так будет дальше, мы не сможем говорить ни в минском, ни в любом другом формате», – заявил он.

Ранее «Гуляй Поле» сообщало, что министры иностранных дел Украины Павел Климкин и России Сергей Лавров не договорились о миротворческой миссии на Донбассе. Павел Климкин так же встретился с главой концерна Siemens Джо Кезером, они обсудили, в том числе, и вопросы связанные со скандалом вокруг поставки турбин концерна в оккупированный Крым.

«Европейская Правда»