Siemens не допустит в будущем поставок своей продукции в Крым

В Siemens заверили, что «крымская история» с поставками турбин по российскому контракту больше не повторится. Состоялась встреча министра иностранных дел Климкина с генеральным директором концерна Siemens Кезером.

Гендиректор концерна Siemens Джо Кезер заверил, что сделает все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму больше не повторилась. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Хороший разговор с CEO Siemens Кезером. Они сделали все, чтобы ситуация с турбинами в Крыму больше не повторилась. Такие выводы должен сделать весь европейский бизнес, чтобы больше не попасть в российскую ловушку», – написал он.

Хороша розмова з CEO Siemens Кезером. Вони зробили все, щоб ситуація з турбінами в Криму більше не повторилася. Такі висновки має зробити весь європейський бізнес, щоб більше не потрапити у російську пастку pic.twitter.com/xedDhAu801 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 16, 2018

Известно, что Siemens подписал первый крупный контракт с Россией после скандала с турбинами, оказавшихся в Крыму. Компания поставит три турбины электростанции в Нижнекамске.

Согласно контракту, Siemens поставит две газовые турбины SGT5-2000Е и одну паровую турбину ST-600, а также оборудование для распределения энергии. Субподрядчиком выступит турецкая строительная компания ENKA. Ожидается, что «Нижнекамскнефтехим» также заключит с Siemens 13-летнее сервисное соглашение.

Электростанция должна быть запущена к маю 2021 года. Предполагается, что она будет работать на синтетическом газе – побочном продукте нефтехимического производства «Нижнекамскнефтехима».

Siemens является генеральным подрядчиком, поэтому «компания будет сохранять полный контроль над поставкой и установкой оборудования», сообщил тогда РБК представитель немецкого концерна. Это первый контрак со времен скандала с поставками турбин Siemens в Крым.

Siemens подал в суд на Технопромэкспорт с требованием признать сделку о поставке оборудования, которое по контракту предназначалось для электростанции в Тамани, недействительной и вернуть турбины, поставленные в оккупированный Крым в обход санкций. Арбитражный суд Москвы отклонил встречные иски Siemens и структур госкорпорации «Ростех» по поставкам турбин Siemens для строящихся в аннексированном Крыму теплоэлектростанций.

Ранее «Гуляй Поле» сообщало, что министры иностранных дел Украины Павел Климкин и России Сергей Лавров не договорились о миротворческой миссии на Донбассе. Климкин так же обсудил с Лавровым, угрозы в адрес украинских участников Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске, со стороны представителей оккупационных администраций ОРДЛО.

«Гуляй Поле»