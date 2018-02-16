Климкин и Лавров не договорились о миротворцах на Донбассе

Главы внешнеполитических ведомств Украины и России обсуждали вопросы обмена заложниками и ситуацию с СЦКК.

Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что во время переговоров с Сергеем Лавровым они не смогли договориться о миротворцах на Донбассе. Об этом Климкин сообщил журналистам, передает собственный корреспондент «Укринформ» в Мюнхене.

«Мы долго говорили о международных операциях. Я сказал, что для нас очень важно, чтобы международное сообщество могло постепенно взять контроль над оккупированными территориями. Без этого мы не можем ни о чем говорить, о ни о каком дальнейшем процессе. Я так понимаю, что мы должны продолжать дискуссию. Пока мы ни о чем не договорились. Российская точка зрения иная. Будем работать дальше», – сказал глава МИД Украины.

Он рассказал, что попросил Лаврова «оказать влияние на оккупационную администрацию в том, чтобы они хотя бы не нарушали базовые принципы человечности».

Шла речь о том, что необходимо обеспечить доступ международных гуманитарных организаций и Международного Красного Креста к удерживаемым в ОРДЛО заложникам, к поиску пропавших без вести.

Кроме того, министры обсудили вопросы СЦКК и каким образом центр может возобновить работу после того, как россияне вышли из его состава.

Встречу глав МИД «нормандской четверки» в Мюнхене могут перенести. Она может произойти или в пятницу поздно вечером, или в субботу, 17 февраля, уточняет «Укринформ».

«Мы договариваемся – или более поздний срок для министерской встречи, или соответственно – завтра, скорее всего», – сказал он.

Климкин заверил, что украинская сторона готова на любое время встречи, «хоть в три ночи».

Перенос встречи он объяснил «чисто логистическими проблемами» – министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль был срочно отбыть в Берлин и не успевает вернуться на предварительно назначенное время встречи.

При любых условиях Францию ​​будет представлять политический директор, который имеет все полномочия.

«Гуляй Поле» сообщало, что министры иностранных дел Украины Павел Климкин и России Сергей Лавров так же обсудил с Лавровым, угрозы в адрес украинских участников Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске, со стороны представителей оккупационных администраций ОРДЛО.

«Укринформ»