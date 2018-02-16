Жириновский проговорился о сотнях погибших «вагнеровцев» в Сирии

На предвыборной конференции, Жириновский в пылу охватившего его азарта проговорился о сотнях погибающих в Сирии россиян.

На своей пресс-конференции кандидат в президенты Владимир Жириновский рассказал о том почему происходит массовая гибель российских мужчин. В пылу охватившего его азарта он проговорился и о количестве погибших в Сирии российских наемников, по его данным – без отцов и мужей осталось 300 российских семей. Видео с пресс-конференции кандидата в президенты распространяется в сети, частности в Twitter выложили ту часть видео где звучат слова о 300 погибших.

«У нас в Сирии большая группа погибла. Это что – вдовы остались!? Не важно что они не были официальными военнослужащими, они наши – русские мужчины. И триста семей остались без отца, без мужа», – заявил политик.

В предвыборным порыве, Жириновский ляпнул. В Сирии убили 300 вагнеровцев. От сюда и минута молчания,в госдуме. pic.twitter.com/M9U5714uut — Евдокимов Валентин (@evdok9) February 16, 2018

Объясняя участие россиян в военных конфликтах в качестве наемников Жириновский подчеркнул, что в стране тяжелая социально-экономическая ситуация, которая заставляет трудоспособных мужчин идти наемниками на войну.

«Работы – нет. Перспективы – нет. Социального … – нет. Дети – без лекарств. Жена – тоже без работы. Это все проблемы создает. Это все – давит. Воюют они» – прокомментировал он ситуацию Жириновский.

«Гуляй Поле» напоминает, что ранее агентство «Reuters» со ссылкой на свои информированные источники, так же заявило о 300 погибших и раненых российских наемниках в Сирии.

«Гуляй Поле»