Жители ОРДЛО просят разрешить им выбрать президента России

Оккупационные власти ОРЛО обратились в ЦИК России с просьбой открыть избирательные участки на оккупированном Донбассе, для граждан России проживающих на оккупированных территориях.

«Центральная избирательная комиссия» так называемой «ЛНР» направила в ЦИК России запрос об открытии избирательных участков на оккупированном Донбассе во время выборов президента России.. ЦИК России подтвердил получение данного обращения от «ЛНР», сказав, что данный вопрос находится в процессе «тщательного рассмотрения», передают российские «Известия».

«Конкретной позиции по данному вопросу пока нет. Это большая группа избирателей, и мы думаем, как им помочь. Там не предусмотрено создание избирательных участков, потому что формально Киев должен дать на это согласие. Он его не даст. В таком случае люди смогут проголосовать на любом избирательном участке дипломатических представительств РФ на Украине – в Харькове, Львове, Одессе или в Киеве. Но это опасно, и у них остается только вариант – выезд на территорию РФ: в Ростов, Орел, Белгород или Смоленск», – отметил член ЦИК России Василий Лихачев.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта.

«Известия»