На украинско-российской границе большое число земель в частных руках

Вдоль границы с Россией около 4 тыс земельных участков находящихся в частных руках, что порождает проблемы с инженерным обустройством самой границы. Общая площадь находящихся в частных руках участков границы составляет свыше 5 тыс. га.

Почти вся 50-метровая зона вдоль границы Украины с Россией находится в частных руках и для полного возврата контроля над ней нужны десятки миллионов гривень. Об этом заявил в своем интервью начальник Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (Донецкая, Луганская, Харьковская и Сумская области) генерал-майор Сергей Бидыло, информирует «Depo.Харьков».

«Общее количество земельных участков, расположенных в 50-метровой полосе вдоль линии государственной границы, составляет более 3,8 тысяч единиц. Площадь – почти 5,4 тыс. га. Вся она находится в частной или иной форме собственности», – заявил Бидыло.

По его словам, в Луганской области это свыше 1550 участков общей площадью около 2000 га; в Харьковской – более 1000 участков, площадью около 1255 га; Сумская область – около 1280 участков общей площадью почти 2140 га.

Бидыло отметил, что основная проблема, которая возникает во время выполнения инженерного обустройства государственной границы, – это передача частных земель в собственность Госпогранслужбы Украины.

«Для переоформления необходимо выделение средств, ведь, по информации Госгеокадастра и Госземкадастра, оформление двух комплектов документов для граждан в Харьковский области в среднем стоит до 7 тыс. грн (для земель, на которые оформлены сертификаты собственности, – до 9 тыс. грн), Сумской области – до 8,5 тыс. грн. В общем для возмещения средств владельцам на переоформление земель частной собственности нужно 26,18 млн грн», – сообщил он.

Генерал-майор рассказал, что в пределах Харьковской области по итогам проведенной работы граждане-владельцы частных земель согласны добровольно передать земельные участки Госпогранслужбе, но при условии, что гражданам будет выделена другой равноценный участок и они не будут платить за переоформление документов на землю.

«Но в настоящее время законодательно не определен механизм выделения государственных средств из бюджетов на переоформление частных земельных участков гражданами. Кроме того, необходимо внести изменения в законодательство Украины, а именно, Земельного кодекса Украины и других подзаконных актов относительно освобождения Государственной пограничной службы от возмещения потерь», – заявил представитель ГПСУ.

«Depo.Харьков»