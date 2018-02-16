Банк ВТБ собирается полностью свернуть свою деятельность в Украине

Российский банк терпит убытки из-за санкций введенных в отношения российских финансово-кредитных учреждений.

Российский государственный банк ВТБ массово закрывает отделения в Украине и планирует до лета оставить только один или два офиса в Киеве. Об этом рассказал глава банка Андрей Костин, передает РИА «Новости».

«Мы к лету фактически свернем деятельность полностью, у нас останется только один или два офиса в Киеве», – сказал он в кулуарах Российского инвестиционного форума.

«Мы сейчас очень жестко закрываем отделения по всей стране и рассчитываемся со всеми вкладчиками», – добавил Костин.

Напомним, Украина с 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («внучка» Сбербанка).

Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

Напомним, ВТБ-банк вошел в ТОП-3 по убыткам.

РИА «Новости»