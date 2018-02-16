Спасибо Китаю. Российская техника на болтах из Поднебесной

Российский ВПК с китайской начинкой. Оборонная промышленность России все больше и больше использует китайские комплектующие, симулируя программы импортозамещения.

Невзирая на пафос заявлений руководства России касаемо успешности процесса импортозамещения, в действительности не так все гладко, как это в большинстве случаев преподносится российскому народу. Политика замены импортного отечественным, провозглашенная Кремлем после начала агрессии против Украины и ввиду ухудшения отношений с Западом, не смогла решить имеющиеся проблемы, пишет Антон Михненко на страницах «Деловой Столицы».

Ну не выходит у российских предприятий наотрез отказаться от иностранных закупок. Приобретение РФ импортного оборудования продолжается, при этом далеко не последнее место здесь занимает китайская продукция. Причем даже в таком сегменте, как оборонно-промышленный комплекс.

То, что ситуация с российской промышленностью непростая, в начале февраля 2018 г. в своем февральском «мониторинге» сообщили специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). По их оценкам, зависимость российской промышленности от импорта выросла до 92-93%. Как показали опросы академии, которые проводились в течение трех последних лет, хуже всего обстоят дела с оборудованием. Если в 2015 г. 30% предприятий выражали готовность сократить или полностью свернуть закупки за рубежом машин, станков и технологических решений, то к 2017 г. таких осталось лишь 7%.

Основным препятствием для отказа от зарубежных закупок было и до сих пор остается отсутствие российских аналогов любого качества. Причем острота проблемы нарастает. Как говорится в отчете РАНХиГ, если в 2015 г. 62% российских предприятий признали невозможность прекратить закупки за рубежом из-за того, что в России в принципе не производится нужная им продукция, то в 2017 г. их доля выросла до 69%. Кроме того, с 35% до 37% увеличилось количество топ-менеджеров, которые потенциально были бы готовы к замещению импорта, но не довольны качеством отечественных аналогов.

Фактически реальность оказалась таковой, что до самодостаточности России и, в частности, ее промышленности, еще далеко. На фоне потери возможности получать западное оборудование и технологии Москве пришлось не только искать внутренние резервы, но и переориентироваться на Китай, который может предложить внушительный перечень товаров, хоть и с худшими характеристиками. Купить китайское для РФ, невзирая на дискомфорт и болезненность восприятия, стало выгоднее, чем тратить силы и средства на организацию и осуществление производства в условиях сокращения доходов бюджета. Ведь восстановление промышленности, создание новых высокотехнологичных и самое главное – конкурентных изделий, непростая и чудовищно тяжелая задача.

Вот и выходит, что после 2014 г. Китай стал чуть ли не ключевым (если рассматривать по конкретным странам) торговым партнером РФ. Причем не без отпечатка событий в Украине. Так, если в 2014 г. товарооборот между странами составил $95,28 млрд, где китайский экспорт в Россию был на уровне $53,68 млрд, то по итогам 2015 г. оборот сократился на $20 млрд – и составил $68,065 млрд. Далее ситуация начала постепенно меняться. По итогам уже 2016 г. товарооборот между странами подрос до $69,525 млрд., при этом китайский экспорт в Россию был на уровне $37,297 млрд, а импорт из России упал на 3,1%, до $32,228 млрд. Минувший 2017 г. продемонстрировал значительный рост.

По-видимому, РФ, убедившись в том, что своими силами не решить шквал имеющихся проблем, и что европейские возможности остаются недоступными, решила все же больше импортировать из Китая. Общий объем двусторонней торговли по итогам прошлого года составил уже $84 млрд. Китайский экспорт в Россию вырос до $42,9 млрд, а импорт из России увеличился до $41,2 млрд. (Для сравнения: товарооборот РФ со всеми странами ЕС, который включает 28 стран, по итогам 2017 г. составил где-то около $300 млрд)

Трудности в российской промышленности касаются не только гражданского, но и военного сегментов производства. Здесь, если раньше торговля между странами носила больше односторонний характер – «вы нам деньги, мы вам стулья», то последнее время ситуация изменилась.

С одной стороны, Россия продолжает продавать вооружение в Китай, о чем свидетельствуют самые свежие контракты на поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) ПВО С-400, многофункциональных истребителей Су-35 и противокорабельных ракетных систем. С другой – теперь она импортирует все больше комплектующих для военной техники из Поднебесной.

Военно-техническое сотрудничество России с КНР несколько раз с начала века оказывалось на грани разрыва ввиду нелицензионного копирования промышленностью последней российских образцов и «заимствования» технологий. Но в 2014 г. партнерство в этой чувствительной сфере вдруг стало считаться менее рисковым. Теперь официально объявляется, что риски сотрудничества с Китаем, о которых много лет твердили с экранов ТВ различные эксперты, гораздо меньше, чем было принято считать раньше, а опасения относительно «засилья китайцев к востоку от Урала» слишком преувеличены. При этом министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу стал не только позитивно оценивать военно-техническое сотрудничество с Китаем, но называть КНР «стратегическим партнером России»…

В итоге Пекин стал серьезным поставщиком некоторого числа наименований продукции, которая в дальнейшем стала использоваться оборонными предприятиями России. Конечно, справедливости ради стоит отметить, что масштаб закупки китайских военных технологий для нужд Вооруженных сил РФ пока невелик. Но, тем не менее, ввиду упомянутого выше состояния российской промышленности есть основания ожидать его роста.

До кризиса Пекин поставлял в Россию оптическое стекло, которое после вторичной обработки устанавливалось в различные оптические приборы, применяемые российской армией. Сегодня же за счет китайской промышленности возмещается нехватка крепежных деталей (грубо говоря, болтов с гайками), помп, радиодеталей, микропроцессорной техники, а также двигателей. Конечно, по объемам это не идет в сравнение с поставками крупных уже готовых изделий, о которых принято в большей степени заявлять публично. Однако без этих комплектующих не будет летать, ходить и ездить уже готовая продукция. Причем это уже отразилось на ряде тем для ВМФ РФ.

Так, из-за приостановки поставок немецких двигателей MTU 16V4000M90 для малых ракетных кораблей проекта 21631 (шифр «Буян-М») для ВМФ РФ ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького» был вынужден закупить восемь китайских дизельных двигателей CHD622V20 у предприятия Henan Diesel Engine Industry Co.

АО «Судостроительный завод «Вымпел» при постройке противодиверсионных катеров проекта 21980 (шифр «Грачонок») также вместо немецких использовал дизельные двигателя китайского производства HND TBD620V12 от той же компании Henan Diesel Engine Industry Co.

Правда, с таким импортозамещением РФ уже пришлось пожалеть. Как написало 27 марта 2017 г. петербургское издание «Фонтанка» в материале «За развалившиеся двигатели военного катера производителя оштрафовали на 750 тыс.», два китайских двигателя для противодиверсионного катера проекта 21980 сломались в ходе первого же их испытания. Управление Федеральной антимонопольной службы Петербурга уже успело оштрафовать субподрядчика и заявить, что это первый штраф в истории структуры за поставку некачественной продукции в рамках гособоронзаказа. То ли еще будет…

По некоторым сведениям, ряд комплектующих для перспективного самолета пятого поколения ПАК ФА Т-50, в частности, ключевого элемента радара – активной фазированной антенной решетки (АФАР) – также закупаются в Китае. Как и некоторые детали для торпед и еще многое другое. Номенклатуру комплектующих выяснить нелегко, ведь в Кремле не принято говорить о проблемах и трудностях – только об успехах и радужных перспективах. А признать некоторую, даже ситуативную, зависимость от Поднебесной Москве как-то не комильфо. Хотя следует отдать должное китайцам, с каждым годом они совершенствуют свои возможности и повышают качество изделий.

По факту выходит, что за многими «успехами» российского импортозамещения стоит Пекин, сумевший разумно подойти к развитию своей промышленности и экономики в целом, в отличие от Белокаменной. Так что России не надо выдавать желаемое за действительное. Импорт продолжается, и российский военно-промышленный комплекс из этой тенденции не выпадает, а как раз наоборот.

Антон Михненко, «Деловая Столица»