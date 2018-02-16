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Политика

Ихтамнет: ни в Сирии, ни в Украине

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
16 февраля 2018

Россия даже на фоне собственной беду не может оставить в покое Украину. О громких заявлений представителей российской и до волшебного паспорта гражданина Украины.

О события прошедшей недели, о том чем она примечательна в череде дней и недель нового года, о том чем она запомнится. Об всем этом новый видеоблог корреспондента УНИАН в России Романа Цимбалюка.

Загадки Лаврова и планы разобраться с соседями, российская «победа» и американская «ответочка», исчезновение «ихтамнетов» и почему в Украине не скорбят; третья годовщина Минских соглашений и планы Кремля растянуть оккупацию Донбасса на десятилетия, а также волшебный паспорт гражданина Украины.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Владимир Путин, донбасс, ихтамнет, лавров, Минские соглашения, Роман Цимбалюк, Сирия, Украина

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

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