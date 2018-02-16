Австралия обвинила Россию в кибератаках

Вслед за Великобританией, Данией и США власти Австралии официально возложили ответственность за кибератаки на Россию.

Австралия вслед за США, Великобританией и Данией обвинила Россию в организации в июне 2017 года глобальной кибератаки с использованием вируса NotPetya. Об этом говорится в официальном заявлении министра по делам правоохранительных органов и кибербезопасности страны Энгуса Тэйлора, сообщает «Деловая Столица».

«Основываясь на выводах австралийских разведывательных агентств и по результатам консультаций с США и Великобританией правительство Австралии пришло к выводу, что ответственность за этот инцидент лежит на деятелях, пользовавшихся российской господдержкой», — заявил он.

В заявлении отмечается, что вирус Petya прервал нормальную работу банковских и энергетических систем, а также аэропортов и метрополитена в Украине.

«В то время как основной удар ощущался в Украине, вредоносное ПО распространилось по всему миру, что отразилось на ряде крупных международных компаний, и причинило сотни миллионов долларов ущерба», — отметил Тэйлор.

Австралийское правительство осуждает действия России, которое создает серьезные риски для глобальной экономики, работе госструктур, бизнеса и благосостояния людей.

Ранее в правительстве Британии заявили, что власти России, в частности, российские военные, были ответственны за деструктивную атаку с помощью вируса NotPetya в июне 2017 года.

В Кремле данные обвинения Британии отвергли, назвав их «доказательствами русофобской кампании».

Позже в создании вируса NotPetya Россию обвинили Соединенные Штаты, отметив что кибератака «вызвала убытки в миллиарды долларов и принесла ущерб компьютерам по всей Европе, Азии и Америке».

Следом, с аналогичными обвинениями в адрес России выступил Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен.

Напомним, 27 июня украинские учреждения стали жертвами масштабной кибератаки, проведенной с помощью вируса Petya.A.

Хакерские атаки были нацелены на объекты критической информационной инфраструктуры энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, объектов транспорта, ряда банковских учреждений, телекоммуникационных компаний. Вирус атаковал и Кабинет министров Украины.

Мощная хакерская атака началась с Украины, а затем произошла и в 64 других странах. Эксперты назвали виновником заражения ПК программу M.E. Doc, используемую в бухгалтерии.

При этом, по данным разработчиков словацкого антивируса ESET, более 75% атак вируса Petya.A пришлись на Украину.

«Деловая Столица»