Дания вслед за Британией и США обвинила Россию в кибератаках

В Дании полностью согласны с оценками британского и американского правительств.

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен обвинил Россию в кибератаках на ряд международных компаний летом 2017 года. Об этом сообщает издание «Berlingske Business».

Фредериксен отметил, что речь идет, в частности, об атаке на крупную датскую судоходную компанию «Maersk». При этом он сказал, что полностью согласен с оценками британского правительства, заявившего о непосредственной причастности Кремля к кибератакам.

«Они указали прямо на российское государство и армию», – отметил Фредериксен.

По его словам, цель атак хакеров из России – не шпионаж и получение информации, а причинение вреда.

«Самая опасная вещь – это хакерские атаки с целью нанести вред. Россияне преподнесли это на высокий уровень, на котором ущерб соразмерен тому, что бывает при военном нападении», – отметил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия обвинила Россию в атаке вируса Petya, заявив, что за ней стоит российская армия. Свои обвинения в причастности России к кибератакам выдвинули и США.

«Berlingske Business»