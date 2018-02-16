«Reuters» узнало о количестве потерь среди российских наемников в Сирии

ЧВК «Вагнер» потеряли в боестолкновении с американцами убитыми и ранеными 300 наемников. Полученные данные в два раза меньше, чем сообщал ранее Игорь Гиркин.

В результате авиаудара возглавляемой США коалиции в Сирии на прошлой неделе погибло и было ранено в общей сложности 300 наемников частной военной компании Вагнера. Об этом пишет агентство«Reuters», ссылаясь на три источника, ознакомленных с ситуацией.

Российский военный врач заявил, что около 100 человек были убиты, другой источник, ссылаясь на слова наемников, указал, что количество погибших превысило 80.

Отмечается, что раненых в результате удара коалиции доставили в четыре военных госпиталя в России.

В Сирии среди погибших наемников ЧВК «Вагнер» был и украинец – террорист «ДНР» Владимир с позывным «Апостол». Об этом сообщил руководитель организации «Русь триединая», к которой принадлежал погибший, Сергей Моисеев, передает «Деловая Столица».

«Это святой был человек, глубоко верующий», – считает он.

Другой его «побратим» Егор Друм рассказал, что «Апостол» участвовал в боях за донецкий аэропорт.

«Он был ревностным православным человеком и хорошим пулеметчиком. Истово соблюдал церковные посты, всегда молился. Среди прочего, он принимал участие в известном бою за Донецкий аэропорт, когда полегло много наших (террористов «ДНР») бойцов», – сообщает он.

Друм утверждает, что мужчина поехал в Сирию чисто из «идейных соображений».

«Гуляй Поле» напоминает, что российский террорист Игорь Гиркин сообщал о более 600 убитых и раненых наемниках ЧВК «Вагнер».

«Reuters»