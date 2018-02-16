Россия провела учения пуска крылатых ракет по Украине

Военная авиация РФ провела в четверг условные пуски крылатых ракет в сторону Украины.
По данным военных, 15 февраля во время проведения тренировок по противовоздушной обороне Воздушные силы ВСУ зафиксировали активизацию авиации Воздушно-космических сил России вдоль восточной воздушной границы Украины. Об этом сообщает в Facebook командование Воздушных сил Украины.
«Сегодня, 15 февраля, во время проведения тренировок по противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины было зафиксировано активизацию действий воздушной компоненты Воздушно-Космических Сил Российской Федерации, вдоль восточного воздушной границы Украины», – говорится в сообщении.
АКТИВІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОЇ КОМПОНЕНТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ Сьогодні, 15 лютого, під час проведення тренувань з протиповітр…
Опубліковано Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces 15 лютого 2018 р.
Сообщается, что истребители и бомбардировщики страны-агрессора осуществляли вылеты с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейское и Саки с максимальным приближением к государственной границе Украины и линии разграничения.
«Группа стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществили пролет в воздушном пространстве АР Крым и отработали условные пуски крылатых ракет в направлении материковой части Украины», – добавляют в сообщении.
«Гуляй Поле» ранее сообщало, что Россия продает свои новейшие истребители Индонезии в обмен на экспортные национальные товары. Индонезия один из лидеров экспорта пальмового масла.
«Гуляй Поле»