Россия провела учения пуска крылатых ракет по Украине

Военная авиация РФ провела в четверг условные пуски крылатых ракет в сторону Украины.

По данным военных, 15 февраля во время проведения тренировок по противовоздушной обороне Воздушные силы ВСУ зафиксировали активизацию авиации Воздушно-космических сил России вдоль восточной воздушной границы Украины. Об этом сообщает в Facebook командование Воздушных сил Украины.

«Сегодня, 15 февраля, во время проведения тренировок по противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины было зафиксировано активизацию действий воздушной компоненты Воздушно-Космических Сил Российской Федерации, вдоль восточного воздушной границы Украины», – говорится в сообщении.

Сообщается, что истребители и бомбардировщики страны-агрессора осуществляли вылеты с аэродромов Курск, Миллерово, Гвардейское и Саки с максимальным приближением к государственной границе Украины и линии разграничения.

«Группа стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществили пролет в воздушном пространстве АР Крым и отработали условные пуски крылатых ракет в направлении материковой части Украины», – добавляют в сообщении.

«Гуляй Поле» ранее сообщало, что Россия продает свои новейшие истребители Индонезии в обмен на экспортные национальные товары. Индонезия один из лидеров экспорта пальмового масла.

«Гуляй Поле»