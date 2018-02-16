Миграционная служба Украины не знает, кто организовал чартер для Саакашвили

В ГПС Украины так же не располагают информацией на сей счет. Компания польская организовавшая перелет отказалась комментировать ситуацию.

Государственная миграционная служба не организовывала транспортировку лидера «Руху новых сил» Михаила Саакашвили во время его реадмиссии из Украины в Польшу. Об этом сообщили в ведомстве на запрос журналистов программы «Схемы» (Совместный проект «Радио Свобода» и канала «UA: Первый»).

«ГМС не осуществляла транспортировку Саакашвили из Украины в Республику Польша. Информация о транспортировке указанного лица в ГМС отсутствует», – говорится в сообщении.

Как отмечают журналисты, ранее в Государственной пограничной службе им сообщили, что не располагают информацией об организаторах и оплате перелета на частном самолете для вывоза Саакашвили в Польшу, и посоветовали обращаться с этим вопросом в Миграционную службу.

Частный самолет Hawker Beechcraft Premier 1A с бортовым номером SP-RDW, на котором вывезли в Польшу экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, принадлежит польской авиакомпании. Стоимость перелета – 8 тысяч евро.

Журналисты узнали, что в Украине организовать этот рейс помогала украинская компания Sky Handling.

«Мы сотрудничаем с этой компанией в Украине. Они занимаются техническими нюансами», – подтвердили информацию в польской компании Jet Story.

Сообщается, что в польской компании, сдающей в аренду самолет, которым транспортировали Саакашвили, отказались отвечать на вопрос, кто оплатил перелет.

Как сообщало «Гуляй Поле», около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане «». Позже в Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили в Польшу, где его приняли по процедуре реадмиссии.

«Схемы»