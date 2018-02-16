Математический нон-фикшн. Или почему надо гасить явку.

Электоральная база Путина не превышает 40 миллионов избирателей и имеет тенденцию к сжатию, которая в кризисных условиях может только усиливаться, а не замедляться.

Численно ядерный электорат Путина не превышает 20 миллионов избирателей. Соответственно, если из сорока вычесть двадцать, получается, что 20 миллионов путинских избирателей могут от него уйти, пишет Разбор Полетов на страницах «Конта».

По состоянию на 1 января 2018 года численность зарегистрированных избирателей составляет 110 858 228, или округленно 111 миллионов человек.

Легко подсчитать, что при 100% явке за Путина проголосуют всего лишь 36% избирателей, при 70% явке их число составит 51,5%, а при 60% явке – ровно 60%.

Как видим, для обеспечения уверенной победы Путина работает формула 60% на 60%, а не 70% на 70%, которую предложила АП.

Но это без учета голосов, отданных за Грудинина!

Давайте прикинем, сколько голосов Грудинин отберет у Путина.

При 70% явке, которой по глупости или же злому умыслу добивается АП, не за Путина проголосуют порядка 37,7 миллиона человек из 77,7 миллиона пришедших на выборы.

По данным соцопросов, за Собчак, Явлинского, Титова, Сурайкина и Бабурина будет отдано ничтожно малое количество голосов, сопоставимое со статистической погрешностью, которой можно пренебречь. Однако мы этого делать не станем, потому что перечисленные кандидаты со своими суммарными 2,5% отнимают голоса не у Жириновского и не у Грудинина, а у Путина.

По последним опросам ВЦИОМа, рейтинг Грудинина составляет 7,3%, Жириновского – 5,5%, Путина – 71,5%.

ВЦИОМ находится в плену у схемы 70% на 70% и поэтому рисует Путину именно такой рейтинг, в то время как по факту он составляет при самом хорошем раскладе порядка 50%, если на выборы придут 70% избирателей, что было показано выше.

А теперь внимание, почувствуйте разницу.

Жириновский традиционно выступает под лозунгом «Я за русских, я за бедных!», а Грудинин идет на выборы, чтобы в стране восторжествовала справедливость и чтобы русские перестали быть бедными. Это значит, что Грудинин заберет голоса не только у Путина, но и у Жириновского! И следовательно, те 5,5%, которые ВЦИОМ приписывает Жириновскому, являются голосами, которые Жириновский заберет у Путина.

Таким образом, реальный прогноз на выборы при явке на них 70% избирателей выглядит так: реальные 50% Путина минус 5,5% отнятых Жириновским и минус 2,5% отнятых кандидатами из кремлевской массовки, что в итоге дает 42% у Путина.

Аналогично рассчитаем проценты Грудинина: 100% минус 42% Путина минус 5,5% Жириновского и минус 2,5% массовки, то есть ровно 50% у Грудинина.

Повторим, Путин – 42%, Грудинин – 50%. При явке в 70%.

Эту забавную простейшую арифметику в упор не видит Администрация Президента, которая провела сложнейшие дорогостоящие социологические исследования, чтобы убедить Гаранта принять абсурдную и чисто популистскую схему 70% на 70%.

Разбор Полетов, «Конт»