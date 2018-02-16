Россия в Сирии: «ихтамнеты» – повод не краснеть и стыдиться в Кремле

«Ихтимнетов» российские власти разменивают по весьма выгодному для себя курсу. За свои бизнес-интересы дешевого пушечного мяса сосем не жалко, 1 к 50 получается, по «официальному» курсу.

Простите мой цинизм, но в истории с гибелью бойцов Вагнера – сплошные плюсы. У нашего государства, оказывается, есть рудименты совести и стыда. В Афганистан послали настоящую армию, и солдаты настоящей армии гибли тысячами. Стране при этом врали и про погибших молчали. Теперь армию задействовали насколько возможно минимально и про погибших говорят с экрана, их имена дают улицам и переулкам, их провожают в последний путь министр обороны и тысячи земляков, пишет Антон ОрехЪ на страницах сайта радиостанции «Эхо Москвы».

Но желание воевать за тридевять земель у Родины не пропало. Армию посылать совестно, а стрелять нужно. Вот тогда и придумали отряды наемников. Но наемничество – это преступление, это стыдно, это плохо. И наше государство, потупив взор, молчит и отпирается. Не бьет себя в грудь сапогом – стыдится.

Попутно мы понимаем, что наемниками много не навоюешь, и если государство их использует – значит, масштабной войны не хочет. Отлично! Нам тоже не нужна масштабная война. А теперь на секундочку представьте, что сейчас под обстрелами погибли бы не просто десятки россиян, а десятки солдат регулярной армии. Вот просто представьте заголовок: «Десятки российских военнослужащих погибли в результате авиаударов США!»

Представили такой заголовок? И правильно сделали, что не представили! Потому что такого заголовка быть не может. Потому что гибель наших солдат от ударов США – это сразу Третья мировая и газеты уже ничего напечатать не успеют.

А гибель вагнеровцев – это не повод наживать на красную кнопку. Хотя сам факт гибели десятков русских от рук американцев – это в любом случае круто! А то, что их десятки – уже понятно. Потому что мы это фактически признали. Если бы их было действительно пятеро, как гласит официоз – молчали бы с наглым видом. Это же не первые трупы. Там и по пять уже погибало и по десять – никому никакого дела не было.

Но сейчас погибло по-настоящему много – и мы признали. Пятерых. С дисконтом. По курсу один официальный труп равен пятидесяти настоящим или что-то около того. Но даже это можно считать плюсом. Пускай и по курсу в пятьдесят раз меньше реального, но нам сказали правду. Но в этой истории не только сплошные плюсы. Есть и минусы. Количество этих минусов равно количеству погибших. Их просто вычли.

Стыдливое и совестливое государство не хотело афишировать свои плохие поступки и отправило в Сирию живых людей под видом невидимок. Они еще были живы, но для страны их уже не существовало. А теперь эта формальная арифметика просто стала фактом. Людей, которых не было «как бы», нет уже «никак».

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»