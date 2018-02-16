Он улетел: за чей же счет вывезли Саакашвили

Какие «барыги» оплатили доставку Саакашвили в Польшу. Если разобраться, круг готовых потратиться не так уж и мал.

История с депортацией Михеила Саакашвили в Польшу на глазах обросла деталями. Сначала депутат БЮТ Игорь Луценко написал в FB, что Саакашвили вывезли чартерным самолетом с бортовым номером UR-USA, который принадлежит офшорной компании президента Петра Порошенко. Сам Саакашвили на пресс-конференции в Варшаве заявил, что летел на самолете Beechcraft в компании с человеком, который все время молчал, пишет на страницах «Деловой Столицы» Сергей Ильченко.

Михеила Николозовича, привыкшего к восхищению и аплодисментам, такое невнимание, вероятно, обидело. «Это был заказчик самолета – представитель барыг», – резюмировал Михо, припомнив также Порошенко его молдавское происхождение и посетовав, что молдаване лишают грузина украинского гражданства. Ну да, непросто все это и не сразу поддается пониманию. В такое время живем – мир стремительно глобализируется.

А с самолетом все оказалось немного не так, как написал Луценко. Саакашвили вывезли другим Beechcraft, принадлежащим польской фирме Jet Star с бортовым номером SP-RDW. Заказ рейса был сделан через украинскую компанию Sky Handling, стоимость перелета 8000 евро. Но опять же непонятно, кто их заплатил? И даже версий в Сети нет. Итак, кто?

Михаил Николозович утверждает, что это были «барыги», имея, вероятно, в виду, насколько можно понять его поток сознания, кого-то из окружения Петра Порошенко, действовавшего по его указаниям. Допустим, что это так. Зачем? Потому что больше не нужен и просто надоел. Мавр, что называется, уже сделал свое дело: провалил попытку выстраивания новой оппозиционной силы, скомпрометировал как минимум на год саму идею ее создания и основательно сбросил накопившееся протестные давление. А еще, заняв своими криками, не содержащими ни малейшей конкретики, информационное поле, позволил без лишнего шума провести через Раду пенсионную и медицинскую реформы. Словом, заслужил отправку в Польшу, а не в Грузию, где его ждет суд, и на бизнес-джете, а не на рейсовом самолете. Зачет, версия принята. Кто еще?

Супруга Михаила, Сандра, позвонила из Нидерландов Петру Алексеевичу и попросила отправить домой непутевого, но любимого мужа, приложив к просьбе оплату рейса из Киева до Варшавы. Петр Алексеевич, как хороший семьянин, ее понял и не отказал помочь: организовал погрузку блудного мужа на заранее заказанный самолет. Судя по тому, что из Польши Саакашвили собрался в Нидерланды, версия имеет право на жизнь. Дополнительный штрих в ее пользу: Саакашвили вывезли одного, без верной пресс-секретарши, денно и нощно находившейся при шефе. Вероятно, присутствие пресс-службы при налаживании семейной жизни было сочтено пани Сандрой излишним. Принимается. Еще версии?

Юлия Владимировна Тимошенко, которой хватает головной боли и с Надеждой Савченко, рассудила, что двум популистским партиям в одном Киеве будет тесно и озаботилась освобождением столичной площади, пробормотав под нос, что Киев, мол, не резиновый. Как Юлия Владимировна договорилась с пограничниками, сказать трудно, но при ее опыте переговорщика это вполне реально. Тот, кто договорился с «Газпромом» до того, до чего договорилась она, договорится с кем угодно и до чего угодно. Принято. Еще?

Поклонники Михо из Тбилиси, по большей части прокурорские работники, жаждущие увидеть его на родной земле и заключить в объятия на несколько лет, рассудили, что вытребовать его из Европы будет проще, чем из Украины. Так это или не так – сказать трудно. В определенных обстоятельствах, которые можно создать, возможно, и так. Например, Михеила Николозовича можно пришить к кампании #MeToo и #balancetonporc , выташив в ЕС из Грузии подходящую даму, а то и не одну. Это все еще в тренде, убивает репутацию почти мгновенно, прекрасно подхватывается прессой и, в сочетании со стремлением Михо общаться с европейскими политиками, может создать ситуацию, когда выдача в Грузию станет самым приемлемым выходом для страны его пребывания – где он там будет, в Польше, Нидерландах или где-то еще. О погрузке клиента в Киеве на Варшаву негласно договорились через МИД. Отчего бы и нет? Еще?

Американские университеты, пытавшиеся заполучить Саакашвили в свои коллекции … хм… ну, скажем, редкостей и получившие от него отказ, все сразу, вскладчину, или один из них, решили во чтобы то ни стало добиться своего. Как и через кого они договорились о погрузке не совсем понятно, но неформальных связей хватает. Могли. Принято. Еще?

Один из европейских брендов мужских галстуков, скорее всего итальянский, решил создать себе новое рекламное лицо, выделяющееся из общего модельного ряда… Что, нет? Ну, ладно.

Тогда пока все, версий больше нет, хотя, возможно, еще появятся. Продолжаем следить за развитием событий.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»