День сурка. Что означает внезапная публичность Суркова

Многие помнят старый добрый фильм из девяностых «День сурка», в котором герой постоянно проживает один и тот же день. Так вот Украина уже пятой год вынужденно проживает один и тот же день московского сурка со Старой площади.

Кураторство Украины Владиславом Сурковым обросло уже кучей подробностей и домыслов, но уже, похоже, пора подводить итоги. Недавно Владислав Юрьевич выкинул удивительный фортель – в журнале «Русский пионер» была опубликована его колонка «Валентинка в багровых тонах». Там влиятельный государственный деятель рассуждает о гендерных проблемах и феминизме аки восемнадцатилетняя институтка с журфака. И смех, и грех в общем.

Есть предположение, что Сурков готовиться переквалифицироваться – его провалы на внутреннем и внешних направлениях российской политики совершенно очевидны и вполне вероятно, что после выборов Путина Путиным его выпроводят из власти.

Посудите сами. Со внутреннего направления его убрали после митингов на Болотной – вся его шушера «Нашистов» оказалась полностью несостоятельной в сравнении с неподкупными протестными массами. На внешнем направлении провал Суркова еще более чудовищен – Украина за годы его кураторства потеряна окончательно и бесповоротно.

Так вот в этой истории с колонкой в «Русском пионере» показателен прежде всего цинизм Суркова. Почему бы ему не написать о сильных женщинах, пошедших в добровольческие батальоны? Или солдатских матерях, чьи дети пошли в ВСУ и лишились жизни именно по его Суркова вине? У Суркова руки по локоть в крови украинских солдат, а он на страницах глянца рассусоливает на абстрактные философские темы… Оценили степень отмороженности?

А вот интервью, которое дал говорящий сурковский глашатый Алексей Чеснаков. Оно осталось малозамеченным в Украине, а ведь очень важно для понимания того, какая повестка сейчас актуальна у Суркова и его гоп-компании. Разберу подробнее слова Чеснакова по тезисам.

«Минские соглашения реально работают. Скептические оценки в их адрес являются следствием глубокого непонимания сути и специфики этих соглашений. Как и большинство подобного рода документов, регулирующих условия мирного процесса, минский комплекс мер – это согласованный противоборствующими сторонами и международными гарантами целостный набор действий, которые необходимы для завершения конфликта» – это типичное сурковское шулерство, попытка свой провал представить обществу как безусловную победу, Украина демонстративно использует минские соглашения в свою пользу, Россию публично унижают в геополитике – а это преподносится как успех. Обычная для Суркова практика говорить на чёрное, что это белое.

«А обмен пленными в декабре прошлого года – разве это не серьезный результат?». А как вообще эти люди стали пленниками? Это же как раз Чеснаков курировал захват «ополчением» территорией Донецка и Луганска – все же помнят запись его разговоров с Бородаем. Они сначала привели захватчиков на чужую землю, а потом торжественно рапортуют, что произошел обмен пленными – прекрасно!

А это самый важный кусок из спича Чеснакова, своего рода новый сурковский темник:

«Нужно учесть мировую практику урегулирования подобных ситуаций. Динамика в большинстве случаев довольно слабая. Возьмем, к примеру, постсоветское пространство. Тут продолжается урегулирование целого ряда конфликтов. И все они долгосрочные. В каждом, после подписания каких-либо регулирующих соглашений, прошло больше двух десятилетий. Так, в Приднестровье почти 22 года продолжается переговорный процесс. В Нагорном Карабахе – почти 25 лет с момента начала работы минской группы. В других регионах планеты, где идет процесс урегулирования после вооруженных конфликтов тоже все проходит не быстро. Северный Кипр – урегулирование длится более 40 лет. В Западной Сахаре – 27. И так далее. Это не такой простой процесс, как некоторым кажется. Нужно не просто развести стороны и прекратить огонь. Нужно договориться об общем понимании причин конфликта и параметрах ответственности за будущее. Нужно создать новые институты, сформировать надежные гарантии того, что не будут возобновлены боевые действия, запустить процесс полномасштабного политического урегулирования. Это длительная и скрупулезная работа».

Результатов работы на украинском направлении у команды Суркова абсолютно нет. Все их опереточные проекты разгромлены в пух и прах работниками СБУ. И тогда они делают хитрое заявление, апеллируя к мировой практике – дескать процесс урегулирования, растянувшийся на десятилетия, это нормально. В переводе на бытовой русский язык Сурков и его команда говорят следующее: «Давайте мы еще сорок лет будем сидеть на украинской теме и пилить выделенные под это дело бюджеты». Политического смысла вышеприведенный абзац совершенно не имеет.

Но и на Старой площади ничто не вечно. После президентских выборов кадровые перестановки неминуемы. И для Украины успехом станет просто отставка Суркова. Любой его гипотетический сменщик будет лучше для Украины, чем Владислав Юрьевич. Вспомним российскую политическую историю – поменяли Суркова на Володина на внутреннем направлении – и сразу заглохло движение «Наши», прекратились пьяные студенческие оргии на озере Селигер, выдаваемые за строительство будущего России.

Так же будет и на внешнем направлении: уберут Суркова – и новый куратор придет с другим стилем работы и с совершенно иной командой, мигом списав в утиль всех чеснаковых.

Работая на внутреннем направлении Сурков отвечал за политическую пассивность населения. Именно он является одним из архитекторов путинской политической системы, при которой вся власть сосредоточилась в президентской администрации. «Управляемая демократия» – его рук дело. Так вот в случае послевыборных рокировок Сурков рискует сесть на скамейку запасных. Два провала подряд на ответственных участках работы это как две желтые карточки в футболе, трансформирующиеся в красную. В Кремле привыкли требовать результат – красивые слова про «эффективность и успешность минского переговорного процесса» там быстро стряхивают с ушей.

Колонка Суркова и интервью Чеснакова говорят о том, что Владислав Юрьевич сотоварищи откровенно выдохлись. Украина вымотала Суркова. Новых идей нет. И новых людей нет.

Последний вброс в прессу информации о том, что Румыния претендует на Буковину, собираясь отказаться от пакта Молотова-Риббентропа, особого ажиотажа не вызвал. Крутить шарманку по притеснение национальных меньшинств на Украине они могут еще долго, да только это никак не сказывается на официальном Киеве. В футболе в подобных тупиковых ситуациях меняют тренера. В российской же политике у Суркова кредит доверия оказался слишком велик.

«Нам бы ночь простоять да день продержаться». Так вот Украине март пережить и апрель перетерпеть, а в мае инаугурация Путина и перестановки. Хочется надеяться, что кремлевская метла уберет сурковскую пыль куда подальше. Сурков мог войти в историю как государственный деятель, выведший отношения Украины и России на новый уровень, но он останется в памяти масс как один из главных врагов украинской независимости.

Всеволод Непогодин, специально для «Гуляй Поля»