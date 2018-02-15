Полиция раскрыла убийство родственников кума Януковича

Жестокость, с которой было совершено преступление, потрясла даже опытных оперативников и следователей. В результата следственных действий задержаны трое подозреваемых в пытках и убийстве целой семьи.

Полиция Донетчины сообщает о задержании трех убийц, которые 6 декабря 2017 года пытали, а затем убили целую семью в поселке Великая Новоселка. Как передает «Depo.Донбасс», об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Мы установили и задержали всех лиц, которые обоснованно подозреваются в совершении убийства семьи в Великой Новоселке, которое имело место еще 6 декабря 2017 года», – сообщил он.

По словам Аброськина, даже опытные работники уголовного розыска были поражены жестокостью, с которой пытали и убивали членов указанной семьи.

«Потерпевших убивали зверски, как скот. Поставили на колени всех троих, заставили читать молитву и по очереди, на глазах друг друга, убивали. Это стало известно из начальных показаний задержанных», – сообщил он.

Полиция выяснила, что ценой трех человеческих жизней стала сумма в 40 тысяч грн.

«В качестве основной версии рассматривалось убийство с целью завладения имуществом и ценностями погибших, поскольку накануне они получили значительную сумму денег за реализованные зерновые культуры», – говорится в сообщении на сайте донецкой полиции.

О задержанных Аброськин сообщил что все трое являются активными участниками общественной организации «Внутренний корпус «Батальон «Донбасс» и ранее принимали участие в АТО. Он также рассказал подробности задержания последнего из подозреваемых.

«Сегодня в результате проведенных специальных мероприятий, которые продолжались последние двое суток на Киевщине, задержали последнего из трех подозреваемых, который после убийства прятался в садовом товариществе. Из дома почти никуда не выходил, только иногда в местный храм… кстати, у себя в комнате у окна держал оружие», – говорится в сообщении.

В полиции Донетчины сообщают, что во время обысков у исполнителей, которых полицейские задержали в Мариуполе и Великой Новоселке, изъяты вещественные доказательства, а также арсенал нелегального оружия: ружье, противотанковый гранатомет, 14 гранат и патроны.

15 февраля стало известно, что бывшего добровольца батальона «Донбасс» Петра Салама арестовали в Мариуполе по подозрению в убийстве семьи на Донбассе.

Как сообщалось ранее, 6 декабря стало известно, что злоумышленники жестоко убили всю семью – 56-летнего мужчину, его 46-летнюю жену и их сына 23 лет. Тела погибших со следами пыток были найдены в их частном доме в поселке Великая Новоселка Донецкой области.

Впоследствии стало известно, что мужчина, женщина и юноша, которых пытали и убили, оказались родственниками кума экс-президента-беглеца Виктора Януковича — Валерия Ширы. По словам соседей, убитая женщина была его дочерью, муж — зятем, а юноша — внуком. Сам Шира якобы сейчас живет в оккупированном Донецке.

«Depo.Донбасс»