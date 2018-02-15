Турчинов признался в публичной лжи о боеготовности Украины в 2014 году

Адвокат Януковича Сердюк заявил, что не доверяет показаниям секретаря СНБО Турчинова, на основании вскрывшейся лжи.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что публично солгал о наличии боевых подразделений в Украине, которые смогут отстоять Крым в марте 2014 года, чтобы не сеять «хаос и панику». Об этом он рассказал в Оболонском райсуде Киева, который слушает дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича, отвечая на вопрос адвоката о том, почему раньше он говорил, что в Украине были силы и средства отстоять Крым и Донбасс, а сейчас опровергает это, передает «Украинская Правда».

«После того, как в стране началась российская агрессия, после того, как российские войска начали захватывать военные части, начались сепаратистские мятежи в разных регионах, в стране была паника», – рассказал Турчинов.

По его словам, чтобы паника не переросла «в хаос и беспорядок», надо было немедленно что-то делать.

«Я знал, что будет много диванных героев, которые будут рассказывать, что можно было сделать как-то иначе… Но я вынужден был говорить, что есть армия, которая защитит народ. Я не мог выйти и сказать перед всеми, что у нас ничего нет, а вы все – беззащитны», – отметил он.

Секретарь СНБО отметил, что он полностью осознавал ответственность за сказанное и осознанно взял на себя эту ответственность.

В тоже время адвокат бывшего президента Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что не доверяет секретарю СНБО, бывшему и.о. президента Александру Турчинову. Об этом он заявил перед допросом Турчинова во время заседания Оболонского райсуда Киева, где рассматривается дело о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, передает «Деловая Столица».

«Или мы сможем доверять человеку, который занимал особо ответственное положение, а в ночь перед допросом признался, что говорил четыре года неправду», – сказал Сердюк.

На уточняющий вопрос адвоката, какую именно ответственность он понес за свои ложные слова, Турчинов ответил: «Под присягой я тогда никаких заявлений не делал. Обязанность защитить Украину была важнее, чем разговоры».

Он добавил, что если защитник Януковича считает, что он делает или делал что-то незаконное, то может подать на него в суд.

Турчинов так же рассказал в суде, что вновь сформированные органы государственной власти не могли принимать эффективные меры для сопротивления оккупации Крыма Россией в феврале-марта 2014 через плачевное состояние украинской армии и угрозу полномасштабного вторжения РФ.

Стоит отметить, что 13 февраля в интервью телеканалу «Громадське ТБ» Турчинов заявил, что в начале 2014 года украинская армия «не имела достаточных сил, чтобы отразить агрессию Российской Федерации» и он тогда «сказал неправду».

«И когда началась российская агрессия в Крыму, наши Вооруженные силы не могли дать отпор. Они не были способны выполнять приказы или хотя бы защищать места дислокации и использовать оружие для обороны. Даже этот приказ не выполнялся», – заявил Турчинов в интервью.

Суд присоединил эту статью к материалам дела по просьбе защиты Януковича.

Турчинов так же в ходе допроса в суде рассказал о том, что в феврале-марта 2014 года, только сформированные органы государственной власти не могли принимать эффективные меры для сопротивления оккупации Крыма Россией из-за плачевного состояния украинской армии и угрозы полномасштабного вторжения РФ, информирует «Украинская Правда».

«К большому сожалению, 27 февраля 2014 года еще не было главной исполнительной власти – Кабинета министров. Это была самая большая проблема для меня как для руководителя Верховной Рады: без правительства, без руководства силовых структур принимать эффективные меры было практически невозможно», – сказал секретарь СНБО.

По его словам, главной задачей было – сформировать эффективную коалицию, немедленно сформировать новое правительство.

Турчинов рассказал, что когда утром 27 февраля спецназ РФ захватил административные здания в Крыму, он приказал руководителям внутренних войск, базировавшихся там – окружить парламент и Кабмин АРК, подготовить и провести спецоперацию по возвращению контроля над этими зданиями.

«Через несколько часов мне сообщили, что они смогли лишь окружить эти здания, но под давлением агрессивно настроенных гражданских людей не смогли выполнить задание и вынуждены были разойтись», – говорит Турчинов.

После того как 27 февраля смогли сформировать Кабмин, он дал приказ подготовить меры, в том числе подготовить подразделения вооруженных сил для того, чтобы перебросить на полуостров и принять меры по противодействию агрессии РФ.

Однако, по словам Турчинова, 28 февраля во время заседания СНБО министр обороны Тенюх доложил о разрушительном состоянии ВСУ и о том, что на тот момент можно было собрать около 5000 солдат – это и весь резерв.

«Главная проблема, которую вскрыли на заседании – подготовка к вторжению на материковую часть Украины. Руководители военного ведомства говорили, что против Украины может быть задействовано до 200 тысяч российских военных, танки, системы залпового огня, авиация и тому подобное. Поэтому в тех условиях сжечь этот резерв (5000 воинов ВСУ) в Крыму было невозможно», – заявил Турчинов в суде.

Поэтому, по словам Турчинова, было принято решение начать переброску сил с запада на восток и север, чтобы защитить наиболее опасные направления от вторжения РФ: киевский, сумской, харьковский, донецкий.

На этом заседании СНБО также было принято решение о мобилизации, которая однако, не могла начаться сразу, потому что вся система военкоматов была разрушена, объясняет секретарь СНБО.

«Мобилизация была объявлена ​​только 17 марта… Почему? Потому что не было оружия – вооружить новых военных, одежды – одеть, резервов, чтобы питать. Мы вынуждены были полностью восстанавливать логистику армии», – заявил Турчинов.

«Те военные, которые остались верными присяге несмотря на тотальную измену, и продержались фактически месяц, позволили подготовить оборону и сорвать планы вторжения России на материковую часть Украины», – подчеркнул секретарь СНБО.

«Гуляй Поле» напоминает, что ранее Турчинов рассказал о угрозах которые получал в 2014 году от экс-спикера Госдумы Нарышкина. Так же Александр Турчинов пытался уговорить Виктора Януковича сложить президентские полномочия, но тот предпочел убежать.

«Украинская Правда»