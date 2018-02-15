Россия поставляет новейшие истребители в обмен на пальмовое масло

Соответствующий договор о поставках Су-35С в Индонезию, в обмен на национальные товары подписано сегодня в Джакарте. Одним из основных экспортных товаров Индонезии является пальмовое масло.

Россия поставит Индонезии 11 многофункциональных истребителей Су-35 в обмен на закупку национальных товаров. Как сообщил источник в Джакарте, соответствующее соглашение уже подписано, информирует «Интерфакс».

Поставка современной авиатехники по законодательству Индонезии увязывается с офсетными обязательствами и встречной торговлей.

«Это означает, что мы берем на себя обязательства закупить определенные национальные товары. Эти вопросы согласовываются», – пояснил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.

По его словам, Индонезия может поставить в Россию каучук, пальмовое масло и другие товары традиционного экспорта.

Пальмовое масло составляет 10,2% от всего объема экспортируемых Индонезией на мировые рынки товаров, В 2016 году Индонезия экспортировала пальмовое масло на общую сумму 14,4 млрд долларов. При этом у страны положительное сальдо внешнеторгового баланса, сообщает «The Observatory of Economic Complexity».

Су-35С – многофункциональный истребитель поколения 4++, последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Самолет закупается ВВС России (два контракта в общей сложности на 98 машин), а также в версии Су-35СК продан в Китай (24 самолета, первые переданы в декабре 2016 года).

«Интерфакс»