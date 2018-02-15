Турчинов наделся убедить Януковича сложить полномочия президента

Экс-президент просто собрал вещи и уехал из Киева. Распоряжений сбивать вертолет с Януковичем на борту никто не давал.

Экс-президент Виктор Янукович в конце февраля 2014 года просто собрал вещи и тихо уехал. Об этом во время дачи показаний суде по делу о госизмене Януковича заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает «Левый Берег».

«Насколько нам известно, он просто собрал вещи, и ни в Администрации президента, ни в других органах власти не было известно где он, связь с ним была утрачена», – отметил Турчинов.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что сам, при возложении на него полномочий главы государства, на связи был круглосуточно. Связаться с ним никто не пытался.

«Появилась информация о том, что он собирается покинуть территорию страны вертолетом. С целью сохранения важной документации и возможного задержания его соратников, в частности, силовиков, я дал команду Погранслужбе не выпускать вертолет с территории Украины», – рассказал Турчинов.

В ответ на вопрос прокурора о том, давал ли он распоряжение сбивать вертолет Януковича, Турчинов ответил отрицательно.

Рассказывая о событиях, когда за Януковичем в Крым направились Арсен Аваков и Валентин Наливайченко, Турчинова сообщил, что надеялся «убедить его сложить полномочия президента».

«Левый Берег»