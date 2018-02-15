Украина не может объявить войну России

Секретарь СНБО Турчинов отмечает, что Украина не обладает возможностями противостоять всему арсеналу оружия имеющегося у России.

Украина на данный момент не может объявить войну Российской Федерации, потому что не сможет противостоять ей в случае применения агрессором всего арсенала оружия. Такую позицию высказал секретарь СНБО Александр Турчинов во время допроса по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Онлайн-трансляцию вел телеканал «112 Украина».

По его словам, после ядерного разоружения Украины в результате подписания Будапештского меморандума государство не имеет оружия, позволяющего противостоять ядерной державе.

«У нас нет сегодня военных средств для противодействия ядерному государству в случае применения им всего арсенала оружия. Именно поэтому объявление войны как в феврале-марте 2014 года, так и, к сожалению, сейчас, когда у нас есть боеспособная армия, оборонно-промышленный комплекс, оружие, которого достаточно для защиты страны, но и сейчас, к сожалению, мы не можем объявить войну агрессору», – сказал Турчинов.

Отметим, Будапештский меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) – межгосударственный документ, гарантирующий соблюдение положений Заключительного акта ОБСЕ, Устава ООН и ДНЯО в отношении Украины как не обладающего ядерным оружием государства – участника Договора.

Подписан 5 декабря 1994 г. лидерами Украины, США, России и Великобритании.

Франция и Китай – два других участника ДНЯО, имеющие на момент подписания Будапештского меморандума ядерное оружие, предоставили аналогичные гарантии, сделав соответствующие заявления, но не поставили свои подписи под этим документом.

«112 Украина»