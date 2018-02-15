Секретарь СНБО Турчинов рассказал об угрозах экс-спикера ГД РФ Нарышкина

В конце февраля 2014 года, во время оккупации Крыма в телефоном разговоре Нарышкин угрожал и.о. президента Турчинову применение оружия против Украины.

Секретарь СНБО Александр Турчинов говорит, что председатель Государственной думы РФ Сергей Нарышкин угрожал российским оружием, когда звонил 28 февраля 2014 года. Об этом он заявил, предоставляя показания в Оболонском райсуде Киева, который слушает дело о госизмене Виктора Януковича, передает «Украинская Правда».

Турчинов рассказал, что звонок раздался во время заседания СНБО:

«Я переговорил с господином Нарышкиным. Он сообщил, что Российская Федерация признает меня только как председателя Верховной Рады и принципиально не признает мои полномочия как и.о. президента. Они считают, что мы силой захватили власть».

По словам Турчинова, представитель российской власти подчеркнул, что легитимным президентом в РФ считают Януковича. И именно от него готовы воспринимать любую информацию.

«Нарышкин начал угрожать, что в случае гибели русскоязычных граждан, они имеют потенциал, способный уничтожить и новую украинскую власть и фактически речь шла о вторжении РФ в Украину», – отмечает Турчинов.

«Я сказал тогда Нарышкину, что они нарушают все международные соглашения, не имеют ни политических, ни юридических оснований находиться на территории Украины. На что Нарышкин ответил, что у РФ будут все основания», – рассказал секретарь СНБО.

По словам Турчинова, речь шла о том, что на следующий день парламент РФ дал разрешение вводить войска в Украину а политическим основанием было, безусловно, обращение Януковича к Путину.

«Украинская Правда»