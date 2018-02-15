В России не подтвердили встречу глав МИД в «нормандском» формате

В тоже время в российском МИД заявили, что этот вопрос прорабатывается.

В МИД РФ заявили, что возможная встреча глав МИД в «нормандском» формате на полях Мюнхенской конференции по безопасности пока прорабатывается. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«Прорабатывается, и до сих пор мы не можем подтвердить, но прорабатывается вопрос проведения встречи в «нормандском» формате», – сказала она.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что встреча глав внешнеполитических ведомств государств «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, РФ) может пройти 16 февраля в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Так же 15 февраля, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что вопрос освобождения заложников будут обсуждать министры иностранных дел стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, РФ) на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает «Интерфакс-Украина».

«Вопрос заложников (освобождение заложников. — Ред.) Будет одним из приоритетных и ключевых во время встречи министров иностранных дел в «нормандском формате», которая состоится уже на этой неделе на полях конференции по вопросам безопасности в Мюнхене», – сказала Геращенко на брифинге в Киеве в четверг.

По ее словам, работа по освобождению украинских граждан-заложников, находящихся и на оккупированной территории, и на территории России, продолжается постоянно, и для этого используются различные каналы.

«Поверьте, мы работаем, мы работаем через различные каналы, о которых говорим только после того, как удалось кого-то вытащить. Я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут хорошие новости об увольнении украинский», – сказала Ирина Геращенко.

Она подчеркнула, что этим занимается и президент Украины.

При этом Геращенко отметила, что освобождение заложников зависит от президента России Владимира Путина.

«Вопрос освобождения заложников зависит от одного человека. Ее фамилия Путин. И поэтому очевидно, что очень важно об этом говорить именно с ним», – сказала она.

Ирина Геращенко подчеркнула, что основной задачей 2018 является не только освобождение заложников из оккупированной территории, но и «разблокирование процесса освобождения политзаключенных Кремля».

РИА «Новости»