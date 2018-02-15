О «манкуртах», лжи и бизнес-интересах российской власти

Открытое письмо руководству Министерства обороны России от Игоря Эйдмана. Гибель летчика Филипова, как индикатор российской жадности и безпринципности.

9 февраля на официальных аккаунтах вашего министерства в социальных сетях было размещено заявление, посвященное моей скромной персоне. В нем меня называют «манкуртом», потерявшим «совесть и историческую память» и неспособным «к переживанию и состраданию»; «цинично усомнившимся» в героизме россиянина, но не стесняющимся «аплодировать своим западным хозяевам». Авторы сообщения также уничижительно намекают на мое неарийское происхождение, заявляя, что я являюсь «русским» (в кавычках) только «для соседей в Берлине». В этом тексте использован целый набор политических клише времен сталинских кампаний против «врагов народа» и «космополитов», пишет на своей странице в Facebook российский социолог Игорь Эйдман.

Сделал апдейт письма: "Когда это письмо уже было написано, появились доказательства того, что вы предали российских воен… Опубліковано Игорем Эйдманом 15 лютого 2018 р.

А началась эта история, вот с этой публикации Игоря Эйдмана, в его профиле на Facebook, посвященной гибели в Сирии российского летчика Романа Филипова:

«За пахана и пацанов!»

Говорят, летчик Роман Филипов, погибая в бою с сирийскими повстанцами, кричал: «За пацанов!». И мы этих пацанов хорошо знаем. Компании, связанные с людьми из ближнего окружения Владимира Путина, миллиардерами Евгением Пригожиным и Геннадием Тимченко получили доступ к природным ресурсам Сирии. Пригожин – четверть всего газа и нефти с территории, отвоеванной Россией для режима Башара Асада, а Тимченко – сирийские фосфатные месторождения.

Роман Филипов погиб за интересы именно этих пацанов. И еще всероссийского пахана всех пацанов, которому эта бесконечная и бессмысленная война нужна, чтобы отвлечь внимание население от коррупции, падения уровня жизни и других реальных проблем. Так, что у боевого клича Филипова могло быть такое продолжение: «За нефть Пригожина! За фосфаты Тимченко! За миллиарды Путина!».

Именно за это погибают на чужой негостеприимной земле российские военные, именно за это льется русская кровь в тысячах километров от родины.

За пахана и пацанов!Говорят, летчик Роман Филиппов, погибая в бою с сирийскими повстанцами, кричал: "За пацанов!". И мы… Опубліковано Игорем Эйдманом 7 лютого 2018 р.

Филипова путинские власти использовали дважды. Вначале просто как летающее пушечное мясо. А после гибели, как главного персонажа героического мифа о «подвиге летчика Филиппова». Обычно подобными патриотическими сказками власти забалтывают новобранцев перед тем, как послать их на убой».

В ответ на публикацию Игоря Эйдмана, Министерство обороны «разродилось» вот таким пропагандистским текстом:

Минобороны РФ о словах Эйдмана на гибели летчика Филипова

«Гибель Романа Филипова, отдавшего жизнь в борьбе с международным терроризмом, встрепенула души миллионов людей во всем мире. Однако нашелся Эйдман, который желчно усомнился в подвиге российского пилота.

Для такого манкурта, как он, являющегося «русским» лишь для соседей по квартире в Берлине, способность к самопожертвованию, верность долгу и присяге, мужество и честь, всегда имели только финансовый эквивалент.

Поэтому им не дано понять, что значит быть русским офицером и тем более служить своей Родине.

Гибель Романа Филипова, отдавшего жизнь в борьбе с международным терроризмом, встрепенула души миллионов людей во всем м… Опубліковано Минобороны России 9 лютого 2018 р.

Потеря совести и исторической памяти превращает человека в раба навязанных понятий и представлений, неспособного к переживаниям и состраданию.

В своем мирке «либеральных ценностей» и псевдосвободы И.Эйдман позволяет себе озвучивать самые безнравственные помыслы, зная, что этот герой уже не сможет им ответить.

Однако такие же манкурты, как И.Эйдман, никогда не стесняются аплодировать своим западным хозяевам за уничтожение целых государств, ковровые бомбардировки жилых кварталов и поддержку международных террористов».

Замечание от Игоря Эйдмана насчет текста от Минобороны РФ

Если в сообщении Минобороны заменить слово русский на немец, Берлин на Лондон, западный на британский и убрать новое слово «манкурт» получится типичный пропагандистский текст времен нацизма.

«Для Эйдмана, являющегося «немцем» лишь для соседей по квартире в Лондоне, способность к самопожертвованию, верность долгу и присяге, мужество и честь, всегда имели только финансовый эквивалент.

Поэтому им не дано понять, что значит быть немецким офицером и тем более служить своей Родине.

В своем мирке «либеральных ценностей» и псевдосвободы И.Эйдман позволяет себе озвучивать самые безнравственные помыслы, зная, что этот герой уже не сможет им ответить.

Однако такие же, как И.Эйдман, никогда не стесняются аплодировать своим британским хозяевам за уничтожение целых государств, ковровые бомбардировки жилых кварталов и поддержку международных террористов».

Но вернемся к самому открытому письму:

Основное содержание открытого письма Игоря Эйдмана к Минобороны РФ

Сообщение вашего министерства было перепечатано во множестве СМИ и предсказуемо спровоцировало в сети поток угроз в мой адрес (на что, видимо, и было рассчитано).

Чем вызвана эта атака? Разве может представлять опасность для могущественного министерства такой человек как я, не обладающий властью, капиталами, доступом к телеэфиру? Оказывается – может, если смеет писать правду.

Гнев министерства вызвал мой пост о том, что летчик Роман Филипов (как и другие российские военные) сражался и погиб фактически за интересы российских олигархов, получивших право на эксплуатацию сирийских природных ресурсов, и Путина, которому эта бесконечная и бессмысленная война нужна, чтобы отвлечь внимание населения от коррупции, падения уровня жизни и других реальных проблем.

7 февраля, в день публикации этого поста была разгромлена группа российских военных, пытавшаяся захватить богатый нефтью район в сирийской провинции Дейр-эз-Зор для путинского олигарха Пригожина, который собирался добывать там сырье. Таким образом получили быстрое и точное подтверждение мои слова о том, что: «За нефть Пригожина погибают на чужой земле российские военные, именно за это льется русская кровь в тысячах километров от родины».

После этого разгрома даже зомбированные пропагандой люди могли осознать, что они или их родственники воюют и погибают не за Россию, а за корыстные интересы путинских олигархов. Поэтому вам понадобилось срочно заткнуть рот тем, кто говорит правду об этом – например мне.

Как известно манкурт – потерявший память раб, полностью подчиненный хозяину. Так вот, это вы – потерявшие память рабы путинского олигархата. В его интересах вы посылаете людей на смерть и тут же «забываете» о них. Во многих российских городах сейчас матери и жены хоронят сыновей и мужей, погибших только потому, что Пригожин и Ко захотели отжать у курдов месторождения нефти. Жена погибшего военнослужащего Евгения Матвеева в интервью изданию Znak так и сказала : «Как свиней отправили на убой!». А теперь вы делаете вид, что ничего не произошло и привычно бессовестно врете. Так кто же из нас потерял совесть и память?

И не надо пытаться переложить ответственность на т.н. «ЧВК Вагнера». Никаких частных военных кампаний согласно российскому законодательству быть не может. Под этим брендом воюют секретные части вооруженных сил РФ, за действия и гибель которых вы несете прямую ответственность.

Это не я, а вы неспособны к сопереживанию и состраданию. Вы предали и бросили погибших. А мне их искренне жаль. Они, конечно, не герои, но жертвы и преступники в одном лице. Вначале ваша власть довела людей до нищеты, а затем уговорила продать единственное, что у них еще осталось – жизнь. Послала на преступную войну и отказалась от ответственности, когда они погибли.

Это вы – «русские» только в кавычках, потому что позорите перед всем миром свой народ. Это ваши агрессивные, преступные действия кардинально испортили отношение к России, сделали определение «русский», «россиянин» ненавистным для миллионов людей в разных странах.

Вы возглавляете не министерство обороны, а министерство нападения, подлости, лжи. Вы нападаете как воры, без опознавательных знаков, пряча лицо; не только развязываете войны, но нарушаете все общепринятые законы их ведения. А потом делаете вид, что не имеете к этим преступлениям никакого отношения. Если кто-то из ваших попадается, бросаете их на произвол судьбы.

Ваше министерство – преступная организация. А сами вы уже воспринимаетесь в мире как международные преступники и рано или поздно попадете на скамью подсудимых. Тогда вы ответите за многие тысячи жертв ваших агрессивных войн; за захват Крыма и Донбасса, агрессию против Украины, военные преступления на ее и сирийской территории, сбитый малайзийский Боинг, создание незаконных вооруженных формирований, кибератаки, направленные на дестабилизацию ситуации в разных странах.

Не переживайте, вас посадят, зато Россия будет свободна!

PS. Когда это письмо уже было написано, появились доказательства того, что вы предали российских военных, привычно ответив на запрос американцев, что «их там нет». Тем самым вы фактически дали санкцию на уничтожение собственных солдат и офицеров. Это одно из самых вопиющих предательств в истории войн. На вас кровь россиян, погибших при Дейр-эз-Зор.

Без уважения,

«цинично усомнившийся» в вашем праве на агрессию и ложь,

Игорь Эйдман, Facebook