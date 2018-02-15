После президентских выборов в России ускорится «закручивание гаек» в бизнесе и идеологии

Планы Мордора: семь шагов преобразований нынешней России, с целью сохранения нынешней власти.

После президентских выборов Россию ожидает ряд преобразований, с целью сохранения нынешней кремлевской власти. Такой прогноз, состоящий из семи пунктов на ближайшее будущее расписал на своей странице в Facebook российский историк, политический аналитик, публицист и общественный деятель, доктор исторических наук Валерий Соловей.

Во-первых, разработка политической и экономической стратегии исходит из базовой предпосылки о неизбежном усилении давления Запада, в первую очередь США, на Россию с целью критического ослабления действующей власти.

Планы Мордора1. Разработка политической и экономической стратегии исходит из базовой предпосылки о неизбежном усилении… Опубліковано Valery Solovei 15 лютого 2018 р.

Во-вторых, подобная стратегическая оценка диктует концентрацию экономических ресурсов и усиление политического контроля в стране.

В-третьих, на 2018 год намечены решающие события в части концентрации «нефтянки» под эгидой «Роснефти» и завершение установления государственной монополии в банковской сфере.

В-четверых, продолжится огосударствление рынка авиаперевозок. Серьезные изменения произойдут на рынке минеральных удобрений.

В-пятых, разрабатываются поправки в Конституцию следующего свойства:

– усиление президентских полномочий;

– введение государственной идеологии;

– решительное сокращение числа субъектов федерации и фактический переход к генерал-губернаторствам;

– ужесточение законов о парламентских и президентских выборах;

– ограничение роли Федерального Собрания и сокращение его численности.

В-шестых, поправки в Конституцию предполагается ввести в 2020-2021 годах. Хотя осуществимость этих идей вызывает серьезные сомнения.

В-седьмых, шаги в области экономики выглядят в в высшей степени реалистичными и подготовленными.

Вот такая вырисовывается картина ближайшего будущего в России…

Валерий Соловей, Facebook