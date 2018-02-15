Как Собчак закрутила интригу выборов в России. Путин усе?

В России выяснилось, что никто не умеет считать до двух и не понимает значение слова «подряд». На президентских выборах появилась интрига.

Ксения Собчак подала заявление в Верховный суд – и тут все прозрели! «А ведь и правда, – воскликнули в Верховном суд. – И как это мы не увидали! Как это мы посчитать до двух-то не смогли! Как же мы, пишет Антон ОрехЪ в своем блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы» – «подряд» не отличили от «через раз»?

И Верховный суд собирается срочно в своем помещении и звонит Путину. Так мол и так, Владимир Владимирович – накладочка вышла. Или как говорил ваш предшественник – Загогулина! Давал вам Предшественник наказ беречь Россию – вот вы ее бог знает сколько лет подряд и береги – мы аж со счета сбились. Но теперь все подсчитано – и вы больше… не того, так сказать. Не кандидат вы больше. Вы уж там сами теперь решайте – хотите на пенсию (все-таки 67-ой год уже пошел), хотите в хоккей играйте, а то сборная, вон, дурака валяет на Олимпиаде, и ей острые форварды нужны.

А Путину и ответить-то нечего! Он простудился, охрип, голос потерял, дара речи лишился! И как все точно рассчитала Собчак! Именно в тот момент огорошить Владимира Владимировича, когда он ответить поперек ничего не может. А пока горло поправит – сроки апелляции все пройдут. Вот ведь хитра, чертовка! Дядя Володя ее в детстве на коленках небось держал, игрался, «по кочкам, по кочкам, в ямку бух».

Все это просто лишний раз докажет, что никто толком Конституцию не читал. Сколько там сроков, в каком порядке – никто не знал. Кроме Собчак. А ведь должны же были спохватиться раньше! Как ты не крути, но Путин в Кремле с конца прошлого тысячелетия. Сколько же это сроков?

Ну, там Медведев какое-то время порулил, но даже сам Дмитрий Анатольевич не сомневался в том, кто здесь главный, и не стал ни на какой якобы новый срок себя выдвигать, чтобы не мешать Владимиру Владимировичу обновить счетчик бесконечного и непрерывного, по сути, правления.

Но теперь-то все встанет на свои места. Теперь голосование превратится в настоящие выборы. Теперь никто не станет бороться за явку, никто не будет устраивать школьных референдумов, открепляться и прикрепляться к разным участкам.

Теперь можно хоть каждый день показывать фильм Оливера Стоуна про Путина – и это не будет агитацией. Это будет скорее, как последнее «прости». Страна другой станет совсем скоро – да вообще все будет другим.

А почему?

Да потому что никто в России не умеет считать до двух! И никто не понимает истинного смысла слова «подряд». Слава богу, что хотя одна Ксения Собчак сумела разобраться в элементарных вещах. А то так при Путине и померли бы.

Антон ОрехЪ, «Эхо Москвы»