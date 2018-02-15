Испытания на «гибридах»: ВСУ выбирают автоматические гранатометы

В ходе позиционной войны на Донбассе четко проявилась огромная роль тяжелого пехотного вооружения типа автоматического гранатомета. ВСУ, в настоящее время, подбирают идеальный для Донбасса автоматический гранатомет.

Однако кроме станкового образца (а на вооружении ВСУ он в единственном варианте – советский АГС-17 образца 1971 г.) боевая практика выявила необходимость в наличии ручного автоматического гранатомета. Такой образец должен быть прежде всего мобильным, но мощным огневым способом поддержки действий пехоты в городских условиях. Фактически такой гранатомет должен заполнить тактическую нишу между однозарядным подствольным гранатометом ГП-25 и станковым автоматическим АГС-17 и должен обслуживаться одним человеком, пишет Михаил Жирохов на страницах «Деловая Столица».

Интересно, что еще до начала войны отечественные конструкторы разработали целый ряд таких гранатометов, которые, однако, до сих пор не приняты на вооружение.

Прежде всего речь идет о РГ-1 «Поршень» («Ручной гранатомет-1»), разработанном конструкторами КБ «Южное» на базе Южного машиностроительного завода в конце 1990-х годов. Впервые опытный образец был засвечен на одной из выставок вооружения в 2000 г.

Однако затем темпы работы резко снизились, и окончательный вариант был готов только через семь лет, а на государственные испытания РГ-1 был отправлен только в 2014 г.

Полученный днепропетровскими конструкторами образец получился достаточно мобильным – так, с магазином на пять гранат он весит так же как и пулемет Калашникова ПКМ. Стоит также отметить, что магазинное питание в сочетании с автоматикой обеспечивает большую скорострельность. Стрельбу можно вести по настильной траектории, что позволяет применять оптические, коллиматорные или даже телевизионные прицелы с каналом дневного и ночного видения.

Важной особенностью РГ-1 является возможность вести огонь из неустойчивых положений на дистанцию до 400 мм. А вот при стрельбе лежа с сошки дальность стрельбы резко возрастает и позволяет эффективно поражать цели на дистанциях 900 м.

Важнейшим элементом проекта «Поршень» была разработка новых отечественных выстрелов калибра 30-мм, к которой были привлечены специалисты Павлоградского механического завода. По сообщениям СМИ, были разработаны и подготовлены для серийного выпуска три типа гранат: осколочные (для уничтожения живой силы противника), кумулятивные (для поражения легкобронированной техники) и практические (для проведения учебных стрельб). Еще до войны планировалось расширение ассортимента за счет дымовых и гранат со слезоточивым газом.

В 2016 г. появились фото и сообщения о том, что опытные образцы испытывались в боевых условиях десантниками 79-й аэромобильной бригады в ходе боев на Авдеевской промке. Однако, по состоянию на зиму 2018 г., сообщений о начале серийного производства и принятии на вооружении ВСУ данного образца нет.

На очередной выставке «Оружие и безопасность-2016» в Киеве был представлен и еще один образец оружия этого класса – РГШ-30 – от частной компании «Высокоточные системы». Довольно ладный компактный гранатомет рассчитан под те же гранаты, что и АГС-17, однако дальность стрельбы, по заявлению конструкторов, достигает 1600 м. Магазин коробчатый и, как и РГ-1, рассчитан на пять гранат.

Как отмечают военные, гранатомет еще не проходил полевых испытаний, поэтому сложно оценить его удобство. Кроме того, на первый взгляд, производство РГШ-30 требует большого количества фрезерных работ и поэтому вряд ли будет дешевым, что крайне важно для воюющей страны.

В конце 1990-х на различных выставках также мелькал и еще один достаточно интересный образец ручного автоматического гранатомета «Валар-30″– тоже от частной компании из Ивано-Франковска.

Как и предыдущие образцы, он рассчитан под стрельбу стандартными гранатами и позволяет вести огонь как одиночными выстрелами, так и короткими очередями (по три патрона) на дальность до 1600 м (по заявлению разработчика, наиболее эффективно – на 600 м).

Интересно, что кроме достаточно стандартного для оружия такого класса магазина на пять выстрелов в официальной презентации засвечен и барабанный на 12 гранат. Масса «Валар-30» тоже относительно небольшая и составляет около 10 кг.

Аппарат активно пиарили в середине 2000-х годов, он прошел заводские испытания и был представлен на одной из международных конференций в Академии сухопутных войск во Львове. Однако с тех пор никаких сведений о государственных испытаниях или принятии на вооружение нет.

В очередной раз стоит отметить, что, располагая столь неординарными наработками, наша армия все еще не имеет этого оружия на вооружении. Однако, как нам видится, дело тут не в косности мышления наших генералов, а с отсутствием на складах гранат ВОГ-17 и ВОГ-17М.

В ходе активных боевых действий летом 2014 г. и практически бесконтрольной выдачи гранатометов АГС-17 и боекомплекта как для формирования новых мотопехотных бригад, так и добровольческим подразделениям, где зачастую они были единственным средством поддержки пехоты, их количество на складах резко уменьшилось. Попытки наладить собственное производство пока находятся в процессе, а закупки в Восточной Европе уж явно не могут покрыть дефицит полностью. Поэтому принятие нового образца под такую гранату видится бесперспективным.

Думаю, гораздо быстрее будет принято решение о переходе под стандарт НАТО в 40 мм (тем более, что станковый гранатомет УАГ-40 под него уже есть в производстве и достаточно активно экспортируется), и уже тогда военные будут выбирать ручной автоматический гранатомет. Будет ли он от этих конструкторов или совершенно другой – покажет время.

Однако то, что направление достаточно перспективное, показывает мировой опыт – так, только за последние годы на вооружение приняты такие ручные автоматические гранатометы, как китайский Тип 87/QLZ87, словацкий SAG-30 или южноафриканский PAW-20.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»