Место нестыковки пролетов «Крымского моста» попросту задрапировали

Строители «Крымского моста» после обвинений в их адрес сделали удивительный «финт». Мостостроители оригинально решили проблему нестыковки секций.

Строители «Крымского моста», которых уличили в неспособности состыковать пролеты и промашке в два метра, оперативно отреагировали на обвинения. Проблемный участок просто закрыли непрозрачным материалом, сделав его невидимой, сообщают в Twitter.

Между тем, как будет решаться проблема нестыковки пролетов, пока не сообщается.

#крымскиймост на стройке оперативно отреагировали на сообщения о нестыковке пролётов — задрапировали проблемный участок. Не фиг подсматривать pic.twitter.com/Es6CtlUqOn — Крымец (@Krymiets) February 14, 2018

Стоит напомнить, что «Крымский мост» был серьезно разрекламирован оккупантами, которые обещали жителям полуострова, что после запуска объекта они не будут испытывать дефицита товаров и туристов.

Для строительства «Крымского моста» в аннексированном Россией Крыму, а также для нужд населения используют токсичный песок, количество мышьяка в котором превышает предельно допустимую концентрацию в 500 раз. Все это попадает в море, чем грозит экологии и самим людям. Об этом сообщало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

На сайте ведомства опубликовали аэрофото дамбы Нижне-Чурбашского хвостохранилища, где хранились ядовитые отходы предприятия «Камыш-Бурунский железорудный комбинат». Из них видно, что в этом месте происходят земляные работы и оттуда вывозят опасный песок.

Хвостохранилище – это специальное сооружение для безопасного хранения токсичных веществ. Оно эксплуатировалось с 1968 года и предназначалось для сбора ядовитых отходов обогащения руд Камыш-Бурунского железорудного комбината. Сброса пульпы в хвостохранилище было прекращено в 1994-м вместе с работой комбината.

Однако ныне ядовитые отходы используют для строительства «Крымского моста» и гражданского строительства. Площадь участка, где происходит добыча, составляет 64 тыс. 288 кв. м (длина – 860 м, ширина – до 75 м). В процессе добычи и доставки токсичный песок попадает в воздух, а атмосферные осадки вымывают яд через разрушенную дамбу в акватории Черного моря.

По доступной информации выемку песка осуществляют компании «ГЕН Инвест» и «Магистраль» на основании договора с Камыш-Бурунским железорудным комбинатом.

В МинВОТ отмечают, что «выборка песка из токсичного хвостохранилища вблизи г. Керчь является прямым нарушением оккупационными властями экологического законодательства. Кроме того, проведение таких работ создает чрезвычайную ситуацию и угрожает здоровью людей и экологии Черного моря».

В ведомстве со ссылкой на открытые источники уточнили, что в хвостах количество мышьяка превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 500 раз. При ПДК вдвое млг/кг, в шламах содержится 1085 млг/кг, содержание сурьмы в три раза превышает ПДК, ванадия – в 3,5 раза, хрома – в 1420 раз, фосфора и железа – 341 и 370 соответственно. В песке дамбы, что граничит с отходами, содержание мышьяка в 377 раз выше ПДК. В глубине насыпи концентрация опасных соединений уменьшается, но его в 40 раз больше чем ПДК.

Напомним, что во время строительства моста выяснило,что для создание насыпи был неправильно подобран грунт, для создания подъездных путей к мосту. Вместо работ по укреплению насыпи было принято решение о его полной замене.

Также сообщалось, что на одном из участков автодорожной части «Крымского моста» оккупационные власти выполнили обустройство проезжей части.

Как известно, движение автомобилей по «Крымскому мосту» планируют открыть в декабре 2018 года, поездов – в декабре 2019 года.

Посол США в Украине Мари Йованович отмечает, что строительство моста через Керченский пролив Российской Федерацией мешает осуществлению транспортного сообщения Украиной с международными рынками.

«Гуляй Поле» уже сообщало, что по мнению кандидата геолого-минералогических наук, старшего научного сотрудника Института водных проблем Российской академии наук Юрия Медовара «Крымский мост» никогда не смогут ввести в эксплуатацию.

«Гуляй Поле»