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Новости

Место нестыковки пролетов «Крымского моста» попросту задрапировали

«Гуляй Поле»
15 февраля 2018

Строители «Крымского моста» после обвинений в их адрес сделали удивительный «финт». Мостостроители оригинально решили проблему нестыковки секций.

Строители «Крымского моста», которых уличили в неспособности состыковать пролеты и промашке в два метра, оперативно отреагировали на обвинения. Проблемный участок просто закрыли непрозрачным материалом, сделав его невидимой, сообщают в Twitter.

Между тем, как будет решаться проблема нестыковки пролетов, пока не сообщается.

Стоит напомнить, что «Крымский мост» был серьезно разрекламирован оккупантами, которые обещали жителям полуострова, что после запуска объекта они не будут испытывать дефицита товаров и туристов.

Для строительства «Крымского моста» в аннексированном Россией Крыму, а также для нужд населения используют токсичный песок, количество мышьяка в котором превышает предельно допустимую концентрацию в 500 раз. Все это попадает в море, чем грозит экологии и самим людям. Об этом сообщало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

На сайте ведомства опубликовали аэрофото дамбы Нижне-Чурбашского хвостохранилища, где хранились ядовитые отходы предприятия «Камыш-Бурунский железорудный комбинат». Из них видно, что в этом месте происходят земляные работы и оттуда вывозят опасный песок.

Хвостохранилище – это специальное сооружение для безопасного хранения токсичных веществ. Оно эксплуатировалось с 1968 года и предназначалось для сбора ядовитых отходов обогащения руд Камыш-Бурунского железорудного комбината. Сброса пульпы в хвостохранилище было прекращено в 1994-м вместе с работой комбината.

Однако ныне ядовитые отходы используют для строительства «Крымского моста» и гражданского строительства. Площадь участка, где происходит добыча, составляет 64 тыс. 288 кв. м (длина – 860 м, ширина – до 75 м). В процессе добычи и доставки токсичный песок попадает в воздух, а атмосферные осадки вымывают яд через разрушенную дамбу в акватории Черного моря.

По доступной информации выемку песка осуществляют компании «ГЕН Инвест» и «Магистраль» на основании договора с Камыш-Бурунским железорудным комбинатом.

В МинВОТ отмечают, что «выборка песка из токсичного хвостохранилища вблизи г. Керчь является прямым нарушением оккупационными властями экологического законодательства. Кроме того, проведение таких работ создает чрезвычайную ситуацию и угрожает здоровью людей и экологии Черного моря».

В ведомстве со ссылкой на открытые источники уточнили, что в хвостах количество мышьяка превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 500 раз. При ПДК вдвое млг/кг, в шламах содержится 1085 млг/кг, содержание сурьмы в три раза превышает ПДК, ванадия – в 3,5 раза, хрома – в 1420 раз, фосфора и железа – 341 и 370 соответственно. В песке дамбы, что граничит с отходами, содержание мышьяка в 377 раз выше ПДК. В глубине насыпи концентрация опасных соединений уменьшается, но его в 40 раз больше чем ПДК.

Крымский мост никогда не смогут ввести в эксплуатацию

Напомним, что во время строительства моста выяснило,что для создание насыпи был неправильно подобран грунт, для создания подъездных путей к мосту. Вместо работ по укреплению насыпи было принято решение о его полной замене.

Также сообщалось, что на одном из участков автодорожной части «Крымского моста» оккупационные власти выполнили обустройство проезжей части.

Как известно, движение автомобилей по «Крымскому мосту» планируют открыть в декабре 2018 года, поездов – в декабре 2019 года.

Посол США в Украине Мари Йованович отмечает, что строительство моста через Керченский пролив Российской Федерацией мешает осуществлению транспортного сообщения Украиной с международными рынками.

«Гуляй Поле» уже сообщало, что по мнению кандидата геолого-минералогических наук, старшего научного сотрудника Института водных проблем Российской академии наук Юрия Медовара «Крымский мост» никогда не смогут ввести в эксплуатацию.

«Гуляй Поле»

Tags: крым, мост, Россия, Украина, экология

© Гуляй Поле

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