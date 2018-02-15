От Акунина до энциклопедии: российские книги запрещенные в Украине

В Украине начал работу экспертный совет, который составляет списки российских книг, запрещенных к ввозу в страну. По их рекомендации уже запрещены 25 книг, в том числе два учебника, Большая школьная энциклопедия и одна из книг Бориса Акунина.

С начала 2017 года в Украине действует закон «Об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского характера». Рекомендации, какие книги должны быть запрещены из-за антиукраинской риторики, выпускает экспертный совет. В комиссии говорят, что принципы, по которым книги попадают в «черный список», просты: недопустимы любые восхваления Сталина или принижение украинской истории. А такие пассажи могут встретиться где угодно, даже далеко за пределами исторической литературы, пишет Ольга Калениченко на страницах сайта телеканала «Настоящее Время».

«Вот книжка. В ней семь новых устных тем по английскому языку. Казалось бы книжка про английский язык. Но там целые эпизоды и темы, где восхваляется Сталин и его политика в отношении украинцев и по уничтожению украинцев!» – замечает Богдан Червак, заместитель главы Гостелерадио Украины.

Еще один запрещенный учебник – по химии. Формально он не несет в себе каких-то скрытых исторических подтекстов, но в исходных данных указано, что он изготовлен в России, в городе Симферополь.

Не допустили к завозу на территории Украины и еще одну книгу для школьников: Большую школьную энциклопедию для 5-11 классов. В свое время она пришла на смену советской энциклопедии и около 20 лет успешно ее замещала. Книга не входит в школьную программу, но рекомендовалась для внеклассной работы.

«Там есть раздел, где есть слова, что Киевская Русь начиналась с Москвы, что вокруг Москвы объединялись все украинские территории, – объясняет логику запрета Богдан Червак. – То есть это типичное перекручивание истории Украины, а именно присваивание истории Украины. По мнению экспертов это и есть та самая «российская правда», «русский мир» на практике».

Аналогов такой энциклопедии в Украине еще не напечатали. Но вместо сборника «обо всем» в школьных библиотеках украинским детям теперь предлагают более специализированные издания. Заменили в них и российскую литературу , например, басни Крылова. Вместо них детям теперь советуют читать басни украинских писателей.

В перечень запрещенных книг и вошел том Бориса Акунина «История Российского государства». Украинским экспертам не понравились следующие строки книги:

«Русская нация в современном понимании этого определения существует четыре или пять столетий, с того времени, когда оформилось последнее по времени разделение русославянского языка на русский («великоросский»), украинский («малороссийский») и белорусский».

В экспертном совете говорят, что Акунин выступил как историк и трактует историю государства Украины как историю московской империи:

«Он пишет, что такого государства, как Киевская Русь, не было, а была Московская империя. Конечно мы такую книгу пропустить не могли. Несмотря на имя и на то, что Акунин считается прогрессивным российским писателем», – объясняет Богдан Червак.

Сам Акунин запрет своей книги в Украине назвал мракобесием. Но комментируя инцидент, отметил, что это дело Украины, а его больше волнует то, что происходит в его стране – России.

Светлана Станкевич работает директором в русской школе. Она филолог по профессии и к книгам относится с особым уважением, в ее школе одна из лучших библиотек в Харькове. Светлана говорит: перед закупкой она книги всегда тщательно проверяет и отсутствие какой-либо пропаганды в книгах считает правильным.

«Это для того, чтобы дети в принципе не имели отношение ни к каким взрослым вопросам. К сожалению, дети становятся невольно заложниками, – сетует Светлана. – Может быть и не нужно, чтобы они открывали и обращали внимание на какие-то вещи. Дети должны читать просто интересные книги».

Анна Киселева, руководитель небольшого издательства в Харькове, говорит, что историческая и психологическая литература – самые популярные книги среди ее покупателей. По ее мнению, читатель в последнее время стал более придирчив к содержанию книг, так что, возможно, запрет было вводить необязательно:

«Я – человек, который имеет научную степень, который понимает, что есть хорошая книга, а что – печеная под некие события, – замечает она. – Поэтому вообще отношение к запрету сомнительное. Конечно цензура должна быть, но она должна быть на понятных содержательных принципах».

Хотя на прилавках книжных магазинов в Украине запрещенной литературы нет, ее по-прежнему свободно можно купить в интернете. Сетевой торговлей нелегальными книгами Управление Гостелерадио Украины тоже обещает заняться, но позже, и говорит, что если ему на помощь придут сотрудники полиции и СБУ, то они быстро наведут порядок на книжных рынках. В силовые структуры Украины соответствующие предложения уже отправлены.

Ольга Калениченко, «Настоящее Время»