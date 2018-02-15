Отношения России и ЕС могут стать страшнее Холодной войны

Посол ЕС в России считает, что ситуация в отношениях Евросоюза и России может стать опаснее Холодной войны. По словам дипломата, «никто не хочет возвращения Холодной войны».

Ситуация в отношениях Евросоюза и России может стать более опасной, чем холодная война. Об этом заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер в интервью изданию «КоммерсантЪ».

«Если мы не будем стараться минимизировать проистекающие из сложившейся ситуации угрозы, то нынешний период может стать более опасным, чем холодная война», – сказал он.

По словам дипломата, «никто не хочет возвращения Холодной войны».

«Это был период, когда многие люди, прежде всего в странах Восточной Европы, были ограничены в основных свободах, включая свободу передвижения. И поэтому я критически отношусь к разговорам о новой Холодной войне. Подобные разговоры, по моему мнению, вызывают неверные ассоциации и могут спровоцировать ошибочные политические действия», – сказал Эдерер.

По его словам, в международных отношениях появились черты, которых в эпоху холодной войны не было. По словам Эдерера, стало меньше предсказуемости, а «некоторые глобальные игроки сделали отсутствие предсказуемости частью своей модели поведения».

«Мы стали свидетелями гибридной войны или нелинейной войны, как ее еще называют. И это явление само по себе является антиподом предсказуемости и доверительных отношений», – заявил дипломат.

Он отметил, что Россия и США сводят на нет Договор по открытому небу, соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и СНВ-III.

«У меня все это вызывает тревогу», – сказал Эдерер, призвав «не строить догадки», а «работать над улучшением ситуации».

«КоммерсантЪ»