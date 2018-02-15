Российские тролли призывают украинцев на «Марш за Импичмент»

Одним из источников распространяемых призывов выйти на планируемую акцию является российская «фабрика троллей».

Одним из источников призывов выйти 18 февраля на «Марш за Импичмент» являются сообщения исходящие из России. Призывы поддержать акцию распространяются не только среди украинских граждан, но и среди украинцев живущих в России, сообщает «Гуляй Поле».

На Facebook начался новый разгон призывов выйти 18 февраля на «Марш за Импичмент», инициируемый политической партией Михаила Саакашвили «Рух Новых Сил». Призывы не ограничиваются агитацией только среди украинских граждан, а направлены и к украинцам живущим в России, с просьбой поддержать начинание «Руха Новых Сил» и выйти на акции в России к посольству Украины в Москве.

Администраторы украинских групп в России стали получать на одобрение к публикации посты с призывом выйти и поддержать «Марш за Импичмент». Что характерно и в призывах к украинским гражданам и в призывах к украинцам живущим в России используются одни и те же пропагандистские материалы.

«Гуляй Поле» напоминает, что инициатора и вдохновителя «Марша за Импичмент», экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили депортировали по процедуре реадмиссии в Польшу, откуда он незаконно пересек границу в сентябре 2017 года.

«Гуляй Поле»