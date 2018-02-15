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Новости

Российские тролли призывают украинцев на «Марш за Импичмент»

«Гуляй Поле»
15 февраля 2018

Одним из источников распространяемых призывов выйти на планируемую акцию является российская «фабрика троллей».

Одним из источников призывов выйти 18 февраля на «Марш за Импичмент» являются сообщения исходящие из России. Призывы поддержать акцию распространяются не только среди украинских граждан, но и среди украинцев живущих в России, сообщает «Гуляй Поле».

На Facebook начался новый разгон призывов выйти 18 февраля на «Марш за Импичмент», инициируемый политической партией Михаила Саакашвили «Рух Новых Сил». Призывы не ограничиваются агитацией только среди украинских граждан, а направлены и к украинцам живущим в России, с просьбой поддержать начинание «Руха Новых Сил» и выйти на акции в России к посольству Украины в Москве.

Пример пропагандистского материала распространяемого на Facebook.

Администраторы украинских групп в России стали получать на одобрение к публикации посты с призывом выйти и поддержать «Марш за Импичмент». Что характерно и в призывах к украинским гражданам и в призывах к украинцам живущим в России используются одни и те же пропагандистские материалы.

Присланный администраторами украинской группы в России, пример сообщения призывающего выйти украинцев в России в поддержку акции «Марш за Импичмент».

«Гуляй Поле» напоминает, что инициатора и вдохновителя «Марша за Импичмент», экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили депортировали по процедуре реадмиссии в Польшу, откуда он незаконно пересек границу в сентябре 2017 года.

«Гуляй Поле»

Tags: война, Марш за Импичмент, Михаил Саакашвили, пропаганда, российские тролли, Россия, тролли, Украина

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Украинско-Российское обозрение

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