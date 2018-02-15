Сирийский позор россиян не прекращается: новые потери

Взрыв на складе боеприпасов. Стало известно о новых потерях РФ в Сирии. Инцидент произошел на складе оружия в Табии Джазире в северо-восточной провинции Дейр-Эззор.

В Сирии российские наемники понесли новые потери. 15 россиян погибли из-за взрыва на складе боеприпасов. Как сообщает сирийский наблюдательный центр по правам человека, инцидент произошел на складе оружия в Табии Джазире в северо-восточной провинции Дейр-Эззор, передает «The Guardian».

Один из наблюдателей обсерватории Рами Абдель Рахман рассказал, что компания отвечала за «защиту нефтяных и газовых месторождений, контролируемых сирийским режимом», пишет «The Guardian».

«Пятнадцать россиян, работающих в российской частной охранной компании, были убиты во время взрыва на складе оружия в Табии Джазире в провинции Дейр-Эззор», — сказал он.

Российские наемники сопровождали силы режима, когда они продвигались к нефтяным и газовым месторождениям на восточных берегах реки Евфрат, контролируемых Сирийскими демократическими силами (СДС), поддерживаемыми США.

Наблюдатели предполагают, что боевики режима пытались попасть на склад оружия, но запустили ловушку (растяжку или другое устройство). Сообщается, что погибло 23 человека, включая 15 россиян.

Ранее «Гуляй Поле» сообщало, что 7 февраля в результате авиаудара международной коалиции во главе с США в Сирии погибли несколько сотен бойцов проправительственных сил и российские наемники. Впоследствии стало известно, что в Сирии ликвидировали наемников российской частной военной компании «Вагнер».

«The Guardian»