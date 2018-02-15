Британия официально обвиняет Россию в кибератаке на Украину

На российские власти возложили ответственность за распространение в сети вируса-вымогателя Petya. Его использовали в массированной кибератаке на украинские информационно-телекоммуникационные ресурсы.

Британский МИД официально возложил на российские власти ответственность за массированную кибератаку с использованием вируса-вымогателя Petya (он же Diskcoder.C, ExPetr, PetrWrap, NotPetya), заразившего в июне прошлого года сотни тысяч компьютеров в Украине и по всему миру. Об этом сообщает «Русская служба BBC».

«Правительство Соединенного Королевства приходит к выводу, что ответственность за разрушительную кибератаку NotPetya в июне 2017 года несут российские власти, а именно российская армия», – заявил в среду вечером заместитель министра иностранных дел Великобритании Тарик Ахмад.

В Британии от вируса пострадали десятки организаций, в том числе почтовые службы, а также рекламные, юридические, логистические и финансовые компании. Однако почти три четверти случаев заражения были зафиксированы в Украине.

Как утверждают в министерстве, кибератака была лишь обставлена как вымогательство, однако истинной целью вируса было не получение выкупа, а нарушение работы украинских госучреждений, финансового и энергетического секторов экономики.

В итоге вирус распространился дальше, заразив предприятия и организации по всей Европе, в том числе и в России.

«Эта атака показала упорное пренебрежение суверенитетом Украины. Безрассудный запуск вируса привел к нарушению работы организаций по всей Европе и нанес ущерб в сотни миллионов фунтов», – заявил британский чиновник.

Предположение о том, что за вирусом Petya стоят российские спецслужбы, высказывались и ранее. В частности, такие заявления делали в Службе безопасности Украины и в американской компании FireEye, занимающейся обеспечением кибербезопасности.

В том же ключе, однако не так жестко, высказывались и представители Агентства по кибербезопасности НАТО (CCDOE). Там заявили, что за созданием Petya стоит «государственный актор», не уточняя, что именно имеется в виду.

«Русская служба BBC»