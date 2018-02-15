Кровавый клубок в Сирии

Какие цели преследуют в Сирии США, Турция, Израиль, Иран и Россия. Февраль для Сирии начался очень кроваво. Все больше стран готовы вступить в полномасштабную войну.

Президент Сирии Башар Асад со своими союзниками все ближе к победе, борьба с ИГИЛ подходит к концу, однако вполне вероятно открытие новых фронтов, что грозит еще более масштабной конфронтацией между разными державами. В то время как ситуация в центральных районах страны стабилизировалась, создавая впечатления, что война вскоре закончится, на периферии происходит все больше столкновений, отмечает Зеина Карам на страницах «The Washington Post», перевод для «Фокуса» сделал Даниил Непочатов.

Боевики, связанные с «Аль-Каидой», недавно сбили российский штурмовик Су-25, курды — турецкий вертолет, Израиль уничтожил иранский дрон, а сирийская армия — израильский F-16. История с израильским истребителем считается самым серьезным конфликтом между Израилем и Сирией с 2011 года — времени начала сирийской войны. Разрастающийся хаос подогревает желание многих стран вступить в нее. Для защиты своих интересов США, Турция и Израиль значительно увеличили присутствие в Сирии. От этого страдает гражданское население. Между тем совместная российско-сирийская воздушная кампания стала причиной смерти сотен мирных жителей в центрах восстания Восточного Гуты и в северной провинции Идлиб. Это происходило на фоне обвинений сирийского правительства в том, что оно снова использует химическое оружие против своих противников, в частности, хлор.

На востоке вооруженные силы США провели серию ударов по истребителям войск Асада после того, как сирийская армия напала на штаб повстанцев, в котором находился советник антиигиловской коалиции. Это усилило опасения, что американские войска, направленные в регион для борьбы с боевиками Исламского государства, будут втянуты в сирийскую гражданскую войну.

«За последние недели положение на ужасной гражданской войне значительно ухудшилось из-за увеличения присутствия в конфликте внешних сил», — анализирует ситуацию центр «Суфан». «The Washington Post» пишет о том, какие цели в Сирии преследуют разные страны.

Турция против курдов

20 января 2018 года Турция открыла новый фронт в Сирии, начав наступление против поддерживаемой США сирийской курдской полиции в северо-западном анклаве провинции Африн. «The Washington Post» считает, что это последняя попытка Турции ограничить курдскую экспансию через турецкую границу. Задача Анкары в Сирии — разбить вооруженное формирование «Отряды народной самообороны», которую Турция считает террористической организацией.

Турецкая кампания повлекла за собой напряжение отношений между Анкарой и Вашингтоном, которые являются союзниками по НАТО. Турецкий президент Реджеп Эрдоган угрожает американцам усилить наступление на восток к городу Манбидж, где США имеют военные базы. При этом Вашингтон, пишет «The Washington Post», обвиняет Турцию в препятствовании борьбы с ИГИЛ.

Сирийцы, живущие в приграничных с Турцией районах, страдают от гуманитарного кризиса. Запасы медикаментов сокращаются с небывалой скоростью. Сирийские правозащитники говорят, что в результате турецкой операции убито около 80 гражданских лиц, а также 160 курдских боевиков. Турция заявляет, что за время сирийского конфликта потеряла 31 солдата.

Асад против повстанцев

Сирийские правительственные войска вместе с российскими союзниками с начала февраля 2018 года резко увеличили число нападений на два самых больших и наиболее важных района, которые контролирует сирийская оппозиция. Это Идлиб, расположенный на северо-западе Сирии, и район Гута на востоке страны, который находится недалеко от столицы Дамаска. Регион, который контролировала оппозиция, для Башара Асада давно как кость в горле, отмечает «The Washington Post». Похоже, эту территорию правительство решило полностью зачистить.

Недавно проведенные войсками Асада военные операции в районах, контролируемых оппозицией, привели к смерти сотен людей, спровоцировав очередную волну беженцев. Комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил, что февраль в Сирии начался с большой крови. Он отметил, что в период между 4 и 9 февраля в Идлибе и Восточной Гуте в результате нападения войск Асада разрушены девять медицинских учреждений, погибли 277 мирных жителей. При этом правительство использовало отравляющие вещества в жилых районах.

Израиль против Ирана

Сбитый 10 февраля израильский истребитель F-16 может послужить поводом для открытия нового фронта с участием Израиля, сообщает «The Washington Post». Ранее Израиль более ста раз поражал цели в Сирии, часто с территории соседнего Ливана, пытаясь тем самым не допустить присутствия Ирана в сирийском конфликте, а также постройки военной базы вблизи своей границы.

После того как иранский дрон забрел на израильскую территорию, официальный Иерусалим нанес 12 ударов по сирийской армии и иранским объектам в Сирии. Это произошло еще до того, как сирийцы сбили израильский F-16, напоминает «The Washington Post». После этого инцидента Израиль горит решимостью продемонстрировать всю свою военную мощь. Его мало заботят заявления сирийского правительства о том, что израильтяне обязаны уважать суверенитет Сирии.

США против ИГИЛ

Политика США в Сирии всегда была неопределенной и часто противоречивой, пишет «The Washington Post». В начале этого года официальные лица подтвердили, что даже после разгрома ИГИЛ американские войска останутся в Северной Сирии. США заявляют, что стремятся предотвратить возрождение Исламского государства, а также противодействовать влиянию Ирана на Сирию.

Силы ИГИЛ сокращаются, но примерно 2 тыс. американских военнослужащих, дислоцированных в Сирии, попадают в крайне непредсказуемые передряги, например, недавно их неожиданно атаковали бойцы Асада. В ответ Штаты обрушили шквал бомб и артиллерийского огня, уничтожив, по официальной информации, около 100 нападавших. Российские новостные агентства 13 февраля сообщили, что среди убитых оказались военные наемники из России.

Этот инцидент иллюстрирует риски, с которыми сталкиваются вооруженные силы разных стран на сирийской территории. «Война в Сирии против ИГИЛ, похоже, имеет все шансы перерасти в масштабный региональный конфликт», — говорит эксперт Вашингтонского Ближневосточного института Биляль Сааб.

Многие подразделения американских войск в восточном нефтедобывающем регионе Дейр-эль-Цур работают с местными союзниками, известными как «Демократические силы Сирии». До конца 2017 года этот район был оплотом боевиков ИГИЛ. Но изгнать их, как оказалось, было недостаточно, теперь на регион претендуют войска Асада, поддерживаемые Россией, это увеличивает вероятность новых масштабных столкновений, в том числе с участием российских сил. 13 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в попытке создать в Восточной Сирии квазигосударство.

Зеина Карам, «The Washington Post»