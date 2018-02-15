Сын Януковича намерен судится с экс-депутатом ГД РФ Пономаревым

Сын Януковича намерен подать в суд на экс-депутата Госдумы за оскорбление чести и достоинства. Также будет подано заявление о совершении Ильей Пономаревым уголовного преступления.

Сын бывшего президента Виктора Януковича Александр намерен подать в суд на бывшего депутата Государственной думы России Илью Пономарева за оскорбление чести и достоинства. Об этом сообщил пресс-секретарь сына Януковича Юрий Кирасир.

«С целью подтверждения лживости показаний свидетеля И. Пономарева и привлечения его к уголовной ответственности за дачу заведомо неправдивых показаний в ближайшее время адвокатами Александра Януковича будет инициирована подача иска о защите чести и достоинства, а также подано заявление о совершении уголовного преступления», – написал он в Facebook.

Кирасир отметил, в среду во время дачи показаний в Оболонском районном суде Киева по делу Януковича Пономарев дал под присягой ложные показания.

ЭКС-ДЕПУТАТ ГД РФ И. ПОНОМАРЕВ В СУДЕ ДАЛ ЛОЖНЫЕ ПОКАЗАНИЯСегодня, 14 февраля 2018 года в ходе допроса в Оболонском ра… Опубліковано Yury Kirasir 14 лютого 2018 р.

В частности, пресс-секретарь Янукович отрицает слова Пономарева о том, что якобы в 2013 году Александр Янукович вел переговоры с руководством России о продаже украинских облигаций внешнего займа и после этого якобы получил 1 млрд долларов в качестве подкупа взамен за отказ Виктора Януковича подписать Соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом.

На заседании по делу государственной измены Виктора Януковича в Оболонском суде Киева депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что сын экс-президента Александр Янукович получил 1 млрд долларов при покупке Россией украинских евроблигаций на 3 млрд долларов в 2013 году. Об этом Илья Понамарев рассказал после допроса в суде отвечая на вопросы журналистов, передает «Левый Берег».

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