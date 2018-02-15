Письма из оккупации: Как посредственности захватили власть

Как так вышло, что вот уже четвертый год жители оккупированной части Донбасса вынуждены жить по правилам псевдо-лидеров с сомнительной психикой и мировосприятием (мягко говоря)?

Слушать умствования и философствования «двоечников» с высоких трибун или в эфире уже не смешно, а горько и страшно. Причем, самим новоиспеченным власть предержащим кажется, что они говорят мудрые вещи, поучают и наставляют, так сказать, заблудшую паству. Когда мы допустили парад посредственности? Почему?

Трусость, отчаяние, равнодушие

И если хорошенько все проанализировать и вернуться в начало, ответ лежит на поверхности. Вот он. В страшном 2014 пылающие пожаром военного противостояния территории остались фактически без исполнительной власти. Чиновники разбегались кто куда, как крысы с тонущего корабля. Все были уверены, что это ненадолго. Осенью образуется. Но не так вышло, как хотелось. Территория же оказалась в управленческой и информационной блокаде. В Енакиево не знали, что происходит на Саур-могиле, а в Донецке – как там Харцызск или Шахтерск. Полный вакуум и полупустые, но жилые города и поселки. А вместо чиновника – человек с ружьем в комендатурах.

Поэтому когда на стенах домов и магазинов появились объявления о выборах и обязательном в них участии, когда об этом стали настойчиво говорить в учебных заведениях и на предприятиях, народ, опасаясь автомата в спину, безвластия и хаоса, потянулся на избирательные участки. Эти бесконечные очереди молчаливых и хмурых людей, что вереницами тянулись на километры, не забуду никогда. Мы тогда объехали пять городов и просто смотрели со стороны. Всюду толпы как в мультфильме, где крысы идут друг за дружкой «ниточкой» на смерть за играющим на дудочке мальчишкой, помните? Что-то похожее – идут со сложенными «лапками», покорно головы склонив. Тогда даже плохо понимали за кого голосуют, что это за объединения такие «Донецкая республика», «Оплот», кто такой Захарченко. Просто знали, что если этого не сделают – все, бытовой коллапс: ни воды, ни тепла, ни газа, ни продуктов питания. Голод тогда просто таки на пороге стоял. И было очень страшно.

Хватало, конечно, и дураков – активистов, наивно веривших, что сегодня выборы, а завтра – в составе России. Зачем? Все довольно меркантильно. Там тогда пенсии и зарплаты были значительно выше, чем в Украине. Плюс Россия – на 90% потребитель местной продукции угольной отрасли и металлургии, как и поставщик необходимого сырья и оборудования. А это значит – сохранение привычного образа жизни «совка»: от зарплаты до зарплаты, рабочих мест, на шахтах и заводах тем, кто больше ничего не знает и не умеет. Все на ней, «матушке», завязано. А в Европе, мол, советский отстой промышленных гигантов не нужен. Там это вчерашний день.

И еще – кто из местных работяг осмелился бы в этой каше взять власть в свои руки? Все понимали, что только голову поднимешь или посмотришь косо – тут тебе и крышка. Донбасс тогда утопал в крови не только на боевых позициях, но и внутри в каждодневных разборках, отжимах и т.д. Такая вот вольная неволя получилась. И назвали ее республикой, а чтобы совсем уж смешно, еще и народной. А что на деле? Все тот же старый дерибан.

Не велика наука – управлять

Поначалу вчерашние кухарки, лавочники и слесари, оказавшись «у корыта» просто-таки обалдели от того рога изобилия, что на них посыпался и, опешив, попытались править по букве Закона. Это было не долго, пока запутавшись в винтиках сложной бюрократической машины не стали звать и зазывать к себе вчерашних бюрократов-спецов в разных областях – коммунальной, социальной, юридической, правоохранительной, налоговой. Словом, всюду, где текут бюджетные потоки изобилия. Мало того, теперь еще и российская копейка потекла под видом гумпомощи. И самое главное, в республиках народных перед народом отчитываться не нужно. Что хочу, то и ворочу, а Закон мне – автомат и пуля! Поэтому кто посмеет отчет спрашивать?

И что ж наворотили? Первое – металлолом. Его тогда вывозили в сторону России самосвалами и пилили всюду, где только можно. Второе – станки и оборудование. Это тоже увозили фурами и вагонами. Третье – уголь. Его по «договорнякам» перли и в Украину, и в Россию, даже Азовским морем вывозили в страны «третьего мира». И теперь вывозят. В Украину – по хитрым малым схемам, а дальше – масштабно.

Четвертое – металл. Здесь все через людей Ахметова, под их негласным, но неусыпным надзором и с молчаливого, но жесткого, одобрения. Самое главное – сколько куда ушло – «старшему брату», олигархам, а что осело в карманах – проверять некому. Клондайк!

Когда ввели так называемое «внешнее управление» вчерашних частных предприятий Захарченко как-то обмолвился, что мы, мол, не конфисковали, нет, только пока управляем (сливки снимаем), а потом все вернем владельцам. Это если будет что возвращать…

А так называемый министр доходов и сборов А.Тимофеев признался, что если еще в мае 17 со сбытом был просто аврал и недореспублика падала в яму, нынче схемы опять заработали и продукция пошла как в «третий мир» (он имеет ввиду Турцию, Иран. Сирию и др.), так и в Россию с Беларусью. А об Абхазии, Осетии и других «непризнанных» и говорить нечего. Там «все путем»!

Пятое – восстановление. Это просто-таки бездонная бочка! Создан так называемый Центр управления восстановлением. Туда текут как бюджетные денежные потоки, так благотворительные и, конечно же, российские. Это не только всевозможные стройматериалы, но и финансы. Для картинки и галочки показывают периодически, что что-то восстановили. То разрушенное общежитие в Донецке, то дом в Дебальцево, то участок железной дороги, то еще что либо. Но те, кто попадал на прием к чиновникам и пытался просить помощи, чтобы разбитый дом помогли перестроить или просили переселения в божеские условия, как правило, натыкались на десятки таких бюрократических иголок и бесконечную очередь, что, махнув рукой, надеялись только на себя, да на добрых людей.

А в первоочередные «списки», конечно же, попадали новые «блатные» (кум, сват, брат) и человек с ружьем. Иногда, чтобы чинушам в СМИ засветиться, и обездоленным каким-либо везло (одному на тысячу). Открытости и прозрачности действия этой программы, естественно, нет.

Шестое – это вообще цинизм. Схема называется «Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса». Она начала действовать с 17 февраля 2017 года и в новом – продлена. Эта схема включает: «… Оказание жителям «временно подконтрольной Киеву территории Донбасса»(!) медицинской, финансовой и правовой помощи, создание для них квот на получение высшего и среднего специального образования, проведение совместно с жителями «республики» спортивных, а также просветительных мероприятий, ориентированных на сохранение духовных и культурных ценностей региона». Координация возложена на т.н. министра иностранных дел Н.Никонорову.

Как это работает или точнее как по этой схеме денежки отмываются? Очень просто. На КПП в специальных пунктах желающим «с той стороны» якобы выдают материальную помощь. Больным, ветеранам ВОВ, многодетным, тем, кто в трудной жизненной ситуации. Но для этого нужно кучу справок предоставить и ждать когда дадут «добро». А дают его, как правило, тем, кто готов делиться (50 на 50), и опять же ближней и дальней родне и т.п.

Схемы отработаны еще при совке и не меняются. Опять же, кто контролирует? Сами себе господа. Это вдвойне цинично, если учесть, что минимальная пенсия в ОРДЛО остается на уровне 1500 гривен, а цены на все растут. И старикам с такой пенсией не до радости. Они живут впроголодь.

То же и с бесплатным лечением. Официально это так. А на деле – такса, и все в карманы врачей из-под полы через доверенных медсестричек. Как не платить, если завтра ложиться «под нож»? Кто осмелится? Но приезжим и это – пустяки. Ведь, из-за разницы в курсе валют рубля и гривны тем, кто едет лечиться с «материка» и так все обходится дешевле. К примеру, операция по трансплантации сустава не 100 тысяч гривен, а в два раза меньше. Онкология в 40 тысяч гривен стоит 40 тысяч, но рублей, а это уже на 20 тысяч гривен меньше. Зато местным не позавидуешь. Но лечение тут, по словам бонз в СМИ, бесплатное. Слушают это нищие местные и только вздыхают. Разве не цинизм?

Такая же история и с образованием, якобы бесплатным, да еще и с сомнительными дипломами. Но те, кто в нормальные вузы поступить не могут, конечно же, хватаются за такую возможность. Такая вот «помощь» получается. И лозунги красивые, и карману хорошо!

Масса схем успешно работает на КПП, транспорте и перевозках, в коммунальной сфере, торговле, налоговой системе, предоставлении гуманитарной помощи, организации и проведении (что здесь весьма популярно) всевозможных форумов, слетов, фестивалей и т.п.

В общем и целом, вчерашние «никто» так быстро освоились с тем как грамотно и умело, а главное, безнаказанно, дерибанить бюджетные деньги, что и вчерашних спецов заменили на «своих» в 90% случаев, и с «народной массой» вести себя поднаторели, и СМИ создали ручные и послушные, ведь последние как-никак с барской руки кормятся. А если кто взбрыкнет – автоматы и подвалы никто еще не отменял… Такие вот «народные» недореспублики получились – так далекие от народа как Земля от Солнца.

Алекс Ветрович (Донбасс), специально для «Гуляй Поля»