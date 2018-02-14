Крымский мост никогда не смогут ввести в эксплуатацию

Эксперт объяснил, почем не смогли состыковать пролеты строящегося автомобильного путепровода. Он так же рассказал, почему проект Крымского моста изначально обречен на провал.

Нестыковка металлических пролетов Крымского моста пошла за счет неравномерной осадки основных опор. Об этом «InfoResist» рассказал кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар.

«Уже сказали, что там строить его вообще нельзя. Я в курсе, что там пошла нестыковка за счет неравномерной осадки основных опор. Вот в самом начале, когда они соорудили центральную арку, которая весом 10 000 тонн, просадка пошла неравномерно. Просадка должна быть, потому что это такие грунты, глина, обязательно идет просадка. Естественно под нагрузкой. А то, что чрезмерно плавучая глина, неравномерно. Если бы было даже равномерно, было бы нормально. Но там, по-моему, она пошла с самого начала в радиусе полметра. Теперь конечно не состыковываются эти вещи. Вот так все и будет идти», – отметил эксперт.

По мнению Медовара, весь этот мост надо разобрать и на этом же закончить.

«Но они почему-то уперлись. Ради Путина делают все это дело дальше. Будем смотреть. Понимаете, этот мост еще не закончен, по нему еще никто не ездил и уже неравномерная осадка. А когда поедут всевозможные паровозы с шестидесятитонными цистернами, там еще будет 10 000 тонн, и соответственно все это уплывет дальше. Мой прогноз, что строить там нельзя, потому что там не то основание», – добавил он.

Ученый подчеркнул, что такие мосты можно строить только на скальных породах.

«Это арочный мост. А что в СНИП было написано? Арочный мост можно строить только на скальных породах. Гранит и т.д., который держит и не просаживается. А на глине строить нельзя. И еще довольно интересная информация, что туда ставят какие-то датчики, которые смогут защитить мост от девятибалльного землетрясения. Я вообще «выпал», потому что землетрясение будет происходить не на поверхности моря, а внизу. И непонятно как пойдет плита, поперечная волна, продольная волна. А можете себе представить 9-бальный шторм в Керченском проливе? От моста ничего не останется сразу и никакие датчики не спасут», – подытожил эксперт.

Ранее «Гуляй Поле» сообщало, что строители Крымского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море на участке «Насыпь – Фарватер» в районе Керченского полуострова.

«InfoResist»