Украинский экспорт: товары, услуги, основные тенденции и перспективы

Между Востоком и Западом. Почему Украина не может хорошо заработать на экспорте.

За последние несколько лет украинский экспорт пере­ориентиро­вался со стран СНГ на ЕС, а в 2017 году, впервые с 2012-го, объем продаж за границу показал рост. Но основным нашим товаром на внешних рынках все еще остается сырье, а не продукция или услуги с высокой добавленной стоимостью, пишет Мария Бабенко на страницах «Фокус».

В 2017 году украинский экспорт продемонстрировал лучшую динамику за последние пять лет. По итогам 11 месяцев объем экспорта товаров в денежном выражении увеличился на 20,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и достиг $39,49 млрд.

С 2012 года, когда Украина поставила на внешние рынки рекордный объем товаров на сумму $68,8 млрд, показатели экспорта из года в год ухудшались. Самым провальным оказался кризисный 2015-й – тогда украинский экспорт по сравнению с 2014-м обвалился на 29,3%, до $38,17 млрд за год. После 2016 года, по итогам которого товарный экспорт из Украины продолжил падение и сократился до $36,36 млрд, наконец-то удалось оторваться от дна.

Однако импорт растет быстрее, чем экспорт. За январь – ноябрь 2017 года в Украину ввезли товаров на $44,7 млрд, что на 27,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Сохраняется тенденция к росту отрицательного сальдо внешней торговли, которое за 11 месяцев 2017-го почти в 2,2 раза превысило показатель 2016 года и составило $5,21 млрд. То есть страна больше покупает, чем продает, и это становится одним из факторов девальвации гривны», – отмечает Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба (ЭДК).

Экспорт услуг, напротив, отличается положительным сальдо. Стоимость услуг, которые Украина оказала зарубежным заказчикам, на $3,68 млрд превысила объем импорта услуг и составила $7,76 млрд – на 10% больше в сравнении с январем – сентябрем 2016 года.

Новая география

При сопоставлении украинского экспорта 2017 года с докризисным 2013-м в первую очередь бросается в глаза радикальное изменение географии внешней торговли. До Революции достоинства главным рынком сбыта для украинских товаров были страны СНГ, куда по итогам 2013 года поставили товаров на сумму $22,1 млрд (около 35% в общей структуре экспорта). Из этого объема только на Россию приходилось $15,1 млрд.

С 2014 года продолжается переориентация украинской внешней торговли на Евросоюз. «По итогам 11 месяцев 2017 года стоимость экспорта в страны ЕС увеличилась на 30,4% и достигла $12,2 млрд, или 40,3% в общей структуре. При этом доля экспорта в СНГ составила $6,28 млрд (15,9% в общей структуре)», – отмечает Игорь Дикий, директор корпоративного департамента рейтингового агентства IBI-Rating.

Несмотря на то, что экспорт в Россию после 2013 года сократился в разы, северный сосед все равно остается для Украины крупнейшим рынком сбыта – за 11 месяцев 2017-го туда поставили товаров на $3,58 млрд. В основном это черные металлы ($0,67 млрд), ядерные реакторы, котлы и машины ($0,59 млрд), химическая продукция ($0,45 млрд), металлоизделия ($0,2 млрд), бумага и картон ($0,17 млрд).

Второй по величине рынок сбыта после РФ Украина нашла на Западе. Речь идет о соседней Польше, объем товарного экспорта в которую составил $2,48 млрд. Туда украинские производители в основном поставляют черные металлы ($0,41 млрд), электрические машины ($0,3 млрд), руду ($0,26 млрд), древесину ($0,19 млрд) и мебель ($0,18 млрд).

В сегменте экспорта услуг Россия также остается на первом месте по объему в денежном выражении ($2,55 млрд за январь – сентябрь 2017 года). В основном это плата за услуги транзита российских углеводородов через украинские газопроводы. В целом благодаря услугам газотранспортной системы за три квартала 2017 года Украина заработала $2,25 млрд.

Второе место по объему экспорта услуг с показателем $0,60 млрд занимает главный геополитический оппонент России – США. Примечательно, что более половины стоимости всех оплаченных резидентами США украинских сервисов ($0,37 млрд) приходится на компьютерные и информационные услуги.

Спасают аграрии

Агропромышленный комплекс остается для Украины основной экспортной отраслью, которая за 11 месяцев 2017 года обеспечила 41% общего объема экспортных поступлений. В денежном выражении этот сегмент экспорта в 2017-м вырос на 20% и составил $16,2 млрд.

«Аграрный экспорт продолжает наращивать объемы, и не только в растениеводстве (+21%), но и в животноводстве (+43%). И что особенно радует – начинается рост экспорта переработанных пищевых продуктов, например, готовых продуктов из зерна (+49%), сахара и кондитерских изделий (+63%)», – говорит Александер Шкурла, эксперт Стратегической группы советников по поддержке реформ. И хотя объемы экспорта готовых продуктов пока незначительные, собеседник Фокуса указывает на потенциал существенного роста при условии повышения урожайности и технологий до международного уровня.

Самые высокие темпы роста в 2017 году продемонстрировал экспорт в Алжир (+130%), США (+92%) и Швейцарию (+82%). Заметнее всего упал экспорт в Таиланд (-40%) и Египет (-17%).

«Экспорт зерновых культур и растительных жиров составил около 63% от объема всего экспорта аграрной и пищевой продукции за 11 месяцев прошлого года. Главным драйвером роста стало подсолнечное масло, экспорт которого в денежном выражении вырос на 16%, до $4,3 млрд. Зерновые обеспечили $5,9 млрд экспортных поступлений (+10%)», – продолжает Наталья Шпигоцкая, старший аналитик инвестиционной компании Dragon Capital. Среди других динамичных компонентов агроэкспорта она называет мясо птицы, экспорт которого в 2017 году вырос на 33%, до $0,39 млрд, яйца – на 51%, до $0,69 млрд, мед – на 38%, до $134 млн.

Примечательно, что Украина уже стала крупнейшим производителем меда в Европе. Как сообщил в своем профиле в соцсети первый замминистра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, в стране насчитывается около 400 тыс. пчеловодов, которые суммарно производят около 70 тыс. тонн меда в год. Около 57 тыс. тонн (80%) украинского меда экспортируется преимущественно в ЕС. Потенциал производства этого продукта в Украине Мартынюк оценивает в 140 тыс. тонн в год, что вдвое больше существующих показателей. Вот только квоту на беспошлинную поставку в ЕС украинские пчеловоды выбирают очень быстро. В 2018 году им для этого хватило всего 10 дней.

Металлурги уже не лидеры

В структуре экспорта Украины металлурги уступили пальму первенства аграриям – в 2017 году доля первых составила около 25%, вторых – более 40%. Ухудшаются позиции отечественных металлургов и на мировом рынке – в 2017 году Украина выпала из десятки ведущих производителей стали в рейтинге World Steel Association (WSA), завсегдатаем которого долгое время являлась.

По мнению Дениса Саквы, старшего аналитика инвестиционной компании Dragon Capital, основной причиной выбытия Украины из топ-10 WSA стала потеря активов Алчевского и Енакиевского меткомбинатов в марте 2017 года в результате блокады неподконтрольных Украине территорий. «В 2016 году эти предприятия произвели 3,4 млн тонн стали, а в 2017-м только 428 тыс. тонн до момента потери контроля. Без учета показателей этих двух заводов производство стали в Украине осталось практически неизменным», – заключает Саква.

Из-за потери двух вышеназванных меткомбинатов производство по итогам 2017 года снизилось на 12% и составило 21,3 млн тонн. «Эти показатели очень далеки от пиковых значений 2007 года, когда страна смогла выпустить 42,8 млн тонн стали. Но благодаря постепенному росту цен на мировых рынках производство стали в Украине в ближайшие два года может увеличиться на 20–30%», – выражает надежду Дмитрий Чурин, глава аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital. За счет благоприятной конъюнктуры экспорт стали в денежном выражении за 11 месяцев 2017 года вырос на 21%, до $8,9 млрд, даже несмотря на снижение объемов производства.

Позитивные тенденции наблюдаются и в химической отрасли – некогда одном из ведущих направлений украинского экспорта наряду с металлургией. Как отмечает Чурин, возобновление работы нескольких производителей азотных удобрений после вынужденного простоя в 2016 году положительно повлияло на показатели экспорта в этой товарной группе. В результате поставки продукции неорганической химии за рубеж за 11 месяцев 2017 года возросли на 13,8%, до $0,60 млрд.

Ставка на технологии

Украину по-прежнему считают сырьевым государством, которое в основном производит и экспортирует товары с минимальной добавленной стоимостью. Тем не менее в последние годы наша страна все чаще упоминается как успешный поставщик IT-услуг. В ассоциации IT Ukraine, которая объединяет более 50 IT-компаний, подчеркивают, что 13 украинских IT-предприятий уже входят в сотню лучших в мире разработчиков, а более 100 участников рейтинга крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune уже пользуются услугами украинских айтишников.

Пока официальная статистика оценивает объемы украинского IT-экспорта примерно в $1 млрд в год. Но операторы отрасли смотрят на ситуацию с куда большим оптимизмом. Так, в IT Ukraine объем экспортной IT-индустрии в 2017 году оценили в $3,6 млрд. Такие результаты выводят отрасль на третье место по экспортному потенциалу после аграриев и металлургов. Дальше – больше. По прогнозам IT Ukraine, в 2018 году объем украинской экспортной IT-индустрии достигнет $4,5 млрд, в 2020-м – $5,4 млрд, а в 2025-м – $8,4 млрд.

Значение экспортно ориентированного IT-бизнеса для сырьевой Украины сложно недооценивать. По мнению Александера Шкурлы, IT-услуги очень важны с точки зрения высокой добавленной стоимости, занятости населения, валютной выручки, минимальной импортной составляющей и отсутствия негативного влияния на экологию.

Впрочем, не только украинская IT-отрасль способна обеспечивать экспорт с высокой добавленной стоимостью. «По привычке Украину называют сырьевой страной, но ситуация начинает меняться, и растет экспорт переработанной продукции, особенно продуктов из сельскохозяйственного сырья, металлов и древесины. Например, экспорт судов в 2017-м вырос на 109%, мебели – на 36%», – продолжает Александер Шкурла. По его мнению, для поддержки такого несырьевого экспорта, требующего инвестиций и качественной рабочей силы, очень важна стабильная и привлекательная бизнес-среда.

Помогают разговорами

Рост экспорта более чем на 20% по итогам 2017 года чиновники наверняка запишут в свой послужной список. Действительно, за последние несколько лет государство запустило ряд полезных инициатив, призванных стимулировать развитие внешней торговли. В их числе опрошенные «Фокусом» эксперты называют повышение беспошлинных квот на экспорт некоторых продуктов в ЕС, введение зоны свободной торговли с Канадой, принятие экспортной стратегии, организацию Офисом поддержки экспорта торговых миссий в Китай, Нидерланды, Германию, Индию, Израиль, Швецию и т. д.

«Мы позитивно оцениваем утверждение экспортной стратегии. Однако стратегия сама по себе не способствует росту экспорта, если не будет системно и последовательно внедряться заложенный в ней долгосрочный план действий», – говорит Игорь Дикий.

Какие бы умные стратегии ни создавали чиновники, развитие экспортных отраслей тормозит недружественная бизнес-среда внутри страны. Несмотря на точечные подвижки в направлении дерегуляции, в целом инвестиционный климат и налоговая система в Украине все еще оставляют желать лучшего. «Государство должно создавать благоприятные условия для ведения бизнеса. Ведь для того чтобы развивать более высокотехнологичные направления экспорта типа машиностроения, нужны долгосрочные инвестиции, которые бизнес не захочет делать, когда экономическая ситуация нестабильна, а система налогообложения часто меняется», – подчеркивает аналитик ИК Adamant Capital Инна Звягинцева.

Одним словом, роль государства в преломлении тренда на внешних рынках не стоит переоценивать. Ведь одними лишь разработанными на бумаге концепциями и проведенными мероприятиями вряд ли можно радикально улучшить положение экспортеров. Как обычно, спасение утопающих остается делом рук самих утопающих.

Мария Бабенко, «Фокус»