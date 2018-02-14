Продвижение Собчак – «ребрендинг» нынешней власти

Есть вероятность, что продвижение номенклатурной принцессы Собчак происходит в рамках неминуемого управляемого демократического транзита, который готовит часть кремлевской элиты, но пока это все «проба пера».

Не зря вокруг Ксении Анатольевны сплотились подсанкционные олигархи, либеральная московская тусовочка с «правильным генофондом», аппаратчики «Открытой России» и даже сам лондонский сиделец Михаил Ходорковский, давно отстаивающий идею мирной передачи власти в рамках элитного договора, что позволит избежать социальной революции снизу, а также весьма вероятной процедуры люстрации для элиты. Поэтому неудивительно, если после «выборов» президента Путина у нас возникнет новая «либеральная партия», которую накачают ресурсом финансовым и административным, пишет редакция Telegram-канала «Политота».

Фактически часть чекистов и номенклатуры желает провернуть тот же трюк, который они организовали в 90-е с формальным падением КПСС, но в более «лайтовой» форме. Кремль условно в американском стиле разделится на «Республиканцев» и «Демократов», где все общие грехи повесят на Путина и его «православных консерваторов» (им всем правда даруют полную амнистию и гарантии неприкосновенности, как Ельцину), тогда как условные «оппозиционеры-либералы» Собчак и Кудрин всегда боролись за торжество «социального прогресса» и «западных ценностей».

Все это нужно на случай возможной капитуляции перед Западом, особенно если держатели основного пакета акций государства-корпорации РФ решат, что ресурсы для противостояния США исчерпаны: фондов не осталось, кредиты брать неоткуда, а цены на нефть не желают расти из-за фундаментальной конъюнктуры рынка. Как показывает практика, часть западного истеблишмента вполне устроит такой сценарий, главное, чтобы туземцы только убрали свои ракеты и открыли свои рынки для «дружественного поглощения».

Крупным собственникам же могут предложить сделку, легализация активов в обмен на сотрудничество. Естественно, «либеральная фракция» Единой России с олигархами и Собчак никакую демократию в России не построят, но это уже проблемы индейцев, которые шерифа не беспокоят. Простых людей (особенно с помощью зомбирующей пропаганды) новая-старая элита вполне сможет убедить, что власть действительно поменялась. Какое-то время граждане будут в пребывать в эйфории, ожидая перемен. Перемены будут сугубо косметические, гей-парад в Москве разрешат, а Абрамович как был миллиардером, так им и останется, пока у Вани фельдшера зарплата будет на уровне 10 т.р. Зато много по телевизору будут говорить про «победу демократии», «новую гласность» и «перестройку 2.0».

Понятно, что делается все это только с одной целью: сохранить правящий класс у власти, путем проведения ребрендинга. Недопустить перераспределения собственности, замириться с Западом на выгодных для себя условиях (сохранение части активов и власти в обмен на национальный суверенитет).

Не дайте себя обмануть профессиональным пропагандистам Кремля, никакую власть и деньги на «честных выборах» они добровольно вам не отдадут. Это власть советских оккупантов и потомственных бандитов, которые грабили ваши семьи и убивали ваших близких, а теперь изображают из себя законного хозяина вашего фамильного дома в роли патриарха семейства. Все они самозванцы, которых никто не выбирал. Их власть нелегитимна и незаконна с 1917 года. Об этом важно помнить.

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