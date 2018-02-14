Концерн «Калашников» потерял практически весь рынок гражданского оружия

В результате санкций концерн «Калашников» сумел сохранить за собой только около 10% занимаемой им ранее доли на мировом рынке гражданского оружия. В российском концерне так же пояснили, что «негативное влияние снижения курса национальной валюты повлияло на производственную деятельность».

Введенные против российского АО «Концерн «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») санкции закрыли предприятию выход на 70-90% мирового рынка гражданского оружия. Об этом говорится в квартальном отчете предприятия, передает «Интерфакс-Украина».

«Секторальные санкции, введенные в 2014 году против АО «Концерн «Калашников» со стороны США, стран Евросоюза, Канады, Японии, Австралии и других, оказали негативное влияние на предприятие: страны, которые ввели санкции, закрыли АО «Концерн «Калашников» выход на 70-90% мирового рынка гражданского оружия», – говорится в отчете за четвертый квартал 2017 года.

«Проведено отключение предприятия от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, что затрудняет оплату поставок на экспорт спортивно-охотничьего оружия», – говорится также в документе.

При этом отмечается, что «в ближайшие 5-7 лет вероятность снятия данных санкций минимальна».

«Негативное влияние снижения курса национальной валюты повлияло на производственную деятельность», – сообщается в квартальном отчете.

Также уточняется, что концерн «Калашников» при производстве продукции использует закупленные комплектующие, имеющие в своем составе импортные компоненты. «Снижение курса национальной валюты привело к удорожанию закупок сырья, материалов, закупленных комплектующих изделий, инструментов и т.д., стоимость которых зависит от курсов иностранных валют», – говорится в документе.

Как уже сообщало «Гуляй Поле» российские военные получили последние модели автоматов Калашникова АК-12 и АК-15 и автоматы АЕК-971 и АЕК-973, об этом сообщали в самом концерне «Калашников».

Автоматы АК-12 и АК-15, говорит Ивановаи, станут частью расхваленной россияннами экипировки «Ратник», которая именуют еще амуницией «солдата будущего».

Кроме того, официальная газета Минобороны России «Красная звезда» сообщила, что военное ведомство решило взять на вооружение не только автоматы производства «Калашникова», но и автоматы АЕК-971 и АЕК-973 разработки завода имени Дегтярева.

«Интерфакс-Украина»