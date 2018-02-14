Собчак требует отменить регистрацию Путина кандидатом в президенты

Оппозиционный политик и кандидат в президенты обратилась в Верховный суд России с соответствующим заявлением. Верховный суд России назначил заседание по рассмотрению заявления Собчак на пятницу.

Журналистка Ксения Собчак подала заявление в Верховный суд России с требованием отменить регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента. Эту информацию «Медузе» подтвердила ее пресс-секретарь Ксения Чудинова.

В своем заявлении Собчак, которая также баллотируется на высший государственный пост на выборах в марте 2018 года, указывает, что Владимир Путин «не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты РФ», поскольку уже трижды занимал эту должность.

В заявлении указано, что в 2012 году Путин договорился с Дмитрием Медведевым о «временной уступке должности президента РФ с обязательством вернуть ее обратно по истечении оговоренного срока». Такая договоренность, по мнению Собчак, является «злоупотреблением правом путем обхода закона».

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил «Интерфаксу», что запретов на участие Владимира Путина в президентских выборах на данный момент нет.

«Эта тема уже давно всеми изучена и обсуждена, поэтому удивляет, что Ксения Анатольевна только сейчас дошла до того, чтобы опять ее поднять», – сказал он.

Верховный суд России принял к производству жалобу кандидата в президенты России Ксении Собчак на регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах главы государства, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

«Судебное заседание назначено на 16 февраля в 10:00», – сообщили в среду «Интерфаксу» в суде.

Согласно статье 81 Конституции России, один и тот же человек не может занимать должность президента страны более двух сроков подряд. Владимир Путин был президентом два срока с 2000 по 2008 год, затем четыре года возглавлял правительство, а в 2012 году снова занял пост главы государства. При этом к выборам 2012 года было изменено законодательство – президентский срок увеличили с четырех до шести лет.

«Медуза»