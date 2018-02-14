«Тайный звонок». Почему важно общение Порошенко и Путина

Почему Порошенко приходится быть немножко Меттернихом. Личные интересы всегда должны уступать интересам государственным.
Информация о телефонной беседе Петра Порошенко и Владимира Путина в годовщину Минских соглашений подняла в Украине немалый ажиотаж. Причем когда еще не утихла шумиха с депортацией Михеила Саакашвили, в которой сторонники экс-президента Грузии винят прежде всего главу государства, пишет Владислав Гирман на страницах «Деловая Столица».
Например, бывший глава Минобороны Анатолий Гриценко так и заявил: приказ отдавал лично Порошенко, пребывая во власти «одноклеточного страха». И тут практически синхронно, а точнее, вечером 13 февраля, аффилированное, как принято говорить, с экс-министром «Зеркало недели» со ссылкой на собственный источник сообщает о состоявшемся разговоре двух президентов. Хейтеры ликуют. Страсти на политической арене кипят: михоботы и порохоботы проводят атаки и контратаки.
Но. Решение поговорить с Путиным отнюдь не волюнтаристское, как многим «зрадофилам» может показаться. Оно лишь в очередной раз демонстрирует уровень токсичности как самого российского самодержца, так и обитателей Кремля в целом. Очевидно, что во время любой войны противоборствующие стороны поддерживают какой-никакой контакт. Даже если речь идет о российском президенте. Общались же американцы с Советами во время холодной войны? Перебрасываются парой-тройкой фраз и ныне, даже когда «ихамнеты» с асадовцами решили курдов в Сирии обидеть. На самом деле дипломатия никуда не девается. Может снизиться интенсивность коммуникации, но никогда – до нуля. Поскольку такое, пусть и минимальное, общение необходимо, чтобы выйти победителем. Пока говорят дипломаты, молчат орудия. Вспомните, как «бешеный пес» Джеймс Мэттис заступался перед Трампом за Госдеп, подчеркивая архиважную функцию внешнеполитического ведомства.
Непогодин: «У русских нет своего государства, а Украина гостеприимно приютила нас»
Что до самого разговора Порошенко и Путина, по словам источника, общались они недолго, а беседа произошла по инициативе украинского лидера. Издание также связалось с Администрацией президента, пресс-служба которой подтвердила факт беседы и сообщила, что Порошенко обсудил с Путиным активизацию освобождения украинских заложников, в частности, обмен пленных пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, которых россияне захватили на границе с Сумщиной 4 октября и через пять дней отправили под арест в «Лефортово», и освобождение украинских военных на оккупированных территориях.
Со стороны России, в свою очередь, факт разговора подтвердили, добавив, что Порошенко высказал соболезнование в связи с крушением авиалайнера под Москвой и заявил о готовности «взаимодействовать по линии завода-производителя, выяснения причин авиакатастрофы».
В некоторой степени перекликается со звонком Путину и поднятыми вопросами недавние заявления Порошенко в Австрии. Так, в интервью Profil глава государства заверил всех, прежде всего европейцев, что он – «президент мира». «Мое президентство базируется на достижении прекращения огня. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы снова принести мир в свою страну. Я горжусь тем, что более 70% украинцев хотят мирного решения, а не агрессии в ответ», – сказал он. И особенно президент выделил тему освобождения заложников, напомнив о 74 людях, вытащенных из казематов ЛДНР . «После трех лет незаконного содержания в тюрьмах эти украинцы смогли наконец вернуться домой, – заявил Порошенко. – Несмотря на то что в обмен нам пришлось отдать 306 преступников. Я буду делать все, что в моих силах, для того, чтобы наши солдаты и граждане вернулись домой. Это неотъемлемая часть минского процесса. Она должна быть выполнена».
Интервью Порошенко Profil, а также немецкому Bild выглядят не просто сопутствующей «миссией» президента во время недавнего визита в Вену. Похоже, что таким образом Банковая освежила память об Украине в информпространстве германского мира накануне Мюнхенской конференции, на которой запланировано, во-первых, обсуждение плана по миротворческой миссии ООН, а во-вторых, встреча «нормандской четверки».
Кстати, о «нормандском формате», согласно сообщению «Зеркала недели», Порошенко тоже говорил с президентом России. Самого Путина в Мюнхене не будет. Хозяин Кремля по своей давней привычке очень вовремя прихворал – аккурат сразу после ликвидации американской коалицией сотен наемников «Вагнера» в Сирии. Как и всегда, Путина подменяет Сергей Лавров.
А вот Порошенко в Мюнхене будет. В планах украинской делегации выступление президента о безопасности, встречи с президентами стран ЕС и других государств, а вишенка на торте – переговоры глав МИД «нормандской четверки» 16 февраля. Замглавы АПУ Константин Елисеев заверял в активной подготовке к этой встрече. Многое стоит на кону.
И это многое объясняет движение в различных, на первый взгляд, направлениях. Вроде телефонного разговора с президентом страны-агрессора. В то же время он вполне мог быть согласован с Брюсселем и Вашингтоном. Кстати, комментарий Банковой включал в себя предложение: «Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по «нормандскому формату» и американскими союзниками». Если перевести с дипломатического языка, координация – это настоятельная просьба друзей в США и ЕС позвонить, обсудить, разведать, понять, передать и т. д. И в этом нет ничего зазорного, между прочим. Украина движется вперед не благодаря автогенезу или автаркии, то есть сама по себе, что в условиях глобальной взаимосвязи было бы смерти подобно, а в тесном сотрудничестве с партнерами. И чего уж тут: по-прежнему нуждается в кредитных траншах и инвестициях.
В совокупности с дискуссиями о «голубых касках» на чаше весов интересы страны перевешивают собственные. И это должно быть нормой для государственного деятеля. За образец поведения можно взять политику австрийского дипломата-дворянина Клеменса Меттерниха, который возглавлял внешнеполитическую службу, а по факту руководил всей государственной машиной империи Габсбургов, 38 лет – с 1809 г. То есть со времени, когда Европу «кошмарил» Наполеон. И амбициозный корсиканец, между прочим, высоко ценил таланты австрийского князя, даже просил у Вены его назначения послом в Париже.
Правда, после Меттерних многократно вызывал головную боль у Наполеона и его преемников. Ему удалось рассорить Францию и Россию, и это далеко не все его успехи. Он крутился между Парижем, Лондоном, Москвой, государствами Рейнского союза и Италии с целью вернуть утраченные позиции Австрии и ее территории. Попутно князь неоднократно битой и униженной Наполеоном страны сумел переформатировать Европу, запустив первую в истории международную систему сдержек и противовесов – Венский конгресс. Прозорливый князь в очень неблагоприятных условиях добивался существенных результатов. В итоге Австрия, столь много лишившаяся в наполеоновских войнах, выстояла. Не в последнюю очередь благодаря готовности консервативного дворянина жертвовать собственной репутацией ради интересов государства.
Так вот, сколь бы по-порохоботски это ни звучало, Порошенко периодически тоже демонстрирует готовность подставиться под удар. Самостоятельное это решение или принято под давлением обстоятельств/партнеров, не столь важно. Точнее, важно в контексте его будущей политической карьеры. Для Украины же – главное результат. Тот, кто его добьется, может, как и Меттерних, заслужить всенародную ненависть, но, по крайней мере, оставит позитивный след. Четыре предшественника Порошенко не могут похвастать ни сочувствием, ни уважением украинцев, ни историческими достижениями (Майданы не в счет, потому как не заслуга конкретного лица). И так уж сложилось, что общественность всегда будет недовольна, пусть де-факто получает в президенты того, на кого заслуживает.
Владислав Гирман, «Деловая Столица»