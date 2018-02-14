«Тайный звонок». Почему важно общение Порошенко и Путина

Почему Порошенко приходится быть немножко Меттернихом. Личные интересы всегда должны уступать интересам государственным.

Информация о телефонной беседе Петра Порошенко и Владимира Путина в годовщину Минских соглашений подняла в Украине немалый ажиотаж. Причем когда еще не утихла шумиха с депортацией Михеила Саакашвили, в которой сторонники экс-президента Грузии винят прежде всего главу государства, пишет Владислав Гирман на страницах «Деловая Столица».

Например, бывший глава Минобороны Анатолий Гриценко так и заявил: приказ отдавал лично Порошенко, пребывая во власти «одноклеточного страха». И тут практически синхронно, а точнее, вечером 13 февраля, аффилированное, как принято говорить, с экс-министром «Зеркало недели» со ссылкой на собственный источник сообщает о состоявшемся разговоре двух президентов. Хейтеры ликуют. Страсти на политической арене кипят: михоботы и порохоботы проводят атаки и контратаки.

Но. Решение поговорить с Путиным отнюдь не волюнтаристское, как многим «зрадофилам» может показаться. Оно лишь в очередной раз демонстрирует уровень токсичности как самого российского самодержца, так и обитателей Кремля в целом. Очевидно, что во время любой войны противоборствующие стороны поддерживают какой-никакой контакт. Даже если речь идет о российском президенте. Общались же американцы с Советами во время холодной войны? Перебрасываются парой-тройкой фраз и ныне, даже когда «ихамнеты» с асадовцами решили курдов в Сирии обидеть. На самом деле дипломатия никуда не девается. Может снизиться интенсивность коммуникации, но никогда – до нуля. Поскольку такое, пусть и минимальное, общение необходимо, чтобы выйти победителем. Пока говорят дипломаты, молчат орудия. Вспомните, как «бешеный пес» Джеймс Мэттис заступался перед Трампом за Госдеп, подчеркивая архиважную функцию внешнеполитического ведомства.

Что до самого разговора Порошенко и Путина, по словам источника, общались они недолго, а беседа произошла по инициативе украинского лидера. Издание также связалось с Администрацией президента, пресс-служба которой подтвердила факт беседы и сообщила, что Порошенко обсудил с Путиным активизацию освобождения украинских заложников, в частности, обмен пленных пограничников Игоря Дзюбака и Богдана Марцоня, которых россияне захватили на границе с Сумщиной 4 октября и через пять дней отправили под арест в «Лефортово», и освобождение украинских военных на оккупированных территориях.

Со стороны России, в свою очередь, факт разговора подтвердили, добавив, что Порошенко высказал соболезнование в связи с крушением авиалайнера под Москвой и заявил о готовности «взаимодействовать по линии завода-производителя, выяснения причин авиакатастрофы».

В некоторой степени перекликается со звонком Путину и поднятыми вопросами недавние заявления Порошенко в Австрии. Так, в интервью Profil глава государства заверил всех, прежде всего европейцев, что он – «президент мира». «Мое президентство базируется на достижении прекращения огня. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы снова принести мир в свою страну. Я горжусь тем, что более 70% украинцев хотят мирного решения, а не агрессии в ответ», – сказал он. И особенно президент выделил тему освобождения заложников, напомнив о 74 людях, вытащенных из казематов ЛДНР . «После трех лет незаконного содержания в тюрьмах эти украинцы смогли наконец вернуться домой, – заявил Порошенко. – Несмотря на то что в обмен нам пришлось отдать 306 преступников. Я буду делать все, что в моих силах, для того, чтобы наши солдаты и граждане вернулись домой. Это неотъемлемая часть минского процесса. Она должна быть выполнена».

Интервью Порошенко Profil, а также немецкому Bild выглядят не просто сопутствующей «миссией» президента во время недавнего визита в Вену. Похоже, что таким образом Банковая освежила память об Украине в информпространстве германского мира накануне Мюнхенской конференции, на которой запланировано, во-первых, обсуждение плана по миротворческой миссии ООН, а во-вторых, встреча «нормандской четверки».

Кстати, о «нормандском формате», согласно сообщению «Зеркала недели», Порошенко тоже говорил с президентом России. Самого Путина в Мюнхене не будет. Хозяин Кремля по своей давней привычке очень вовремя прихворал – аккурат сразу после ликвидации американской коалицией сотен наемников «Вагнера» в Сирии. Как и всегда, Путина подменяет Сергей Лавров.

А вот Порошенко в Мюнхене будет. В планах украинской делегации выступление президента о безопасности, встречи с президентами стран ЕС и других государств, а вишенка на торте – переговоры глав МИД «нормандской четверки» 16 февраля. Замглавы АПУ Константин Елисеев заверял в активной подготовке к этой встрече. Многое стоит на кону.

И это многое объясняет движение в различных, на первый взгляд, направлениях. Вроде телефонного разговора с президентом страны-агрессора. В то же время он вполне мог быть согласован с Брюсселем и Вашингтоном. Кстати, комментарий Банковой включал в себя предложение: «Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по «нормандскому формату» и американскими союзниками». Если перевести с дипломатического языка, координация – это настоятельная просьба друзей в США и ЕС позвонить, обсудить, разведать, понять, передать и т. д. И в этом нет ничего зазорного, между прочим. Украина движется вперед не благодаря автогенезу или автаркии, то есть сама по себе, что в условиях глобальной взаимосвязи было бы смерти подобно, а в тесном сотрудничестве с партнерами. И чего уж тут: по-прежнему нуждается в кредитных траншах и инвестициях.

В совокупности с дискуссиями о «голубых касках» на чаше весов интересы страны перевешивают собственные. И это должно быть нормой для государственного деятеля. За образец поведения можно взять политику австрийского дипломата-дворянина Клеменса Меттерниха, который возглавлял внешнеполитическую службу, а по факту руководил всей государственной машиной империи Габсбургов, 38 лет – с 1809 г. То есть со времени, когда Европу «кошмарил» Наполеон. И амбициозный корсиканец, между прочим, высоко ценил таланты австрийского князя, даже просил у Вены его назначения послом в Париже.

Правда, после Меттерних многократно вызывал головную боль у Наполеона и его преемников. Ему удалось рассорить Францию и Россию, и это далеко не все его успехи. Он крутился между Парижем, Лондоном, Москвой, государствами Рейнского союза и Италии с целью вернуть утраченные позиции Австрии и ее территории. Попутно князь неоднократно битой и униженной Наполеоном страны сумел переформатировать Европу, запустив первую в истории международную систему сдержек и противовесов – Венский конгресс. Прозорливый князь в очень неблагоприятных условиях добивался существенных результатов. В итоге Австрия, столь много лишившаяся в наполеоновских войнах, выстояла. Не в последнюю очередь благодаря готовности консервативного дворянина жертвовать собственной репутацией ради интересов государства.

Так вот, сколь бы по-порохоботски это ни звучало, Порошенко периодически тоже демонстрирует готовность подставиться под удар. Самостоятельное это решение или принято под давлением обстоятельств/партнеров, не столь важно. Точнее, важно в контексте его будущей политической карьеры. Для Украины же – главное результат. Тот, кто его добьется, может, как и Меттерних, заслужить всенародную ненависть, но, по крайней мере, оставит позитивный след. Четыре предшественника Порошенко не могут похвастать ни сочувствием, ни уважением украинцев, ни историческими достижениями (Майданы не в счет, потому как не заслуга конкретного лица). И так уж сложилось, что общественность всегда будет недовольна, пусть де-факто получает в президенты того, на кого заслуживает.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»