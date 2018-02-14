Сенцов впервые позвонил из тюрьмы своей сестре в Киев

Сенцов надеется, что в скором времени его освободят по обмену.

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов впервые позвонил из колонии своей сестре, намекнув, что надеется на освобождение по обмену. Об этом написала сестра режиссера Наталья Каплан на своей странице в Facebook.

«Впервые из Лабытнанги позвонил Олег. Говорит, что передача и деньги на счет пока не нужны. По-прежнему отказывается от свиданий. Сказал: «Я жду другого». Честно ему ответила, что пока ступор полный. Кивает на обмен пленными. Я снова пыталась ему объяснить, что политзаключенные отделены от пленных и его этот процесс не касается. Кажется, он этого до сих пор не понимает. Очень тяжелый звонок получился, хотя связь длилась всего три минуты», – написала она.

Впервые из Лабытнанги позвонил Олег. Говорит, что передача и деньги на счет пока не нужны. По-прежнему отказывается от с… Опубліковано Натал'єю Каплан 14 лютого 2018 р.

Ранее Наталья Каплан дала большое интервью, где рассказала о своем брате Олеге Сенцове.

Как сообщало «Гуляй Поле», Олег Сенцов отбывает срок по приговору российского суда в исправительную колонию №8 города Лабытнанги, которая расположена в Заполярье.

Лабытнанги это город окружного значения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Расположен на восточных склонах Полярного Урала, на левом берегу Оби, напротив Салехарда. Город находится немного севернее Северного полярного круга.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в оккупированном Крыму в 2014 году. В августе 2015 года суд РФ приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме.

Он был признан виновным в подготовке двух терактов в оккупированном Крыму, приготовлении еще к одному, а также в создании террористического сообщества. Украина и страны Запада рассматривают Сенцова как политического узника и призывают его освободить.

«Гуляй Поле»