Начато расследование по факту незаконного пересечения границы Шепелевым

Военная прокуратура намерена выяснить кто помог ввезти в Украину находившегося на тот момент в розыске экс-нардепа Шепелева.

Правоохранители открыли уголовное производство относительно незаконного ввоза в Украину бывшего нардепа от БЮТ и Партии регионов Александра Шепелева. Об этом «Украинской Правде» сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«У нас зарегистрировано уголовное производство по статье 332 Уголовного кодекса за организацию неустановленными лицами незаконного пересечения государственной границы для пребывающего в розыске Шепелева», – заявил он.

По его словам, это производство расследует СБУ, которое попытается установить механизм пересечения границы, его мотив, исполнителей.

«С какой целью человек, в отношении которого заочно рассматриваются дела в суде, где срок предполагает пожизненное лишение свободы, добровольно или каким-либо другим образом вернулся в Украину?» – спрашивает Матиос.

Он отметил, что следствие установит, где Шепелев находился, с кем общался, кто и при каких обстоятельствах, с какой целью совершал физическое принуждение к нему, сколько было лиц, совершивших такие незаконные действия, и как их можно было бы идентифицировать.

«Так же мы будем устанавливать, откуда, с какого места и кем был совершен анонимный звонок в СБУ о пребывании Шепелева в пригороде Киева. Такой анонимный звонок действительно был. Мы все это проверяем процессуальным путем», – говорит главный военный прокурор.

Как известно, Шепелев был задержан в среду 8 февраля вечером. При себе у него было удостоверение «ДНР».

Потом Шепелева с синяками на лице доставили в зал суда. В суде Шепелев рассказал свою версию его задержания СБУ.

«Украинская Правда»