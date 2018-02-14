В России планируют сократить число субъектов федерации

По имеющейся информации готовится соответствующая конституционная реформа растворяющая национальные образования в новых укрупненных субъектах федерации.

Разрабатываются изменения в Конституцию Российской Федерации, сокращающие число субъектов Федерации до 25. Об этом сообщает Telegram-канал «Выборы»

«Одна из целей – растворение сепаратистского потенциала «национальных» республик, в первую очередь Татарстана, Башкирии и Якутии, в русских регионах», – пишет Telegram-канал.

«Гуляй Поле» напоминает, что в Дагестане сейчас работает следственная группа, проводятся аресты чиновников и выемка рабочих документов министерств и ведомств республики. При этом местные правоохранительные органы усиленны коллегами из других регионов.

Telegram-канал «Выборы»