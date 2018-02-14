Непогодин: «У русских нет своего государства, а Украина гостеприимно приютила нас»

Открытое письмо Захару Прилепину от русского писателя Всеволода Непогодина о том, чем Украина отличается от России и почему русским в Украине живется лучше, чем в России.

Здравствуйте, Евгений или Захар. Право так и не знаю, как вас величать. Попалось мне на глаза ваше письмо, адресованное нашему общему знакомому киевлянину Андрею Куркову. Сей текст привел меня в недоумение и заставил дать обстоятельный ответ, пишет Всеволод Непогодин на страницах информационно-аналитического портала «Хвиля».

Курков – писатель фестивально-банкетный, в политические страсти особо не лезет. Я же бытописатель, специализирующийся на украино-российской проблематике и поэтому решил вступиться за коллегу по перу.

Вы, Прилепин, уже пятый год занимаетесь циничным шулерством, пытаясь выдать свой узкий и ограниченный багаж познаний об Украине за истину в последней инстанции. Мне понятно, как формировались ваши представления о современной Украине – вы приезжали на поэтический фестиваль «Киевские лавры» к Александру Кабанову и посещали «Форум издателей» во Львове. Сценарий подобных мероприятий мне доподлинно известен – чай не первый год в литературном процессе. Короткая обзорная экскурсия по центру города, потом официальная программа, а вечером алкогольное застолье. За столь малый промежуток времени соприкосновения с украинской действительностью решительно нельзя ничего понять о сути событий, происходящих в государстве. Но вы имеете наглость втюхивать российскому обывателю эти личные поверхностные впечатления как единственную и неоспоримую правду об Украине. Но вы с 2013 года чисто физически не были на Украине, а за это время украинская жизнь существенно ускорилась. Сейчас один год по насыщенности событиями равен пяти прежним годам. Т.е. вы с гордым видом разглагольствуете о предмете, которого по сути совершенно не знаете.

Андрей Курков весьма интеллигентный и тактичный человек. Я не могу себе представить, чтобы Курков писал статьи, наполненные возмущением касаемо особенностей топонимики вашего Нижнего Новгорода. Тогда скажите, пожалуйста – по какому праву вы даете указания киевлянам чьими именами им следует называть улицы и проспекты в своем городе? У вас, Прилепин, разве есть какие-то особые общепризнанные заслуги перед Киевом? Вы почетный гражданин столицы Украины?

Я лично считаю, что это сугубо прерогатива киевлян чьими фамилиями называть улицы и проспекты в своем городе. И на следующих муниципальных выборах киевляне решат отдавать ли свои голоса за мэра и депутатов, поддержавших появление в украинской столице проспектов Бандеры и Шухевича.

Вот вам пример из истории современной Украины: в Одессе был председатель горсовета Эдуард Гурвиц, постановивший переименовать улицу Грибоедова в улицу Шухевича – после этого решения его политическая карьера пошла на спад, на выборах мэра в 2014 году он занял лишь третье место; одесситы разобрались в ситуации с переименованием улиц без всякого российского вмешательства.

Так вот, Прилепин, у вас очень выборочная оптика. В Киеве вы видите названия улиц, а в Москве не видите. Мой дядя в Москве живет в районе Вешняки, метро «Выхино». Всю сознательную жизнь я хожу к нему в гости через площадь Амилкара Кабрала. Вы же строите из себя русского патриота, так ответьте пожалуйста на вопрос: «Что такого для русских сделал лидер национального-освободительного движения Гвинеи-Бисау чтобы в честь него называлась площадь в столице России?». В Москве нет площади, названной в честь лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Бунина. В Москве нет площади Андрея Платонова. И площади Геннадия Шпаликова в Москве тоже нет. Но зато есть площадь Амилкара Кабрала – уверен, что девяносто пять процентов москвичей даже не знают кто это!

Для русскоязычных Украины вы методично тиражируете две трехбуквенные страшилки – ОУН и УПА. Так вот для русскоязычных Украины у меня есть две более ужасные трехбуквенные страшилки – ФМС и РВП («Федеральная миграционная служба» и «Разрешение на временное проживание» соответственно). Когда русскоязычный украинец сталкивается с необходимостью легализоваться в России, то обнаруживает, что российские чиновники относятся к нему столь же пренебрежительно-скотски, как и к особо не говорящему по-русски гражданину Таджикистана.

Вся российская болтовня про «один народ» и «мы же братья» становиться ложью для русскоязычного украинца, когда он соприкасается с российским бюрократическим произволом в стенах ФМС. И когда русскоязычный украинец получает дулю вместо РВП (о паспорте с двуглавым орлом я даже не говорю), то он моментально загорается желанием разрыть из огорода «Шмайссер», набить слева на груди портрет Бандеры и громко петь «Ленту за лентой…». Безжалостная махина российского государственного аппарата заставляет русскоязычных украинцев более внимательно относится к идеологическому наследию Бандеры, а именно борьбе за независимость самыми жестокими методами.

Вы, Прилепин, заикнулись о притеснениях русского языка? Так вот вам что я скажу на это. Еду я в автобусе из Яремче в Ивано-Франковск и слышу, как водитель обращается к пассажиру: «Визьмить, будь ласка, сдачу с двухсот гривень». И мой внутренний языковед моментально возмутился: «Дядя, какая еще сдача?! Решта ведь – выучи мову!», но я промолчал. И это Западная Украина! Здесь подобное сплошь и рядом – вместо «черга» говорят «очередь», вместо «смиття» произносят «мусор». Украинский засорили русизмами и полонизмами.

Я десять лет учил украинский в школе и пять лет на нем получал знания в институте. Последний роман Жадана я прочел в оригинале ни разу не заглянув в словарь. Лично у меня хорошая вербальная приспосабливаемость и языковой проблемы нет. А потом я доехал до Франковска и зашел в гости к местному приятелю. Знаете, как мы общаемся? Я из уважения к нему говорю по-украински, а он соответственно из уважения ко мне изъясняется по-русски. И мы прекрасно понимаем друг друга! Так вот что он сказал по языковой проблеме: «Эту власть надо судить не за притеснение русского языка, а за дискриминацию украинского! В СССР власть финансово помогала издавать журналы и книги на украинском, а эта власть ничего не делает для мовы! У нас все журналы в киосках на русском! Кого мы, три галицкие области, можем притеснять в языковой сфере и как?!». Русскому языку ничего не угрожает на Украине, он преобладает в информационном поле и разговорной речи.

Кремлевской пропагандой вброшен в массовое сознание термин «вирус украинства». Мол передается воздушно-капельным путем. Подцепил человек и мигом начинает танцевать гопака, носить шаровары и вышиванку, выбривать оселедец. Так вот – современная настоящая Украина способна дать человеку мироощущения, совершенно отличные от архаично-хуторских стереотипов. Приехав на зимний курорт Буковель и делая паузу в катании на сноуборде, я отложил доску в сторону и оглянулся вокруг: живописные склоны с высоченными елями, красивейшие шале, ухоженный фигурный водоем, гладкие и чистые дороги. И в этот момент я каждой клеточкой своего тела прочувствовал, что ощущал Набоков, живя в Монтре и созерцая Женевское озеро.

А вот гуляя в сентябре по пыльным улочкам Иркутска и наблюдая в самом центре города неотреставрированные фасады домов, имеющих историческую ценность, я ощущал, что нахожусь на отшибе людской цивилизации, где уже никогда не случится какая-либо радость.

Ваша беда, Прилепин, в том, что вы не понимаете суть проекта «Современная Украина» и несете несусветную ахинею про сорок тысяч лет новейшей истории Украины. современная Украина – это плавильный котел. Были в 1991 году украинцы, русские, белорусы, полещуки, молдаване, русины, бойки, лемки, болгары, албанцы, гагаузы и греки, проживавшие на территории УССР и вот за двадцать шесть лет они уже слились в единую политическую нацию украинцев. Точно так же, как за несколько веков латиносы, британцы и немцы, приехавшие покорять Северную Америку, переплавились с течением времени в американцев. Таким же образом французы, греки, итальянцы, евреи и русские, стоявшие у истоков Одессы, составили причудливый коктейль под названием «Одесситы».

2014 год стал своего рода водоразделом для проекта «Современная Украина». Все, кто не хотел участвовать в проекте, его покинули. Сегодня участие в проекте «Современная Украина» мне лично больше всего напоминает рафтинг. Мы, граждане Украины, будто плывем по горной реке в надувной лодке, лавируя между двумя скалами-глыбами, называющимися «Евросоюз» и «Российская Федерация». Да, порой нас нехило подбрасывает на поворотах. И синяков набили немало. И опасности нас подстерегают буквально ежеминутно. Но мы не опускаем руки и усиленно налегаем на весла, чтобы победить окружающую стихию и доказать всем, что мы чего-то таки стоим!

И в этой лодке мы теперь все стоим друг за друга, иначе нам не выжить – и ваш покорный слуга, и крымский переселенец, вынужденный ютиться где-нибудь на окраине Киева, и подслеповатый Шухевич-младший, заседающий в Верховной Раде.

А вот участие в проекте «Современная Россия» можно описать следующим образом: ваша надувная лодка находится в бассейне, только лодку власти предварительно пробили гвоздем абы чего не вышло, а в бассейне специально нет воды; весла предусмотрительно отобрали, на запястьях гребцов защелкнулись наручники, ноги плотно связали канатами в области щиколоток, а рты заткнули кляпами; российским гребцам остается лишь моргать глазами и хлопать ресницами – вот и весь состязательный момент.

Но это я выразился образно, а сейчас на конкретном примере доступно объясню почему я предпочитаю Украину, а не Россию.

Нынче в российской прессе проходит кампания по героизации погибшего в Сирии летчика Романа Филипова. Дескать молодец, что подорвал себя гранатой, не сдавшись в плен. Так вот я как русский человек по духу считаю произошедшее безумием. Кто нынче руководит министерством обороны России? Правильно, Сергей Шойгу. Кто по национальности Шойгу? Русский?! Нет, он тувинец! А кто такие тувинцы? Да это самые отпетые русофобы! Тувинцу русского зарезать как курицу пустить на бульон! За примером далеко ходить не надо – возьмем нашего общего знакомого писателя Романа Сенчина. Почему Сенчин и его семья сбежали из Республики Тува в начале девяностых? Потому что там происходил самый настоящий геноцид русских. Сенчин ведь неоднократно писал об этом.

Берем дальше биографию Шойгу – он вообще не военный. Руководство МЧС к армейскому делу отношения не имеет. Двадцать лет Шойгу торжественно снимал кошечек с деревьев под свет телекамер и аплодисменты сердобольных старушек, тем самым создав себе имя и сколотив политический капитал. Но в России уже был гражданский министр обороны Анатолий Сердюков, подобная ситуация не нова. Но Сердюков хотя бы проходил срочную службу в рядах ВС СССР, а Шойгу не делал даже этого!

Петр Порошенко и Михаил Саакашвили отслужили от звонка до звонка в ВС СССР. Даже Юрий Луценко, сын ответственного работника Ровенского обкома КПУ не откосил от армии, а отслужил как положено. Мажоры разные бывают. А вот Сергей Шойгу, сын секретаря Тувинского обкома КПСС, в советскую армию не пошел, но зато охотно согласился руководить армией целой Российской Федерации!

И вот что мы имеем: нерусь Шойгу, представляющий нацию русофобов и не служивший в армии, отправляет русского парня Романа Филипова воевать с одной нерусью за благополучие другой неруси – как это понимать здоровому русскому уму с незасоренными мозгами?! Филипову в знак несогласия с подобной политикой притеснения русских следовало бы себя подорвать не в Сирии, а в Москве на крыльце ведомства Шойгу. За что воевать Филипову в Сирии? За то, чтобы Лариса Кужугетовна Шойгу, приходящаяся родной сестрой министру обороны, самодовольно кайфовала в Государственной Думе как депутат от «Единой России», получая за это ежемесячную зарплату в размере полумиллиона рублей? Извините, но я вот за такую Россию точно никогда воевать не стану.

Вы можете себе представить ситуацию, при которой Министром обороны Армении станет гражданский азербайджанец, никогда не служивший в армии?! Да его моментально бы покромсали розочками из-под бутылок «Арарата» на фарш для долм! Так почему тогда гражданский тувинец может быть Министром обороны России?

А как вам чеченец Владислав Сурков, которого на самом деле зовут Асланбек Дудаев, на посту куратора Украины в Кремле? Тувинцы и чеченцы притесняют русских так, как никаким бандеровцам и не снилось, а представителей этих национальностей назначают в России на высшие государственные посты. Что это такое – извращенный мазохизм или стокгольмский синдром?! Я отказываюсь это понимать!

А в Украине все совсем по-другому. Хочешь – воюешь. Хочешь – страдаешь пацифизмом. Вот наш общий знакомый, мой ровесник, писатель из Киева, получивший «Дебют» и «Русскую премию», не захотел идти служить в АТО. Приходили к нему гости из военкомата, стучали в дверь. Он уехал к дедушке в Тирасполь на полгода. Перекантовался там, винища напился вдоволь, получил массу впечатлений, работая на Приднестровском телевидении, а сейчас вернулся преспокойно в Киев и вдохновенно занимается творчеством, дистанцировавшись от военной проблематики.

Или вот болгары Бессарабии – когда зимой 2015 года к ним в села пришли работники военкомата, они их окружили и заставили порвать повестки. Потому что болгары сочли для себя нецелесообразным участвовать в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Я вот родился в Могилевской области, ныне это Республика Беларусь. Так вот моя Родина все двадцать шесть лет независимости ни с кем не воюет, ведя со всеми соседями аккуратную дружелюбную политику. И я вот тоже не хочу воевать ни с кем и ни при каких обстоятельствах. Только увидев в гробах молодых парней, не вернувшихся домой с фронта, начинаешь ценить жизнь.

Вы, Прилепин, на словах Лимонов, а на деле Милонов. Вы пытаетесь казаться бравым и могучим революционером как Эдуард Вениаминович, но в вас видят, прежде всего, столь же консервативного и заскорузлого мещанина, как и рыжебородый мракобес. Вы в письме Куркову что-то там заикались о тиражах ваших книг? Простите, но в приличных украинских местах страницами из ваших книг брезгуют пользоваться даже в качестве заменителя туалетной бумаги, не говоря уже о том, чтобы читать их. Вы прочли «Благоволительниц» Джонатана Литтелла и решили, что сможете написать столь же грандиозный роман на историческом материале, но у вас вышла трехгрошовая белиберда с ходульными героями, никакущей драматургией и вторичностью художественного высказывания. В Европу вас приглашают выступать не в качестве носителя великой русской культуры, а в качестве диковинного чудища, что-то вроде говорящего медведя, пишущего в берлоге книжицы, царапая лапой в меде по бересте. Вы тупиковая ветвь русской литературы и я надеюсь, что хоть ваши дети упадут подальше от яблоньки и не станут искать реализации на ниве изящной словесности.

Вы, Прилепин, никакой не патриот России, а конъюнктурщик, зарабатывающий на имитации патриотизма. Вот почему вы ездите на джипе «Toyota Land Cruiser»? В вашем Нижнем Новгороде ведь производят замечательный автомобиль марки «Волга»! Почему вы не ездите на «Волге», а? Помнится, ваш бывший мэр Борис Немцов хотел пересадить всех чиновников на «Волги» чтобы полюбили Родину. Почему вы, Прилепин, не поддерживаете отечественного производителя?

А за русский патриотизм и неприятие курса Ельцина это вы точно не мне рассказывать будете. Вы как-то писали, что в 1993 году умер ваш отец и вы долго не могли найти себя в том смутном времени. Но у меня до сих пор стоит перед глазами пример моего деда по матери. В июне 1993 года его пригласили в Кремль для вручения награды «Заслуженный энергетик Российской Федерации», а он отказался в знак несогласия с политикой Ельцина. И никто на Северной железной дороге не смог уговорить его приехать и получить награду из рук Президента! Почему вы, позеры от патриотизма, стали демонстрировать несогласие с Ельциным только после прихода к власти Путина? В 1993 году вам было 18 лет – могли бы уже и сделать какую-нибудь запоминающуюся антиельцинскую акцию.

Я помню то тяжелое время, когда шахтеры садились на Красной площади и стучали касками по брусчатке требуя выплаты зарплаты. Так вот мой дед, убежденный коммунист, не унывал и не опускал рук в те суровые годы. В 1991 году он построил для работников своего предприятия шестидесятиквартирный дом и детскую музыкальную школу. Он не лежал на печи и не пил горькую, а мотался по всей стране, выменивая лес на кирпич, ведь в те годы процветал бартер. В 1993 году он построил тридцатиквартирный дом – уже при демократической России его сотрудники бесплатно получили трех и четырехкомнатные квартиры как при коммунизме.

И я ни разу от деда не слышал, чтобы трудиться на благо русских ему мешали Бандера и Шухевич, которых вы маниакально упоминаете почти в каждом своем тексте! Бандера и Шухевич-старший вообще никогда не появлялись на территориях современной Российской Федерации – чего вы к ним прицепились тогда?

Дед был цельным человеком и не побежал в церковь, когда это стало модным. Ваша же тусовка православных коммунистов это какой-то сюр! Дед ездил на «Уазике», потому что был настоящим патриотом России, а не показушным как вы! У деда были деньги на «Toyota Land Cruiser» – районный коэффициент, северная надбавка, выслуга лет, доплаты за почетные звания, всякие премии позволяли жить весьма обеспечено. Но он все равно предпочитал российский автопром!

Мой дед, в отличие от вашего отца, не умел играть на гитаре и не интересовался поэзией Серебряного века. Но главная разница между нашими семьями не в этом – у моего деда в серванте всегда стояло тридцать бутылок водки. Полных бутылок водки. Знакомые и сослуживцы постоянно дарили спиртное, а он не пил. Мог лишь иногда в обед опрокинуть рюмку коньяка для расширения сосудов. Бабушка постоянно раздаривала водку шоферам и сантехникам, а сервант все равно был полон спиртного! В доме же вашего отца, полагаю, бутылки с водкой быстро опустошались.

Мы представляем гены разных Россий. Ваша Россия – хмельная, трактирно-сортирная, чванно-бранная. Моя Россия – трезвая, инженерно-институтская, вежливо-обходительная.

В нулевые годы дед возглавил совет ветеранов-железнодорожников Республики Коми и к нему пачками приходили письма от нуждающихся стариков. Москва жировала на дорогих углеводородах, а в нефтедобывающей республике мучались пенсионеры от грабительской политики экономического блока российского правительства. Я прекрасно знаю, что нехорошо читать чужие письма и обожаю одноименный фильм Ильи Авербаха, но все-таки не мог устоять перед возможностью узнать голую и непричесанную правду о российской жизни при Путине.

Письма стариков были наполнены болью, отчаянием, печалью, тоской и обидой. Они в мерзлой тайге ковали своими руками нефтяное благополучие России и оказались выброшенными на помойку как отработанный материал. Это была самая сильная и честная русская проза, которую я когда-либо читал – куда там браться обожаемому вами зевотно-блевотному упырю Юзефовичу! Чего только стоят стоны пенсионеров о монетизации льгот, проведенной Зурабовым! Дед никуда не баллотировался в независимой России, а боролся с чиновничьим безразличием обращениями и запросами как обычный общественник.

Я хорошо помню, как к деду в нулевые годы постоянно подходил и почтительно здоровался один коренастый мужчина. Сто человек стоит на площади, а он всегда шел первым приветствовать моего деда: «Здравствуйте, Александр Максимович! Как ваше здоровье? Все трудитесь?». Мужчина этот демонстрировал типично кавказское уважение к старшим и работал в Сосногорске руководителем «Водоканала». Этого мужчину зовут Магомед Османов. Сейчас он мэр Ухты, одной из нефтегазовых столиц России, богатейшего даже по российским критериям города.

Вот прошли годы – знаете, что он заявил? Так вот Магомед Османов дал понять, что пока он руководит Ухтой в городе не будет проспекта Арсена Павлова, вашего соратника по захвату Донецка. Вы же, Прилепин, на груди рубаху рвали и кричали на каждом углу: «Моторола, братка, не забудем – не простим!». А Османов как действующий представитель российской власти продемонстрировал, что Моторола – это никто и звать его никак. Вам, Прилепин, слабо приехать в Ухту и рассказать за жизнь многоуважаемому Магомеду Нурмагомедовичу?

Где же храбрая фурия Мария Катасонова, бесстрашно врывающаяся в кабинеты чиновников? Куда подевался революционный запал активистов SERB, обливавших зеленкой Навального? Почему не отреагировали золотые перья патриотической публицистики Холмогоров и Ольшанский? Где наполненные праведного гнева статьи о том, что Османов это бандеровец, завербованный СБУ и засланный в Ухту прямо из госдепа?

О вашего любимого Моторолу наглядно вытерли ноги, а вы это молча проглотили и делаете вид, что ничего произошло! А все потому, что вы ряженые клоуны и жалкие ничтожества, а Османов это настоящий мужчина, предпочитающей заниматься реальными делами, а не пустопорожней трепотней! Вы все смелые как атаковать хлюпиков и доходяг из российского либерального сегмента, а как на горизонте маячат разборки с кавказцами, то у вас сразу языки в гузку, и вы становитесь тихими мирными терпилами!

Вообще для русских кавказский вопрос гораздо насущнее, чем украинский, но вы его предпочитаете не поднимать. Я вот четко осознаю, что ни за какие коврижки не хочу жить в одной стране с Расулом Мирзаевым. Я это существо не могу назвать человеком – убил русского парня Ивана Агафонова, находится на свободе, интервью раздает направо и налево.

Но вопрос даже не в ментальных различиях между славянами и горцами, а в экономических отношениях, сложившихся в Российской Федерации. Кавказские регионы дотационные – их содержат за счет налогов, собираемых в областях, преимущественно заселенных русскими. Туляк Иван пашет, чтобы прокормить бездельника Аслана из Кизляра – почему вы не видите это вопиющую дискриминацию русских, но зато вы удивительным образом слышите сколько раз на Крещатике кричат «Слава нации!»?

Я вот понимаю, что Российская Федерация в нынешнем виде для меня категорически неприемлема. Я как налогоплательщик стопроцентно не хочу, чтобы за мой счет тунеядец Джамбулад из Владикавказа покупал себе красные мокасины и тонировал стекла в «Приоре». И я уверен, что этого же самого не хотят русскоязычные люди в Херсоне, Николаеве, Запорожье и Харькове – мы не желаем, чтобы у нас на шее сидели горцы из Чечни, Дагестана, Ингушетии и Северной Осетии.

И поэтому мы не хотим быть частью Российской Федерации! Самим не до жиру – быть бы живу! Тащите на своих спинах кавказский крест без нашей помощи!

У русских, как и у цыган, нет своего государства. Россия – это страна для эвенков, каракалпаков и тувинцев, но никак не для русских. Россия нынче только для тех русских, что полвека назад в Ленинграде занимались дзюдо в одной секции с известным всем товарищем. Поэтому вполне нормально, что русские ассимилируются на Украине и становятся неотъемлемой частью украинской политической нации.

Идем дальше. Вы вроде часто возмущаетесь условиями содержания политических заключенных в украинских тюрьмах? Во-первых, украинские тюрьмы в сравнении с российскими – это санатории, потому что надзиратели человечнее и всегда можно как-нибудь договориться о послаблениях.

Во-вторых, мне прекрасно известен идеологический базис этих политзаключенных – такие же любители Сталина, как и вы. Так вот я же русский по мировосприятию. Есть же русская пословица: «Любишь кататься – люби и саночки носить!». Отсюда я считаю вот как: «Любишь Сталина на словах? Тогда испробуй на своей шкуре весь арсенал пыточных приемов сталинских глав НКВД Ежова, Ягоды и Берии!». Будь я руководителем пенитенциарной системы, то эти недобитые сталинисты содержались бы в гораздо более жестких условиях, чем сейчас!

Сожженные одесситы 02 мая говорите? Так я же был вечером 02 мая на Куликовом Поле в качестве репортера, но без всяких опознавательных знаков «Пресса» – и почему меня никто не сжег? Знаете, что я сделал, когда увидел, что Дом Профсоюзов начал гореть? Я развернулся и пошел домой без всякого сопротивления. Никто меня не потащил силком внутрь горящего здания! А вот что забыли в Доме Профсоюзов погорельцы и кто им мешал спокойно разойтись по домам – это вопрос не ко мне.

Вы возмущены тем, что по Крещатику маршируют националисты в темных одеяниях? Да, в Украине есть околовластные парамилитарные формирования. И в России они тоже есть. Только у вас они облачаются в прикид кубанских казаков и православных хоругвеносцев, а у нас они в черной униформе – должны же в конце концов мы как-то отличаться друг от друга.

Вы скорбите по погибшим детям Донбасса? А кто принес войну на Донбасс? Кто превратил промышленный центр в полигон по утилизации залежавшихся российских боеприпасов? Устраивайте у себя в Нижнем Новгороде линию фронта и воюйте там до потери пульса с Бандерами, «Черными пантерами», красными кхмерами, хунвейбинами и тонтон-макутами одновременно. Но только отстаньте от Украины. И уже давно никого не волнует по какую сторону баррикад ты был во время событий на Майдане четыре года назад. Сегодня либо ты за Украину, либо против. Третьего не дано.

Вы, Прилепин, одурманены зельем дезинформации, распространяемой медианаркотической иглой в Останкино. Привыкли что Украину в ток-шоу представляют потешные скоморохи вроде Ковтуна – гостевые редакторы специально ведь подбирают неумных и неказистых украинцев чтобы россияне на их фоне смотрелись выигрышно. Я уверен, что в публичных дебатах в формате программы «К барьеру» Владимира Соловьева вы бы против меня смотрелись юродивым и психопатом. Я ведь великолепно знаю всамделишную и Россию и Украину, и в теории и на практике.

Только меня давно не зовут выступать на российские телеканалы – уж больно неудобные вещи я произношу. Но я по-прежнему подписан в инстаграме на страничку одной из редакторов останкинской мыловарни. Так вот недавно в сторис у нее я увидел совершенно пронзительную картину. У нее смена тридцать часов подряд – больше суток! Это ведь надо гостя пригласить, купить ему билеты, встретить в аэропорту, довезти до гостиницы, накормить, потом доставить непосредственно в Останкино. Но самое главное это написать сценарий программы и согласовать поминутно все реплики спикеров – «Общество спектакля» Ги Дебора во всей красе! И вот после тридцатичасовой смены утомившиеся редакторы идут по останкинскому коридору и швыряют во все стороны листы со сценарием только что отснятой программы! Они устали от вращения в мясорубке вранья!

И эта сторис с разбрасыванием листов так же эффектна, как и финал «Пролетая над гнездом кукушки», когда герой выбивает окно и убегает через него прочь из психушки. А потом останкинские редакторы откупоривают шампанское в гримерке и пьют прямо из горла – отпахали смену на каторге оболванивания населения, можно и расслабиться прямо на рабочем месте.

Я не люблю грузить читателей громоздкими статистическими выкладками – привык к простым и понятным сравнениям. Так вот погуляв по Иркутску и Ивано-Франковску я заметил билборды с надписью «Импичмент вместо революции!» (выполнены они на украинском языке). Вы, Прилепин, можете себе представить, чтобы в российских городах сейчас появились билборды со словом «Импичмент» большими буквами? Я лично не могу. И вот поэтому я выбираю Украину, а не Российскую Федерацию. Наша страна свободнее и демократичнее, чем ваша.

А еще меня в Ивано-Франковске приятно удивило вот что – знаете, что за томик я там чаще всего наблюдал в кофейнях и книжных лавках? Думаете, это «Национализм» Дмитрия Донцова? Ничего подобного. Чаще всего мне на глаза попадалась последняя вышедшая по времени книга геополитического ребе Генри Киссинджера под названием «Мировой порядок». Книжица уж точно не для средних умов. Киссинджер считает, что Украина – это мост между Европой и Азией, но мне лично неприятно сравнение с мостом, ведь по нему топчутся и ходят все, кому не лень. Я предпочитаю сравнивать Украину с лодкой, плывущей по горной реке, о чем уже писал выше. Украина не занималась геополитикой, но геополитика занялась Украиной. И тогда украинцы вынужденно взяли в руки книгу Киссинджера чтобы понять, что к чему.

Вы, Прилепин, в своих текстах часто упоминаете сменивших Москву на Киев Аркадия Бабченко и Айдера Муждабаева, клеймя их «национал-предателями» – вы их давно видели вообще, а? Я вот с Аркадием пиво пил в Киеве относительно недавно – он счастливый человек, после Москвы дышит полной грудью и не может надышаться воздухом свободы.

И с Айдером доводилось сидеть за одним столом – выглядит он вполне себе довольным. По Аркадию и Айдеру точно не скажешь, что они скучают по современной России.

Есть еще Анастасия Леонова, участвовавшая в АТО в качестве волонтера и отчаянно цепляющаяся за право остаться в Украине, не желая быть выдворенной в Россию.

Есть еще Шехтман и Самарцев. Их всех объединяет то, что они, теряя тапки и сверкая пятками, сбежали из современной России, задыхаясь от царящих там советско-чекистских порядков.

Национал-предатель – это как раз вы, Прилепин, потому что вы предали русских России и Украины, погнавшись за длинным сурковским рублем и ввязавшись в кровавую авантюру Кремля на Донбассе. Вы хоть представляете себе, Прилепин, сколько людей в Здолбунове, Лодыжине и Мерефе ненавидят вас и всю вашу родню по пятое колено включительно? Вы, Прилепин, достали уже всех своим бахвальством касаемо полученных литературных премий – вам пора призадуматься об особенностях вашего писательского финального аккорда. Мне лично кажется, что участь ваша уже предрешена и будет она весьма незавидной. Вопрос только в деталях – торжественную церемонию приема в «Общество мертвых поэтов» вам произведут гуцульским топориком как Ярославу Галану или ледорубом как Льву Троцкому?

Перефразируя Пелевина можно сказать, что вы, Прилепин, работаете в Донецке «пид@р@сом у пид@р@сов». Вами восхваляемый Александр Захарченко – это тот же самый Янукович, но только моложе на двадцать пять лет. Украина решительно отторгла эту неприглядную индустриально-криминальную идентичность и деятелям подобного формата власть в Киеве уж точно не светит в обозримом будущем. Я не смотрю всякие «Карточные домики» и «Теории большого взрыва» потому, что жизнь в Украине – это увлекательнейший интерактивный сериал, в котором невольно снимаются все ее граждане. Зачем мне смотреть чужие сериалы, когда не успеваешь уследить за всеми событиями в сериале, в котором приходится принимать участие? Но я не жалуюсь, а наоборот рад этому.

Украинская культура разнообразна и неоднородна. Я по-прежнему остаюсь одним из критиков «Океана Эльзы» и Вакарчука. А вот песни Кузьмы Скрябина у меня постоянно в плэйлисте, в отличие от вашего гнусного «русского рока» бездарных Чичериных и Ревякиных, бессовестно пытающихся напомнить о себе блеянием на пепелище чужой войны. Мой любимый актер – Богдан Ступка. Современную украинскую литературу еще не столь изучил чтобы давать оценки.

Я не живу «на» Украине. Я не живу «в» Украине. Я живу Украиной. И это, наверное, лучшее, что случилось в моей жизни, хотя украинский быт и поставил мне немало подножек.

И я совершенно не жалею о том, что мне не случилось стать гражданином Российской Федерации. Такова уж моя судьба, белоруса с украинским паспортом, пишущего на русском языке.

И еще. Будучи недавно в Ивано-Франковске я заглянул в «Центр патриотического воспитания молодежи имени Степана Бандеры». Меня не там не съели, не четвертовали и вообще никак не обидели. Так вот я там увидел картину «Диктаторы смерти», наглядно объясняющую почему Западная Украина так негативно относится к современной России. Слева на ней изображен Гитлер, справа Сталин, оба вскинули руку в приветствии, а между ними украинский народ за колючей проволокой и названия лагерей «Освенцим», «Бухенвальд», «Дахау», «Колыма», «Таймыр» и «Соловки», описанные вами в романе «Обитель».

Автор дает понять, что Гитлер равен Сталину. Вы же, Захар-Евгений Прилепин-Лавлинский, постоянно высказываете одобрение деятельности усатого кавказского тирана и даже записали трек «Портрет Сталина». Т.е. вы в глазах галичан равнозначное Гитлеру зло.

Вы постоянно кричите на российских телеканалах о нацизме-фашизме в/на Украине, а не самом деле выходит, что нацист-фашист это вы.

Забыл сказать – мне в Ивано-Франковске устроили классический бандеровский аттентат и я чуть было не отправился в мир иной: в кафе Ивано-Франковска настолько дешево, вкусно и огромные порции, что я не мог оторваться от процесса поглощения пищи и думал, что скоропостижно скончаюсь от разрыва желудка…

У вас, Прилепин, серьезная психологическая травма – вы никак не можете смириться с крахом империи под названием «СССР». Вы думаете, что СССР можно восстановить и заживем вместе как было раньше, но этого, к счастью, никогда уже не случится. Так вот ваша травма замечательно описана Йозефом Ротом в рассказе «Бюст императора». Был такой писатель, родившийся на территории нынешней Львовской области и безжалостно фиксировавший крах Австро-Венгерской империи.

Так вот герой рассказа «Бюст императора» уже после развала империи достал из подвала и установил во дворе бюст Франц-Иосифа, продолжая отдавать ему честь и делая вид, что ничего не произошло. Но империя уже рухнула и все его попытки вернуть прошлое закономерно не привели к ожидаемому результату.

Так и вы достали из бабушкиного сундука бюст императора Сталина и молитесь на него, наивно полагая, что от этого может случиться возрождение советского государственного проекта. Но ладно бы вы страдали муйней с бюстом Сталина у себя в России – вы бюст императора Сталина хотите поставить на нашу хрупкую лодку под названием «Современная Украина». Не нужен нам бюст вашего императора Сталина – мы будет отбиваться от него и вас всеми силами. И «Ирония судьбы» с «Семнадцатью мгновений весны» нам тоже не нужна – вся эта советская тухлятина уже в печенках сидит.

Сделайте сначала так, чтобы я ходил к дяде в Москве через площадь Шпаликова.

Сделайте сначала так, чтобы русский работяга Иван не кормил чеченского лодыря Зелимхана – снимите Кавказ с бюджетных дотаций и заставьте быть самоокупаемым.

Сделайте сначала так, чтобы министром обороны России был русский с профильным военным образованием.

Сделайте сначала так, чтобы русского солдата Романа Филипова не посылали отдавать жизнь за благополучие алавитов, которым совершенно нет дела до русских.

Сделайте сначала так, чтобы куратором Украины в Кремле стал русский, а еще лучше украинец.

Сделайте сначала так, чтобы русские в России получили хоть какие-то права и официально стали титульной нацией, а всякие тувинцы наконец-то поняли кто в русском доме хозяин.

Сделайте сначала так, чтобы многоуважаемый Магомед Нурмагомедович Османов хотя бы нашел время в своем плотном рабочем графике дабы выслушать вас, богомерзких российских лжепатриотов.

Сделайте сначала так, чтобы в Иркутске стало чисто и уютно.

Сделайте сначала так, чтобы российские пенсионеры получили достойную часть национального богатства в качестве пенсии.

Сделайте сначала все вышеуказанное, а потом давайте советы как нам украинцам жить в нашем украинском государстве. И еще не факт, что мы прислушаемся к вашим советам – кто вы вообще такие чтобы нам давать рекомендации?

А напоследок я целиком процитирую концовку повести «Наши» Сергея Довлатова:

«Перед вами – история моего семейства. Надеюсь, она достаточно заурядна. Мне осталось добавить лишь несколько слов. 23 декабря 1981 года в Нью-Йорке родился мой сынок. Он американец, гражданин Соединенных Штатов. Зовут его – представьте себе – мистер Николас Доули. Это то, к чему пришла моя семья и наша родина.».

Так вой мой дед, родившийся под Смоленском, возивший в войну партизан на телеге, получивший тяжелейшую контузию, имевший больше всех почетных званий в Республике Коми и отдавший шестьдесят лет русскому северу, последние годы жизни провел на Украине и похоронен в Одессе – он, по-вашему, тоже «национал-предатель»?

Украинская земля приняла моего русского предка. Он лежит в украинской степи, и мы с матерью постоянно приезжаем убирать его могилку. Я бережно храню адресованные деду грамоту от Зюганова и поздравительную телеграмму от Жириновского, несмотря на политическую неблагонадежность этих реликвий по нашим украинским временам.

Я и моя семья пришли к тому, что мы стали украинцами. У русских нет своего государства, и Украина гостеприимно приютила нас. Русский писатель не может обойтись без русской языковой среды, но спокойно может прожить без России.

В сентябре наш общий друг Сергей Шаргунов спросил меня с удивлением: «У тебя до сих пор нет российского паспорта?». Так я посмотрел на него как на сумасшедшего и ответил по-одесски вопросом на вопрос: «А зачем он мне вообще нужен?!». Получи я российский паспорт, так меня через 282 минуты уже осудят по 282ой статье.

Российский паспорт мне и даром не нужен. Я пишу этот текст, а рядом с ноутбуком у меня лежит новый украинский паспорт в виде id-карты. Совсем скоро я получу биометрический загранпаспорт, по которому беспрепятственно можно въезжать в Европу. Судьба распорядилась так, что я живу в Одесской области, непосредственно граничащей с Евросоюзом, а именно с Румынией.

А еще недавно Одесский апелляционный суд постановил, что памятник императрице Екатерине останется на прежнем месте и не подлежит сносу – у меня был, есть и будет свой бюст императора как у героя рассказа Йозефа Рота. И это самый лучший бюст императора для русского человека, хотя де-факто Екатерина изображена скульптором в полный рост. Только вот в моем городе никогда уже не будет стоять бюст императора Сталина – оставьте поскорее ваши уродливые попытки импортировать нам украинцам ваше советско-тоталитарное зло!

Вы, Прилепин, лучше продайте «Toyota Land Cruiser», пересядьте на «Волгу», остаток средств отдайте жене, детям, нуждающимся пенсионерам и езжайте в Соловецкий монастырь. Примите постриг и до конца своих дней замаливайте грехи, что вы натворили на территории Украины. Может Всевышний и простит вас, я не знаю. Но народ Украины вас и ваших подельников по донецким преступлениям против украинской государственности точно не простит.

Без уважения, Всеволод Непогодин, «Хвиля»